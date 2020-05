Rudolf Mládek: Báli se bomb, dostali vir

reklama

Strach z jaderné války nakonec vedl v době studené války k omezujícím smlouvám SALT (Strategic Arms Limitation Talk-Rozhovory o omezení strategických zbraní), mezi Spojenými státy a Sovětským svazem, a dále k podepsání Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons). Je vhodné si zde připomenout, že smlouvu nepodepsaly Indie, Pákistán, Izrael a Severní Korea. Doplníme, že Izrael dosud oficiálně držení jaderných zbraní nepřiznal.

Jaderné bomby zatím (!) nepadají, ale jak se ukazuje, stačí jeden neuhlídaný vir a Západní civilizace se ocitá na pokraji ekonomické propasti a nemalá část světa s ní. Další podobný „náhodný“ únik podobného viru by dokázal světové společenství poničit pomalu jako jaderné bomby a zdá se, že si to některé vlády, na rozdíl od vedení EU, začínají uvědomovat.

Také proces globalizace, který vyústil v to, že se Asie na čele s Čínou stala výrobní velmocí a Západní civilizace jen trvale zadluženou, „užívající si“ ( EU navíc pokřivenou dotovanou společností), se díky viru tak zakymácel, že je otázkou, zda globalizace v dnešní podobě bude pokračovat. Čína se už dnes vysmívá západním vládám, že proces zpětného přesunu výrobních kapacit bude tak drahý a nevýhodný, a že jej proto globalisté nezvolí. Možná.

Možná proto, že to nebudou globalisté, který další vývoj určí, ale budou to (snad) politici. Tak jako dokázali ze dne na den vypnout celou ekonomiku, tak se stejnou politickou silou dokáží rozhodnout o návratu výrobních kapacit. Nástrojů na to mají požehnaně. Od cel, po blokaci dovozu až po speciální daně. Navíc prvek „národní identity“, v globalizaci přehlížený (a v EU téměř zakazovaný), bude hrát nemalou roli.

Předpoklad, že zpětné přenesení výroby bude drahé a drahá bude i práce občanů západního civilizačního okruhu je správný. Ale jedno Číně uniká. Koronavir do doby zjevného a masově nasazeného účinného léku a případné vakcíny tak zdecimuje terciální sektor (služby), že vlády budou stát před problémem, co s tím, a co s nečekanou vysokou nezaměstnaností. Politický zájem, aby nezaměstnaní získali práci v průmyslu bude zřejmý. Ale opět přiznejme, že možná.

Do hry o přesuny výrobních kapacit vstoupí s plnou vážností otázky národní bezpečnosti a řada strategických výrob se do Evropy a USA (snad) vrátí. Od léků počínaje a ochrannými zdravotnickými prostředky konče. Navíc už nikdo neriskne být nepřipraven na druhou vlnu dalšího „náhodně uniklého“ viru, ať už by přišel odkudkoliv. Druhé vypnutí ekonomiky pro nepřipravenost by takovou vládu smetlo a proces by nemusel vůbec být demokratický. Nikdo, tedy téměř nikdo by nevěřil v náhodu. Nikdo by neuvěřil, že za takovým „politickým opomenutím“ není korupce.

Někteří komentátoři poukazují na to, že koronavir přinesl vedle problémů i pozitivní varování. Lze s tím plně souhlasit. Globalisté a jejich loutkové vlády včetně EU totiž podlehli stejné falešné iluzi, že není nic důležitějšího než peníze, a žádný negativní vývoj nečekali. Ale když nakonec jde o zdraví a mnohým dokonce i o život, jsou peníze na druhém a možná i dalším místě. A téměř o život, nebo rozhodně o existenci půjde mnohým i po pandemii viru, protože jejich pracovní místa zanikla a mnohá se jen těžko obnoví. Návrat některé výroby zpět z Číny na Západ bude na pořadu dne. Nebo by alespoň měl mít. Pokud se nedostaví, nebude hůř, může být doslova mizerně.

Námitka, že stejně nakonec budou loutkové vlády globalistů a EU klidně pokračovat v dnešní politice je oprávněná. A může být i věcně správná, protože síla peněz je mocná. Pak si ale můžeme přiznat, že odpočítávání začátku konce Západní civilizace je nesporné. Je tedy na občanech všech demokratických zemí, zda budou schopni vybrat si politiky do nové, pokoronavirové doby a vyžadovat po nich nové úkoly bez toho, že by se jejich plnění museli domáhat silou. Pokud západní politici selžou, následky budou na velmi dlouhou dobu napravitelné.

Není proto vůbec vyloučeno, že všichni opět usnou na vavřínech a vše zůstane při starém. Najde se nějaký ten lék na dnešní COVID -19, objeví se jakási vakcína a druhá vlna koronaviru nepřijde. Čína si zamne ruce a západní civilizace bude čekat na další ránu. Taková roznesená ebola, jejíž inkubační doba je tři týdny, má sice už dnes vakcínu, (vyrábí ji americká farmaceutická společnost Merck & Co.), ale proočkovanost je zatím téměř nulová a smrtnost této nemoci závratná. Stačí poslat několik „oddaných“ turistů a můžeme být snadno tam, kde jsme byli v březnu 2020. A Čína si zamne ruce podruhé a s léky pošle své nové obyvatele do vyprázdněných zemí… Sci-fi? Ale ještě v lednu letošního roku by březnová opatření v Evropě a ve Spojených státech za sci-fi prohlásil skoro každý.

Rudolf Mládek

Psali jsme: „Měl by si uvědomit, že je v naší zemi hostem!“ Petříček v ČT udeřil na ruského velvyslance. A to nebylo vše Na jedné straně otevřené restaurace a obchody, na druhé nakažení a umírající senioři v domovech. Švédsko má vážný problém Ministr Petříček: Česká republika pomáhá bojovat s dopady pandemie COVID-19 Prymula patří před vojenský soud. Novinářka předkládá zlá fakta, i z nemocnic

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.