Roman Ramach: Růst platů lékařů

Ano, je pravda, že jde o velmi zodpovědnou a náročnou profesi, jenže platy nemůžou růst do nekonečna. Kde na to brát? Tak ať si lékaři spočítají, kolik finančních prostředků do zdravotnictví teče a kolik by se dalo ušetřit. Jsou to přeci velmi inteligentní a vzdělaní lidé, a tak musí vědět, kde se plýtvá. Potom by bylo v pořádku, kdyby tyto ušetřené prostředky šly na jejich platy.

Já jako méně inteligentní laik jim dám návod. Zdravotní pojištění je daň. Tak tuto daň odvádějme přímo finančnímu úřadu. Ministerstvo financí může jednoduchým programem tyto prostředky poslat na ministerstvo zdravotnictví a to může provádět kontroly, sepisovat smlouvy a provádět platby zdravotnickým zařízením. Jen budou muset líní úředníci začít pracovat a zasloužit si své mzdy. Jen by se museli draze placení IT odborníci na ministerstvech snažit a urychlit "digitalizaci" ministerstev.

A úspora? Zdravotní pojišťovny projedí na svůj provoz zhruba 50 miliard korun. Kdyby se jenom polovina dala na platy, tak přeskočíme i platy německých lékařů. A co s "ouřady" ze zdravotních pojišťoven? Jednu desetinu budou potřebovat finanční úřady a zbytek může jít do práce.

Vždyť pracovní trh poptává 300 tisíc pracovních sil. A tak nám tito lidé začnou tvořit hodnoty, přispívat na daních, a ne z nich žít, a lékaři, ale i pacienti se budou mít lépe. Nebudou se muset otravovat s arogantními úředníky zbytečných zdravotních pojišťoven. Vždyť do roku 1992 tady nebyly a zdravotnictví fungovalo.

