Roman Žižlavský: Postfaktika

Prý už neplatí či spíše nezáleží na tom, co je pravda. Podstatné je...co vlastně? Relativizace hodnot se dostává na další úroveň. Záplava manipulací a tzv. fake news brání člověku se orientovat. Do toho na něj buší kovadliny reklamního průmyslu snažící se prodat mu vše možné a nemožné, čímž jeho pozornost ještě více tříští. Realitou se stává to, o čem nás přesvědčí marketing, vlivové skupiny, vlastníci médií. Ve světě je nejznámějším představitelem tohoto trendu Donald Trump, u nás to bude nejspíš Andrej Babiš. Trump očividně a opakovaně během své kampaně ne překrucoval fakta, ale bezostyšně lhal – a stejně byl zvolen. U Babiše zase vidíme umné spojení marketingu a politiky spolu s faktem, že vlastní významné média.

Co s tím? Nevím. Člověk jakožto jednotlivec se může cítit vůči tlaku sil a lidí, kteří mají tolik vlivu, moci, peněz, síly dost bezbranný. Rezignovaný. Unavený. Malý. Často je rád, že nějak pořeší existenční starosti. Možná nyní proto stojí zato se vrátit ke staré moudrosti a zopakovat si: hledejte pravdu a pravda vás osvobodí. A že vše je pomíjivé. Pomine i doba postfaktická. Ovšem jaká ji nahradí je na každém z nás. Já se stále snažím věřit heslu naší prezidentské standardy. Ovšem věřit nestačí. Alespoň ne pro život zde na zemi.

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

autor: PV