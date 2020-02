Richard Husovský: Co mi vyprávěla paní, která se už dlouho marně snaží zhubnout

reklama

Žena, které se nedaří zvládnout redukční dietu, se mi svěřila se svým objevem: „Když jsem minule dumala nad tím, že už musím konečně zhubnout, napadlo mě, že jsem asi vždy byla tak nějak oplácaná. Rozhodla jsem se, že se podívám na nějaké fotky z puberty. Hned na prvním snímku jsem si uvědomila, že spíš než výživového poradce jsem tenkrát postrádala stylistku a vizážistku. Hned jsem měla lepší náladu. Sedla jsem si k počítači a začala hledat nějaké tipy a triky k hubnutí. Zaujal mě jeden článek o tom, jak se nějaká klientka jednoho výživového poradce zasekla v bodě, kdy sice chápala, že obědvat čtyřikrát týdně v jednom fastfoodu a večeřet pětkrát týdně v jiném není pro hubnutí reálná cesta, ale kdykoli šla kolem jednoho, nebo druhého rychlého občerstvení, tak bez rozmyšlení otevřela dveře a…. uvědomila si, co zase udělala, až když dojedla svou další porci hnusu, který ji pouze oddalovala od jejího cíle.“

Mami, já mám hlad!

Výživový poradce, o kterém se moje známá dočetla na internetu, správně odhalil přítomnost jednoho nefunkčního přesvědčení své klientky. Vnášelo jí do života chaos, a to i přesto, že chápala, že zdravá strava je pro její cíl zhubnout rozhodující. Společně pátrali, jak stálo dále v článku na netu, po zmiňovaném přesvědčení, až se klientce v rámci jedné konzultace vybavila situace z dětství, kdy jako holčička na nějaké túře s rodiči přiběhla za mamkou a řekla jí: „Mami, já mám hlad!“ Maminka však místo toho, aby jí dala nějakou svačinu, odsekla: „Miláčku, jídlo není důležité, až dorazíme do cíle, tak se najíme.“ Jídlo není důležité! Tuhle větu si klientka v článku v duchu opakovala a uvědomila si, že jí naskočí vždy, když jde kolem fastfoodu. Větička jí zatemní všechny informace, které se o důležitosti zdravé stravy pro hubnutí naučila. Co teď s tím však dělat? Jak říkal jeden moudrý muž – poznání pravdy nás osvobodí. Ano, tak tomu bylo i v tom příběhu, který moje známá dočetla.

Staré přesvědčení zahodit do koše

Onen poradce pro výživu z článku správně pochopil, že je nevyhnutelné, aby se disfunkční přesvědčení vyměnilo za nové, které bude pro klientku prospěšné. Sama totiž přišla na to, že nové přesvědčení nazvané pracovně „zdravé jídlo“ je prospěšné pro její cíl zhubnout. Cílem se měla stát kvalitní výživa, optimální přísun energie a očista. Staré přesvědčení si klientka napsala na papír, uvědomila si, že je kontraproduktivní, a zahodila jej do koše. S novým přesvědčením pár dnů usínala a vstávala. Po čase už jí přišlo normální nechodit obědvat nebo večeřet do fastfoodů. Celý proces hubnutí nabral správný směr. Její nové výsledky a odvaha měnit si svůj život ji udržela na cestě změny. Je to až neuvěřitelné, že takové nezpracované větičky z dětství nám v dospělosti dělají v životě nepořádek.

Najděte větičky, které brzdí

Moje známá, která se mi svěřila se svými zkušenostmi a ze života z brouzdání na internetu, vyplnila nakonec kontaktní formulář, který měl zmiňovaný výživový poradce na svých stránkách. Uvědomila si, že i ona má takové větičky, které se nikdy nevyřeší jídelníčkem, počítáním kalorií, nebo jejich spalováním. Změna, pokud má být trvalá, musí začít od podstaty, kterou jsou emoce, myšlenky a vůle. Bez poznání sebe sama nikdy nemůžete vědět, kdo se vlastně mění a proč. Nemůžete vědět, pro koho vše děláte a kdo vlastně bude mít ze změny prospěch.

Autorem článku je Mgr. Richard Husovský. Vystudoval biologii, ale později pracoval jako daňový poradce ve společnosti Ernst & Young. Následně založil vlastní účetní a daňovou firmu Lerika, kterou po několika letech prodal. Nyní působí jako výživový poradce.

