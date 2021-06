Richard Seemann: Volební program unionistů chce stabilizovat Německo

reklama

Laschet uvedl, že CDU/CSU chce aktivně utvářet změnu epochy, kterou lze v současné době pozorovat a poznamenal, že tvrzení "to nejde" by v Německu již nemělo existovat. Modernizace vyžaduje triádu, která spojuje důslednou ochranu klimatu s ekonomickou silou a sociální jistotou, která by měla ulevit středu společnosti. Lidem se musí důvěřovat, místo se nad ně povyšovat, zdůraznil kandidát CDU. Bavorský sociál Söder vyhlásil cíl, že by nemělo dojít k vedení spolkové vlády proti celé křesťanské Unii, která se zavázala k černé nule, jež by mělo být co nejdříve opět dosaženo. V otázce klimatické politiky chce dělat zelenou politiku, ale bez Zelených , vyhlásil šéf CSU.

Laschet a Söder prokázali jednotu - do programu byly zahrnuty nápady obou stran, poukázala v hlavním politickém pořadu Tagesschau ARD. Konstatuje , že Unie byla právě vždy silná zejména ve vážných situacích, kterým v současnosti bude muset čelit Německo. To bezprostředně požaduje společně velké ambice, dobrý volební program a tvrdé odhodlání, zdůrazňuje veřejno-právní stanice.

Představitelé unionistických stran již dříve na uzavřeném zasedání jednomyslně schválili společnou volební platformu pro volby do Spolkového sněmu kterou obsahuje 140stránkový dokument "Program stability a obnovy. Společně za moderní Německo".

Ten obsahuje slib, že současný návrh programu strany rozeslaný po zasedání předsednictva nepočítá se zvyšováním daní, ale naopak úlevou pro malé a střední příjmy. Zejména po pandemii je zvyšování daní špatnou cestou a stojí v cestě nezbytnému oživení ekonomiky. Úvahy o zavedení nových daní z majetku, nebo zvýšení dědické daně, dokument rozhodně odmítá, protože by to především ohrozilo hospodářskou podstatu Německa a stálo by ho to pracovní místa. Dalšími klíčovými body jsou: zachování Německa jako průmyslové lokality při současném posílení ochrany klimatu a vypracování koncepce zajištění důchodů po roce 2030.

Sesterské křesťanské strany se shodly na většině programu, jedinou výjimkou je zvýšení mateřské, které požadovala CSU, ale je oznámena "konkurenceschopná daň z příjmu právnických osob" jako součást "balíčku na uvolnění" pro ekonomiku. Podniky by měly být zbaveny miliardových byrokratických nákladů, dodatečné mzdové náklady by se měly udržet na stabilní úrovni maximálně 40 % a limit pro minipráce ve výši 450 eur by měl být zvýšen na 550 eur. Podle programu chce Unie rovněž vypracovat koncepci zavedení nové formy fondového zabezpečení ve stáří. Chce současně prozkoumat, jak by takový generační důchod mohl být koncipován se státním měsíčním příspěvkem, který by byl investován do penzijního fondu s ochranou před přístupem státu.

Kandidát na spolkového kancléře Laschet naléhavě varoval před povolební vládní červeno-rudo-zelenou aliancí nebo semaforovou koalicí Zelených, SPD a FDP. Obě konstelace by nemohly utvářet modernizační dekádu, což vyžaduje seriózní jednání vlády a vizi a proto tato kombinace není pro Německo dobrá.

Jak řekl Söder, mocenský boj o kancléřskou kandidaturu nenarušuje vztahy mezi stranami ani mezi ním a Laschetem osobně, protože si kladou za cíl spolupracovat.

Podle spolupředsedy SPD Norberta Waltera-Borjanse považují sociální demokraté přijatý volební program Unie za hořké zklamání. Zamýšlené uvolnění ekonomiky by ve skutečnosti znamenalo zmírnění práv zaměstnanců a předpisů na ochranu životního prostředí. Kromě toho se počítá s daňovými úlevami pro několik málo osob, což není program pro většinu. Rovněž strana Levice kritizuje unionistický program jako blamáž, kdy sociální škrty a okrádání důchodů jsou již zahrnuty v ceně případného kancléřství CDU. Kritika zazněla i ze strany Zelených protože sice program unionistů obsahuje přes 110 finančních slibů, které by vytvořily gigantický dluhový program, prohlásil její místopředseda Oliver Krischer.

Sdělovací prostředky věnují mimořádnou pozornost pondělnímu zveřejnění volebního programu velké německé politické unie. Dnešní HANNOVERSCHE ALLGEMEINE ZEITUNG snížil svá očekávání, protože "CDU/CSU má ve svém volebním programu spoustu slibů, jako podpora rodinám, úlevy pro firmy, snaha omezit byrokracii, o něco větší ochranu klimatu než dosud. Spousta obecných slov, která voliče sotva zaujmou, protože nemají žádné ostré obrysy. LEIPZIGER VOLKSZEITUNG nepřikládá programu takový význam, protože rozhodují o volebním vítězství či porážce voliči. Jde o jejich důvěru v politiky, že mají odvahu, rozvahu a nadhled, aby mohli řídit zemi tak jak to činí Angela Merkelová již 16 let jako kancléřka. Důležitou otázkou pro CDU/CSU nyní je, zda Laschet a Söder navzdory rozkolu v otázce kancléřství dodají lidem pocit jednoty. VOLKSSTIMME z Magdeburku poznamenává, že jde vlastně o další volební dokument, ve kterých se unionisté jen připojují k programům SPD, Zelených a Levice, které se hemží dalšími dotacemi, kompenzacemi a výhodami.

