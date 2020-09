Roman Pokorný: Stydíte se za své politiky? V trapnosti je překonali Bohdalová, Prachař a Bouček

reklama

Exkluzívní výběr hostů nemusí vždy znamenat zajímavou debatu, v tomto případě se ale podařilo diváky udržet v pozornosti po celé dvě hodiny. Miloš Zeman se v rozhovoru představil po dlouhé době na veřejnosti a dával všem najevo, že i s poraněnou rukou je v plné formě. Jeho odpovědi byly vždy přesně formulované, nevyhnul se ani obvyklému špičkování s moderátorkou, kterou nejdříve označil za půvabnou, aby jí pak mimo jiné vyčetl, že na položenou otázku jí už přeci odpovídal. Typický Zeman. Celkově bylo ale jeho vystoupení oživením politické nudy a trapnosti na české scéně.

Zaujal například i hodnocením boje s koronavirem, když nabádal k opatrnosti, ale zároveň upozorňoval na nebezpečí zbytečného strachu a paniky, které koronavir často vyvolává. V této souvislosti je přesvědčený o tom, že přísná opatření by volil pouze v ohniscích nákazy, a ne všude a že v statistikách je nejdůležitější počet úmrtí. V části věnované Rusku, Bělorusku, Číně i cestě Vystrčila na Tchaj-wan, když jej moderátorka po vzoru mainstreamových médií tak trochu nutila, aby se „vyznal“ k náklonosti k Rusku nebo Číně, reagoval ale vždy v klidu a přesvědčivě bez velkých emocí. V rozhovoru také zdůraznil, že nesouhlasí s navrhovanou změnou daní na 15 procent. Pokud by se úspěch rozhovoru hodnotil podle toho, jak z něj čerpají ostatní média, byl by jednoznačným vítězem.

To diskuze Vystrčila a Babiše už v takovém klidu a rozumné atmosféře neprobíhala. Vystrčil znovu až nekriticky zveličoval význam českého Senátu, jako jediné jistoty demokracie a přeceňoval význam své cesty na Tchaj-wan. Byl nervózní, zbytečně expresivní, obvinil prezidenta několikrát ze lži, což ministr zahraničí Petříček později ze záznamu vyvrátil, a určitě nevystupoval jako druhý nejvyšší představitel tohoto státu. Jeho předchůdce Jaroslav Kubera byl znám sice také svými často neotřelými názory, byl ale osobností a hlavně vtipný, přívětivý, politicky korektní. Právě v tomto srovnání se ukazuje, jak velkou ztrátu znamená pro ODS nečekaný odchod Jaroslava Kubery. Vystrčil na jeho politiku v ničem nenavázal, a hlavně jako většině politiků ODS současnosti, včetně toho nejvyššího, profesora z Brna, chybí jakékoliv charisma. Vůbec pak není překvapivé, že ve volebních preferencích je porážejí i nečitelní Piráti.

To Vystrčilův protivník v debatě, šéf daleko nejúspěšnější strany podle preferencí, Andrej Babiš, se vytočit vůbec nenechal, i když to kdekdo očekával a působil přesvědčivě. Jediným tak trochu podpásovým útokem na Vystrčila, bylo, když mu připomenul, že neumí anglicky a že se s nikým bez překladatelů nedomluví. Vystrčil se dětsky bránil, že Babiš zase nerozumí matematice jako on. Pravdou je, že bez matematiky se v cizině politik obejde, anglicky by šéf české delegace v zahraničí umět asi měl. Kdo by chtěl vyjádřit výsledek souboje Vystrčil-Babiš na obrazovkách Primy, může použít nejnovější preference politických stran, které oba politici reprezentují. ANO dosahuje třiceti procent, ODS jedenáct. Tak hlavně, že senátoři nemají křivou páteř a že jsou nejdůležitější v našem politickém systému. V této souvislosti opět zabodoval premiér a připomenul Vystrčilovi čísla, kolik lidí volilo prezidenta Zemana, kolik lidí obyčejně volí do Sněmovny a kolik (několikanásobně méně) do Senátu.

O Babišovi se mluvilo i v souběžně vysílaných Otázkách Václava Moravce. Babiše prý do Otázek několikrát zvali, ale on nereagoval. Asi se prý bojí názorově střetnout s Piráty, přesně řečeno s jejich předsedou Bartošem. Škoda, že nikdo nevěděl, že Andrej Babiš bude za necelou hodinu diskutovat v určitě výbušnějším souboji s šéfem Senátu Vystrčilem na konkurenční stanici Prima. Jejich reakce by byla zajímavá. Takhle vrchní Pirát Bartoš nevěděl, podle vlastních slov, zda si má cenit faktu, že se ho premiér bojí, anebo, že premiér nyní chodí jen na tiskové konference, kde si říká, co chce a nemusí nikoho poslouchat. Jak je nyní už známo, dedukce to byla úplně špatná.

Druhá hodina karanténních Otázek, kdy moderátor pořad uváděl z domova přes videopřenos s příšerně nekvalitním zvukem, jak z konzervy, pak už nic moc zajímavého nenabídla. Ona vlastně toho moc nenabídla ani první hodina. Václav Moravec často používá ve svém pořadu zvolání: „a o čem se bude příští týden mluvit.“ Tentokrát o Otázkách určitě ne. Za zmínku stojí snad jen vystoupení ředitele největší české nemocnic v Motole Miloslava Ludvíka, který tak trochu přes zvyklosti českých médií zpochybnil v souvislosti s bojem proti koronaviru neustálé volání po maximu denních testů, které mají odhalit nakažené tímto virem. Ti ale pak mají většinou jen mírný průběh nemoci, anebo o ní vůbec nevědí. Už vzhledem k finančním nákladům na tyto testy, desítky milionů denně, by se podle něj měli testovat hlavně lidé s podezřením na nemoc. U přítomného epidemiologa z IKEM Petra Smejkala s tímto názorem moc neuspěl, pro ty, co vyznávají selský rozum, to znělo zajímavě.

Vrcholem minulého televizního týdne se měla stát show Zlatá maska na Primě. Že více lidí sledovalo pět let starou detektivku na ČT1 Případ pro malíře s Viktorem Preissem a Davidem Matáskem ani moc nepřekvapí, co ale překvapilo byla Zlatá maska, kterou si česká Prima a slovenská JOJ údajně vybraly z nabídky jihokorejské televize. To bylo daleko horší než ukřičená Superstar, bezduchá Tvoje tvář má známý hlas a podobné velké nasvícené show s davy diváků v hledišti. Pondělní recenze v MfD od přísné a filmaři obávané Miroslavy Spáčilové, která show dala 30 procent, byla ještě milosrdná. Škoda, že formát této soutěže pochází z jižní Koree a ne z Tchaj-wanu, pak by kritici cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan mohli vyčítat i dovoz takové hrůzostrašné televizní podívané. Není divu, že Prima s nasazením do vysílání dlouho váhala. Musela to být odvaha něco podobného do vysílání zařadit. Normální divák se pak musí stydět také za porotce, neboli v Zlaté masce, detektivy, kterých si dříve vážil a kteří přistoupili na takové role. Jiřina Bohdalová, Libor Bouček, Jakub Prachař tak jen významně přispěli k nevalné úrovni nedělní televizní zábavy.

Roman Pokorný

