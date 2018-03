Rekonstrukce státu: Vyzýváme Janu Černochovou a Miroslava Kalouska, aby se omluvili

Vyzýváme poslankyni Janu Černochovou z ODS, aby se veřejně omluvila za nepravdivé tvrzení o Rekonstrukci státu, které prohlásila dne 28. 2. 2018 krátce po 16. hodině na plénu Poslanecké sněmovny při debatě o novele zákona o střetu zájmů. Poslankyně Černochová konkrétně řekla: „Ale Rekonstrukce státu a kolega z Pirátů tomu říkal sprostěji, než tomu budu říkat já, dávali tak zvané držústné, některé resorty Rekonstrukci státu, konkrétně Ministerstvo obrany, v jednom roce tuším, že to bylo kolem půl miliónu korun, v dalším roce to bylo něco kolem čtvrt miliónu korun. Takže jenom abychom věděli, s kým jsme tady celé ty roky měli tu čest a s kým možná někteří z vás, kteří jste jimi podlehli, tu čest budete mít dál.“

Rekonstrukce státu je platforma řady organizací, expertů, aktivních občanů a dalších příznivců z řad firem, obchodních komor a dalších institucí. Na společnou činnost nikdy nepřijala peníze od Ministerstva obrany, ani žádných jiných veřejných institucí, jak je vidět z transparentního účtu. Prostředky od Ministerstva obrany nepřijala ani organizace Frank Bold, která zajišťuje zázemí výkonného týmu Rekonstrukce státu. Tvrzení poslankyně Černochové je tedy nepravdivé. Doufáme, že paní poslankyně si příště svoje informace bude lépe ověřovat.

Současně žádáme také poslance Miroslava Kalouska z TOP09, aby se veřejně omluvil za své tvrzení ve znění „Teď se chci rovněž ohradit proti termínu držhubné ze strany rozpočtových organizací státu vůči Rekonstrukci státu. To nebylo žádné držhubné, to byla obyčejná korupce“, které následovalo po proslovu poslankyně Černochové. Věříme, že Miroslav Kalousek pozná korupci, když ji někde spatří, a zde uzná svůj omyl. V opačném případě jistě podá trestní oznámení, aby prokázal pádnost svých slov. Korupce je trestný čin, a čestný poslanec, který se o ní dozví, by ji měl ohlásit. V minulosti s paušálním obviněním z korupce přicházeli jiní politici, kteří později svá slova nemohli prokázat. Je nám líto, že se jimi pan Kalousek inspiroval.

Psali jsme: STAN: Rezignace úspěšných lidí už nehrozí, Sněmovna nám dala za pravdu Baxa (ODS): Neházejme klacky pod nohy těm, kteří mají zájem o správu věcí veřejných i v malých obcích Převratná zpráva: Ředitel ČT Dvořák se spojil s Halíkem a Pithartem. Spolu vydali politický manifest proti Babišovi Někteří poslanci dostali výzbroj komiksových hrdinů. Proč? Zde je důvod

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV