Richard Seemann: Ohlasy v německy mluvících zemích na Ukrajinu

Spolkový kancléř Olaf Scholz mezitím obvinil ruského prezidenta Vladimira Putina z ohrožení míru v Evropě ukrajinským útokem a „hanebným porušením mezinárodní práva“. Odsoudil ruský útok na Ukrajinu ostrými slovy a vyzval ruského prezidenta, aby okamžitě zastavil útok a své jednotky úplně stáhl. Ohrožuje to mír v celé Evropě, přináší utrpení a zkázu jejím bezprostředním sousedům a ohrožuje životy bezpočtu nevinných. "Pro nic z toho neexistuje žádné ospravedlnění. Tohle je Putinova válka," řekl Scholz. "Ukáže se, že Putin s touto válkou udělal vážnou chybu, a jako další krok se rozhodneme o dalších přísných sankcích proti Rusku, a to v úzké konzultaci s našimi mezinárodními partnery v NATO a Evropské unii." Cílem je dát ruskému vedení najevo, že za svou agresi zaplatí hořkou cenu. S ohledem na východoevropské země NATO Scholz řekl: "Příliš dobře chápeme vaše obavy tváří v tvář tomuto vývoji. Budeme na vaší straně."

„Dnes jsme se probudili v jiném světě“, řekla Annalena Baerbocková, ministryně zahraničí. Německo je podle ní ohromeno, nikoli však bezmocné. Politici ze všech stran ostře odsoudili kroky Ruska a projevili solidaritu s Ukrajinou. "Dnes jsme se probudili v jiném světě," řekla ministryně zahraničí po schůzce týmu krizového managementu na Spolkovém ministerstvu zahraničí. Ukrajina neudělala nic, čím by ospravedlnila tento útok. Lidé na Ukrajině mají spíše právo na demokracii a mír. "Prezidente Putine, nikdy nebudete moci zničit tento sen," řekla Baerbocková a oznámila balíček s masivními sankcemi proti Rusku. Německo bude reagovat společně s partnery a "veškerá naše solidarita je s Ukrajinou," prohlásila zelená politička.

"Její spolustraník spolkový ministr hospodářství Robert Habeck byl zděšen. "Teď se stalo neuvěřitelné," řekl a pokračoval: "Rusko útočí na Ukrajinu. V Evropě máme pozemní válku, o které jsme si mysleli, že ji lze nalézt pouze v historických knihách. Je to nestoudné porušení mezinárodního práva, odsuzujeme to co nejdůrazněji." Tento den je podle Habecka zlomový pro Evropu i svět. "Tato záměrná ruská agrese přinese utrpení mnoha lidem." Veškerá síla a solidarita jde k ukrajinskému obyvatelstvu," řekl Habeck. "Tento útok bude mít pro Rusko vážné politické a ekonomické důsledky."

Spolkový ministr financí Christian Lindner oznámil tvrdou reakci Západu proti Rusku. Útok na Ukrajinu je noční můrou, tweetoval liberální politik za FDP. „Putin se odhalil jako lhář a Kreml zažije tvrdé sankce,“. „Historicky jsme selhali“ - prohlásila ministryně obrany Christine Lambrechtová, která také hovořila o „drastické porušení mezinárodního práva“ „Prezident Putin vede válku uprostřed Evropy bez jakéhokoli důvodu on jediný je zodpovědný za hrozné utrpení, které je s tím spojeno.“ Putin pošlapal mezinárodní právo a rozbil Minskou dohodu. "Ukrajina je a zůstane suverénním a svobodným státem. Mezinárodní právo je nesmlouvavé

Bývalá ministryně obrany Annegret Krampová-Karrenbauerová posoudila německou bezpečnostní politiku posledních let. "Jsem na nás tak naštvaná, protože jsme historicky selhali," napsala na Twitteru. Po konfliktech v Gruzii, na Krymu a na Donbasu nebylo připraveno nic, co by ruského prezidenta Vladimira Putina „skutečně odradilo“. "Zapomněli jsme na poučení Schmidta a Kohla, že vyjednávání má vždy prioritu, ale musíte být tak silní vojensky, že nevyjednávání není pro druhou stranu možností."

Předseda CDU Friedrich Merz obvinil Putina z vedení války proti demokracii. "Je to válka v Evropě. Není to jen válka proti Ukrajině, je to válka proti demokracii, proti naší svobodě," řekl Merz ve společném dopoledním mimořádném programu ARD a ZDF. Skutečnost, že NATO vyhrožuje Putinovi, byla „mnoho týdnů a měsíců bubákem ruské propagandy“. NATO nikoho neohrožuje. Putin se spíše cítí ohrožen demokratickými hnutími na Ukrajině a v Bělorusku, řekl Merz. Putin se velmi bojí, že jeho politický systém v Rusku a jeho okolí bude ohroženo hnutím za svobodu a demokracii v jeho sousedství. Nyní proti nim podle Merze vede válku.

"Není to jen válka proti Ukrajině, je to válka proti demokracii". " Ruský útok ostře odsoudil i vůdce sociálně demokratické frakce SPD Rolf Mützenich: "Toto je útočná válka, která porušuje mezinárodní právo. Ruský prezident je válečný zločinec." Putin a ruské vedení by zaplatili vysokou cenu, ale nejvyšší cenu však platí ukrajinské obyvatelstvo, kterému se nadále dostává solidarity a podpory. Ruský útok ostře odsoudila i pravicová Alternativa pro Německo AfD. Vůdci frakcí Alice Weidelová a Tino Chrupalla řekli, že to nebylo ničím ospravedlněno. "Rusko musí okamžitě ukončit nepřátelství a stáhnout svá vojska z Ukrajiny." Podle společného prohlášení lze konflikty mezi státy řešit pouze u jednacího stolu. Poslanecká skupina přislíbila podporu spolkové vládě „ve všech pokusech o mírové řešení konfliktu společně s našimi spojenci“.

Rakouský spolkový prezident Alexander Van der Bellen naléhavými slovy vyzval k míru po ruském útoku na Ukrajinu, který byl „v rozporu s mezinárodním právem“. "Dnešek je černým dnem pro Evropu. Především je černým dnem pro mír a ještě černějším dnem pro obyvatele Ukrajiny," řekl včera večer v televizním projevu, EU stojí jednotně na straně Ukrajiny. "Nebudeme reagovat na násilí násilím, ale podnikneme společně rozhodné kroky, abychom dali jasně najevo, že nebudeme tolerovat agresi," řekl.

Na rakouské ministerstvo zahraničí byl znovu povolán ruský velvyslanec Dmitri Ljubinski k jednání. Generální tajemník Launsky-Tieffenthal dal neomylně najevo, „že ruský příkaz k invazi a rozsáhlá invaze na Ukrajinu představují eskalaci, která je v Evropě 21. století nepředstavitelná, kterou nelze ničím ospravedlnit a kterou Rakousko co nejdůrazněji odsuzuje“.

Kancléř Karl Nehammer telefonoval s ukrajinským prezidentem Zelenským a přislíbil solidaritu a humanitární pomoc. Ten ho informoval, že neví, jak dlouho bude jeho země existovat a jak dlouho bude žít, podle něj je napadána i civilní infrastruktura. Pomocné organizace proto žádají o dary a vzhledem k ruské invazi rozšiřují rakouské humanitární organizace své aktivity a intenzivně se připravují na operace v zemi a na pomoc uprchlíkům.

Švýcarští politici v prvních reakcích po ruském útoku na Ukrajinu odsoudili válečné činy. Byl to "černý den pro Evropu", prohlásil Balthasar Glättli, předseda Zeleného Švýcarska a Curyšské národní rady a na Twitteru uvedl: „Putinova válka proti Ukrajině je očividným porušením mezinárodního práva. Postiženým přináší smrt a utrpení. Nyní musí Švýcarsko také přijmout diplomatické a ekonomické sankce a musí požadovat okamžité ukončení války a ruské agrese. Pro tuto válku neexistuje žádné ospravedlnění neutralita neznamená mlčet, ale postavit se bezpodmínečně za mír, za lidská práva a mezinárodní právo, prohlásil Céderic Wermuth, spolupředseda Švýcarské sociální demokracie SP a Národní rady Aargau.

Putinův oligarchický systém by měl být finančně vysušen,“ napsal na Twitteru Jon Pult, viceprezident SP Švýcarsko a člen Národní rady v kantonu Graubünden. Alec von Graffenried, starosta Bernu ze Zeleného svobodného seznamu, říká: Válce by se dalo předejít, kdyby se Evropa správně vzepřela Putinovi. Miliony lidí jsou vyháněny, tisíce umírají, protože Evropa byla příliš zbabělá na to, aby podpořila Ukrajinu vojenskou silou,“ píše Bernhard Guhl, bývalý národní rada konzervativní strany BDP z kantonu Aargau.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

