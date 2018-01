Roman Žižlavský: Proč Zeman vyhrál a možná znovu vyhraje

Proč v době „komputerů" nemůžeme volit odkudkoli, když každý má jedinečné rodné číslo, potažmo číslo občanského průkazu? To mi hlava nebere. V rámci voleb do parlamentu je to prý kvůli volebnímu systému – je to sice výmluva a nesmysl, ale vypadá rozumně a nyní to ponechme stranou. Volit podle místa bydliště má opodstatnění pouze v rámci voleb do místních samospráv a krajů.

V prezidentské volbě jde ale pouze a jedině o to, kolik jednotliví kandidáti dostanou hlasů, procent, naprosto jedno kde jejich voliči žijí. A zde se dostáváme k jádru pudla. Kdo nežije v místě bydliště? Studenti, lidé, kteří kvůli práci bydlí jinde, lidé žijící v zahraničí, lidé, co cestují. Troufám si tvrdit, že to z velké části nejsou voliči Miloše Zemana. Volit samozřejmě mohou. Stačí „jen" si zajet v úředních hodinách, tedy v pracovní den, do svého oficiálního místa trvalého bydliště. Což je pro mnoho z nich buď drahý špás či nato prostě nemají čas. Tedy, co z toho plyne? Apeluji na zodpovědné osoby a lidi, kterým není jedno, jak je tento systém nastaven – je potřeba, abychom měli jednoduchý a přímý přístup k volbám. Když ještě stále volby máme.

(autor je publicista)

Vyšlo v rámci mediální spolupráce s Literárními novinami

