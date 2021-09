Richard Seemann: Německo - Je to složité, je to složité

Předseda frakce křesťanské unie Ralph Brinkhaus v rozhovoru pro ARD jasně řekl, že si nemůže nárokovat vládu. Přesto chce, podle svých slov, nabídnout jednání Zeleným a liberální FDP, protože společná dohoda by byla "dobrým kompromisem". Chce proto nyní po svém znovuzvolení do čela parlamentní frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu aktivně nabídnout Zeleným a FDP předběžné rozhovory o možném vládním spojenectví.

"Rozhodně se neohneme," řekl vedoucí politik CDU. "Víme také velmi skromně, jaký byl náš volební výsledek. Ale přesto samozřejmě nabízíme jednání." Z jeho pohledu by byla velmi zajímavá tzv. jamajská koalice CDU/CSU, Zelených a FDP. To by mohlo vytvořit most ve společnosti, která se od sebe značně vzdálila, jak ukazují výsledky voleb. Nicméně si CDU/CSU jako poražený ve volbách nemůže nárokovat vládu, ale v dějinách Spolkové republiky Německo neplatí, že strana, která byla nejsilnější vždy zajišťovala vládu.

Brinkhaus byl již dříve potvrzen ve funkci vedoucího parlamentní frakce CDU/CSU když na její ustavující schůzi získal 85 procent hlasů. Znovuzvolení však nebylo na jeden rok jako obvykle, ale jen do konce dubna 2022. "Jsou situace, kdy uděláte krok zpět, pokud to poslouží stranickému klidu," řekl Brinkhaus a na tom teď záleží: abychom ukázali jednotu." V tomto ohledu bylo podle něj jeho zvolení do 30. dubna "docela dobrým kompromisem".

Brinkhaus je od září 2018 předsedou parlamentní frakce CDU/CSU ve Spolkovém sněmu a jeho znovuzvolení na pouhých šest měsíců představuje kompromis po ostrých vnitrostranických sporech o prodloužení mandátu. V pozadí stojí otevřená otázka, zda CDU/CSU odejde do opozice, nebo zda má i přes porážku ve volbách do Spolkového sněmu šanci sestavit vládu s FDP a Zelenými. Pokud by však vznikla semaforová koalice SPD, Zelených a FDP, měl by šéf parlamentní frakce ústřední roli jako vůdce opozice ve Spolkovém sněmu.

V případě přechodu do opozice je podle Brinkhause vyloučeno, že by kandidát na kancléře CDU/CSU Armin Laschet vystřídal v čele parlamentní strany CDU/CSU sám sebe. "Armin Laschet určitě nebude kandidovat na předsedu parlamentní frakce, pokud půjdeme do opozice," řekl Brinkhaus.

Předsedkyně frakce Spojenectví 90/Zelených Katrin Göringová-Eckardtová řekla novinářům, že nevidí možnost, že by CDU/CSU byla schopna sestavit průzkumnou koalici, natož vládu. Je pravda, že mezi demokratickými stranami by neměla být vyloučena žádná možnost. Při pohledu na stav křesťanských demokratů však nevidí, jak by koalice s CDU a CSU v současné době fungovala, prohlásila Göringová-Eckardtová. To za situace, kdy Zelení a FDP zahájili jednání o sestavení vlády na schůzce čtyř a další setkání ve větší skupině je naplánováno na pátek. Generální tajemník FDP Wissing v televizi ZDF však uvedl, že termín jednání mezi CDU/CSU a FDP o sestavení vlády, které bylo ohlášeno na sobotu, ještě nebyl stanoven. V neděli by se jednalo se sociálními demokraty, kteří ústy Olafa Scholze prohlásili, že jejich cílem je „vytvořit vládu vítězů“.

FRANKFURTER RUNDSCHAU k tomu poznamenává, že by neúspěšný kandidát CDU na kancléře Armin Laschet mohl sobě i své straně hodně ušetřit. Místo žvanění o mandátu k vládnutí měl počkat na výsledky volební noci, pak uznat porážku a pogratulovat svému soupeři Olafu Scholzovi a SPD. Pravděpodobně by byl respektován jako spravedlivý poražený a mohl by ještě nějakou dobu zůstat premiérem Severního Porýní-Vestfálska. Ale i to se po této nedůstojné podívané zdá být sotva možné. Laschet se stal svým jednáním zcela nedůvěryhodným a vyzval své odpůrce, aby ho zlikvidovali. Není za to zodpovědný pouze on. Vedení Unie se vydalo touto cestou spolu s ním. Jeho vliv však stále více klesá, jak ukazuje podivný kompromis ohledně předsednictví parlamentní skupiny. Nyní se určitě budou muset brzy chopit kormidla jiní, kteří CDU povedou do opozice a obsahově ji obnoví," míní FRANKFURTER RUNDSCHAU.

"Armin Laschet propásl poslední šanci důstojně ukončit své kancléřské ambice," zdůrazňuje SCHWÄBISCHE ZEITUNG: "Několik hodin po vyhlášení konečných výsledků voleb do Spolkového sněmu mělo šéfa CDU přimět k zamyšlení. Saský ministerský předseda se otevřeně distancoval od strany, ministři vyvodili osobní důsledky nebo jasně vyjádřili svůj nesouhlas s přístupem "business as usual", řada členů CDU/CSU požadovala odstoupení.

Dokonce i CSU zlomila nad kandidátem na kancléře hůl. Je třeba tvrdohlavosti a popírání reality, aby si člověk nevšiml, že velká většina obyvatel nedůvěřuje premiérovi spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko, že by byl v čele spolkového kancléřství. Právě mocní muži jako předseda Bundestagu Wolfgang Schäuble nebo hesenský premiér Volker Bouffier ho vynesli vzhůru. Nyní však Laschet ztrácí autoritu obrovským tempem. Pro CDU je takový vývoj velmi nebezpečný a není základem pro rozhovory nebo dokonce jednání s ostatními o sestavení vlády," zdůrazňuje SCHWÄBISCHE ZEITUNG.

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG to vidí takto: "Armin Laschet propásl okamžik, kdy se mohl chopit předsednictví parlamentní frakce CDU/CSU. Ale byla by vůbec taková chvíle, kdy by měl šanci na úspěch? V úterý večer si mnozí poslanci vzpomněli na dubnové zasedání parlamentní skupiny, která se zabývala výběrem kandidáta na kancléře. Výsledek je dobře známý. Od té doby je Markus Söder považován za "řadového" kandidáta, a to jen proto, že jeho příznivci byli v té době mnohem lépe organizovaní než Laschetovci. Po těchto volbách je Laschetova podpora ještě horší než před nimi. Jeho odpůrci nebo ti, kteří se k němu obracejí zády, jsou opět v čele nebo plují v proudu protilachetovských nálad," analyzuje F.A.Z.

"V CDU/CSU se nyní zřejmě nejen otevřeně přemýšlí, ale mnohé věci se najednou také otevřeně vyjadřují," komentuje NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG: "Například možnost, že by se zabráněný kandidát Markus Söder z CSU mohl ujmout jamajských průzkumů a stát se nakonec kancléřem. Odvážný nápad, který se CDU/CSU vůbec nehodí, ale je originální. Na rozdíl od Lascheta si Södera jako kancléře dokáže představit mnoho lidí. Takový odvážný manévr by však měl i svou cenu: CDU by svého předsedu zcela ztrapnila. Způsob, jakým by jednala s vlastními zaměstnanci, by připomínal nejhorší časy SPD. V neposlední řadě by bylo otázkou, zda by byl Söder jako kancléř ještě zaměstnatelný, nebo zda by se voliči necítili takovou personální rošádou zcela oklamáni," poznamenává NEUE OSNABRÜCKER ZEITUNG.

"Nevzdávejte se příliš brzy," žádá DITHMARSCHER LANDESZEITUNG z Heide: "Z politického hlediska by bylo hloupé, kdyby strana opustila svého lídra ještě před zahájením sondážních rozhovorů o nové spolkové vládě. CDU by se tak vyřadila ze hry o kancléřský post. Ať se Laschet pokusí vytvořit vlastní většinu. Chytré je to zkusit. Pokud Porýňan selže, pak se může CDU/CSU sama rozpadnout. V opozici by se mohla reorganizovat.

"NORDWEST-ZEITUNG z Oldenburgu píše: "Velká část Německa si dnes přeje Olafa Scholze za kancléře. Přitom se zamlčuje, že SPD je za katastrofální výsledky spolkové vlády odpovědná stejně jako CDU/CSU. SPD spoluvládla v letech 2005-2009 a poté v letech 2013-2021. Byly podepsány koaliční dohody. Odpovědnosti se nevyhnete. Jejich výsledek lze pravděpodobně vysvětlit především takto: Mnoho voličů bylo natolik unaveno CDU, že to prostě muselo být něco jiného. Nebyly to volby pro SPD, ale proti CDU. Není tedy důvod, aby se Scholzova vojska chovala, jako by dosáhla čtyřiceti procentního vítězství," varuje NORDWEST-ZEITUNG.

HAMBURGER ABENDBLATT hodnotí šance semaforské koalice: "Zelení a FDP mohou přispět svými klíčovými kompetencemi v oblasti ochrany klimatu a digitalizace, které se sociálnědemokratickým základem přejdou do vládních opatření. Olaf Scholz má nejen vládní zkušenosti, ale také potřebné strategické myšlení a odvahu přijímat nepopulární opatření. Zásadní bude, aby menší strany využily svých silných stránek, aniž by nového koaličního partnera nadále vnímaly jako starého protivníka. Bez kompromisu, nejvyšší disciplíny demokracie, to nepůjde," předpovídá HAMBURGER ABENDBLATT.

SÜDDEUTSCHE ZEITUNG k tomu dodává: "Pokud je k sestavení vlády zapotřebí více stran, musí být mezi nimi také více kompromisů. Pro kazatele čistých nauk z jejich řad je to špatná zpráva. Stabilita je však možná i v případě spojenectví tří stran, ať už "semaforského" nebo "jamajského". Koneckonců všechny strany patří k demokratickému středu, na rozdíl od některých vlád více stran v Evropě. Německá demokracie už dávno dospěla. Jen se tak teď musí chovat," žádá bavorský vedoucí list.

"Německo zažívá po volbách do Spolkového sněmu něco zcela nového: sestavování vlády zdola," poznamenává magdeburský VOLKSSTIMME: "Časový harmonogram neurčuje SPD ani CDU/CSU, neboť nárok Unie na moc se již dávno rozplynul. Ale i vítěz SPD Olaf Scholz musí počkat, co udělají Zelení a FDP. S efektem zázračného pytle: ekostrany a liberálové musí hledat společnou řeč s lupou."

KÖLNER STADT-ANZEIGER se věnuje stavu Zelených: "Před spolkovými volbami se Zeleným celkem úspěšně dařilo vytvářet dojem místa, kde není ani náznak sváru. V úterý po volbách se tato představa rozpadla. Zřejmě záměrně totiž uniklo, že v případě účasti Zelených ve vládě by se měl stát vicekancléřem Robert Habeck, a nikoli kandidátka na kancléřku Annalena Baerbocková. Pod vnitrostranickým tlakem byl Habeck nucen toto tvrzení popřít. Zelení musí vědět jednu věc: Spory ve vlastním obchodě konkurence ráda přijímá - zejména při koaličních jednáních. Čím dříve s nimi Zelení skoncují, tím lépe pro ně."

Různé názory komentátorů na příští politický vývoj v zemi ukazují, že před odpovědnými politiky stojí složitá jednání, která nepovedou zřejmě k rychlému vytvoření nové spolkové vlády.

