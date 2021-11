Richard Seemann: Rakousko zavedlo pro neočkované totální lockdown

reklama

Od nedělní půlnoci v Rakousku platí omezení pro všechny neočkované osoby od dvanácti let, uvedl na mimořádné tiskové konferenci lidovecký spolkový kancléř Alexander Schallenberg za účasti ministrů zdravotnictví a vnitra.

„Je to v důsledku počtu nových infekcí, které jsou vyšší než kdykoli předtím,“ shrnul současnou situaci CoV v Rakousku jeho kancléř. Stalo se tak podle očekávání celostátně pro lidi, kteří „nebyli očkováni, ani se nezotavili,“ řekl zelený ministr zdravotnictví Wolfgang Mückstein. Konkrétně se jedná o lidi, kteří nemají platný očkovací průkaz ani nemohou prokázat, že za posledních 180 dní překonali infekci CoV, přičemž děti do dvanácti let jsou z omezení vyňaty. Opustit soukromý obytný prostor mohou tito lidé pouze ve výjimečných případech na důležité pochůzky, na cestu do práce i za odpočinkem. Neočkovaní lidé jsou tak vyloučeni z návštěv místních restaurací nebo z přístupu do sportovních zařízení a kadeřnictví nebo také do maloobchodu, který přesahuje každodenní potřeby. Stále je možné jít k lékaři a dalším zdravotnickým službám nebo se nechat očkovat. Umožní se také „uspokojení základních náboženských potřeb“ a cesta do školy či univerzity. Ti, kteří byli očkováni poprvé, se mohou „bezplatně zkontrolovat“ testem PCR. Schallenberg uvedl, že spolkové země „samozřejmě“ mohou selektivně přijímat další opatření.

„Důsledné kontroly a sankce“ jsou „velmi důležité“ a budou nejen dodržována, ale také jasně sledována a sankcionována velmi důsledně. Lidovecký ministr vnitra Karl Nehammer k tomu oznámil „těsně propojenou síť kontrol“ a od pondělí může každého člověka, který žije v Rakousku, při vstupu na veřejné prostranství kontrolovat policie, která bude dohlížet na dodržování pravidel. Současně byly stanoveny priority pro kriminální policii, v boji proti podvodům v souvislosti s certifikáty.

APA odhaduje, že opatření se dotknou zhruba dvou milionů lidí poté, co vyhlášku schválil hlavní výbor Národní rady, což s ohledem na tyrkysově-zelenou koaliční většinu bylo jisté. Nařízení je zpočátku platné do 24. listopadu a poté by muselo být výborem prodlouženo.

Schallenberg zatím odmítá obecnou očkovací povinnost - s výjimkou zdravotníků, pro které Mückstein vyhlásil již odpovídající nařízení. Přesto by chtěl kancléř nechat očkovat všechny bez donucení, ale nevylučuje „silnou pobídku k očkování.“ Upozornil, že však virus mohou přenášet i mladí lidé, i když je u nich riziko vážného onemocnění nižší. Každopádně Schallenberg řekl, že uzamčení pro neočkované lidi se škol nedotkne, ale budou se i nadále testovat třikrát týdně a musí se nosit ústěnky na vyšších školách.

Před spolkovým kancléřstvím se sešli odpůrci opatření na protest proti novým pravidlům a v průběhu oznámení zazněla okamžitě kritika ze strany opozice. Liberální NEOS požadovala změny nařízení - zejména pro děti a pravicoví Svobodní v FPÖ kritizovali „naprostý chaos“, zejména ve spolkových zemích pod správou lidovců a ptali se, kde se zdržuje jejich předseda Sebastian Kurz který mlčí, když před tím sliboval, že k žádné nové vlně nedojde.

Mezitím odborníci požadují další opatření. Prezident Lékařské asociace Thomas Szekeres na ORF řekl, že více práce v domácí kanceláři by bylo „chytrým opatřením, protože co navíc určitě se potřebujete, jsou omezení kontaktu“. Známí vědci se vyjádřili pozitivně v otevřeném dopise a vyzvali k dalším opatřením. Dokument, který vypracovali mimo jiné virologové Dorothea von Laerová, Andreas Bergthaler a Florian Krammer, požaduje důsledná opatření ke snížení kontaktu, zvýšení proočkovanosti a povinné testy PCR.

Nová protivirová opatření v Rakousku vyvolává velkou pozornost zejména u sousedních zemí, jak potvrzují i diskuse na toto téma u nás. Švýcarský list NEU ZÜRCHER ZEITUNG v této souvislosti vyzdvihl, že Rakousko předběhlo sice svými protiopatřeními řadu evropských zemí, ale otevřenou otázkou zůstává, zda budou ochotny ji následovat a riskovat rozdělení společnosti.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

