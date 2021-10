Richard Seemann: Ceny drtí Německo, nyní došlo i na pivo

reklama

Sklenice piva v hospodě by pak mohla oproti současnosti stát až o 50 centů více. Pijáci piva se musí prostě připravit na to, že jejich oblíbený nápoj brzy zdraží.

Nafta, plyn i elektřina jsou nyní i v Německu dražší než kdykoliv dříve. Podle motoristického sdružení ADAC cena v celonárodním denním průměru stoupla na 1,55 eura za litr nafty a ceny benzinu nadále nezadržitelně rostou, což má negativní dopad na spotřebitele. Nikdy předtím nebyl litr nafty v Německu tak drahý, jako je tomu nyní a rovněž benzín se blíží k vrcholu. Super E10 nyní stojí 1,667 eura za litr.

Za topení, tankování nebo za účet za elektřinu musí spotřebitel tedy platit stále více peněz. V případě nafty to posiluje také vysoká poptávka po topném oleji, která je pro podzim typická. Vývoj je obzvlášť drastický, pokud jej porovnáme s předchozím rokem. V té době dosáhly ceny ropy a pohonných hmot minima kvůli koronové krizi, než došlo ke zvratu trendu na začátku listopadu 2020.

Nárůst způsobuje i politické debaty: Odcházející spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer mimo jiné nedávno vyzval k přípravě účinných protiopatření v případě dalšího prudkého růstu cen energií a pohonných hmot, protože velkou část ceny paliva na pumpě tvoří daně a cla. To také velmi ovlivňuje spotřebitele, protože v Německu téměř neexistuje obnovitelná energie pro vytápění. Ceny plynu tak rostou, spotřebitelé musí platit více a politici zvažují, jak pomoci těm s nižšími příjmy, aby účinky zvýšení cen plynu nemusely být pro mnohé nájemníky a majitele domů tak závažné, jako jsou nyní.

Polovina všech německých bytů je ale stále vytápěna plynem a toto topení je instalováno v každém třetím novém bytě. Energetičtí experti Německého institutu pro ekonomický výzkum zdůrazňují, že ze zvýšení cen již v letech 2008 a 2009 nebyly vyvozeny správné závěry. Energetický přechod, se kterým chtěl člověk dosáhnout větší nezávislosti na fosilních palivech, se zpozdil. Protože tržní cena elektřiny je v současné době vysoká, mohl by se doplatek za propagaci zelené elektřiny v roce 2022 snížit.

Ve skutečnosti je stavební sektor „slonem v místnosti“, pokud jde o dosažení klimatických cílů. Stavba a provoz budov produkuje velké množství CO2. V Německu je to každý rok kolem 120 milionů tun, takže přechod na obnovitelné zdroje tepla je důležitý pro ochranu klimatu - a je také finančně výhodný. „Dům, který dnes vyrábíte v souladu s normami požadovanými pro rok 2045, nebude nutné v příštích 50 letech renovovat,“ vysvětlují architekti. Instalace systému s rekuperaci tepla, tepelných čerpadel, geotermální energie a solárních systémů je samozřejmě dražší než prosté umístění plynového kotle do sklepa. Z dlouhodobého hlediska se to vyplatí, protože se stanete nezávislými na rostoucích cenách pohonných hmot.

Plánování nové budovy nebo renovace s obnovitelnými energiemi je však mnohem složitější - a tyto dodatečné výdaje nebyly dosud uhrazeny. Kromě toho, stejně jako udržitelnost, energetická účinnost doposud téměř nehrála roli v architektonickém školení - to ztěžuje přijímání vhodných architektů jako zaměstnanců. Rodinný dům se solárními články na střeše stojí za zeleným živým plotem. Stále však existuje příliš málo řemeslných firem, které jsou připraveny na obnovitelné energie, tepelná čerpadla a řízení komplexních systémů vytápění a větrání.

Zjistilo to představenstvo bytového družstva Märkische Scholle, když nechalo sídliště z 30. let 20. století v Berlíně-Lichterfelde rozsáhle energeticky zrekonstruovat. Instalace fotovoltaiky, solárních tepelných systémů, systémů akumulace tepla a tepelných čerpadel fungovala z velké části bez problémů. Samozřejmě existují rozdíly vůči Německu - Švédsko se silně spoléhá na jadernou energii a biomasa je preferována, zejména pro dálkové vytápění. Ale i přes chladnou zimu jsou zde tepelná čerpadla v rodinných domech standardem.

Rozhodnutí o navýšení miliardového programu na obnovu budov spolkový kabinet se rozhodl rozšířit program na podporu energeticky účinných budov. Energie z obnovitelných zdrojů tepla je málo rozšířená, takže klimatické cíle pro rok 2045 budou sotva dosažitelné. To znamená, že nájemníci a majitelé domů budou platí stále více za vytápění. Jiné evropské země proto dlouhodobě zakazují instalaci plynových kotlů. V Německu , přestože tato technologie již dávno dospěla, je stále překvapivě málo závislé na energii regenerativního vytápění.

Předpokladem pro snížení cen plynu také závisí na zahájení programu Nord Stream 2. První část je připravena k provozu jak oznámil provozovatel, první linka je již naplněna technickým plynem. Plynovod byl tak konečně dokončen, ale schválení od německých úřadů stále čeká a spolková síťová agentura v současné době zkoumá žádost o certifikaci. Jakmile bude povolení na místě, zahájení přepravy zemního plynu by mohlo být rychlé. Provozovatel plynovodu, dceřiná společnost ruské energetické společnosti Gazprom, plánuje podle ARD letos dodat do Evropy více než pět miliard metrů krychlových zemního plynu. Z Ruska má být prostřednictvím plynovodu do Německa ročně dodáno zhruba 55 miliard krychlových metrů plynu, kterým lze zásobit 26 milionů domácností. To by zdvojnásobilo dodávky ruského plynu do Německa. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil , že zahájení dodávek plynu by situaci na trhu podstatně zmírnilo. S komplikovanou situací se budou dnes zabývat i šéfové vlád a zemí Evropské unie.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

