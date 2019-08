Rudolf Mládek: Benešová se ujímá kauzy H-Systemu

Smetka nemá z čeho by škody uhradil. Ministryně spravedlnosti Benešová, která situaci projednala se zástupci poškozených chce proto hledat mimořádná opatření. Výborně. Konečně se toho nějaký ministr spravedlnosti ujal. Případ je totiž do nebe volající nespravedlností a korunou na této absurditě je to, že nikdo nikde nepochybil.

Zástupci poškozených klientů podle ČT chtějí, aby jim připadl areál v Rabyni, který stát zabavil zakladateli firmy Petru Smetkovi, ale zákon to neumožňuje. [1] (Tento zákon jsme si udělali sami, nikoliv Evropská unie – tedy EU)

Členové bytového družstva Svatopluk, kteří si domy po zkrachovalém H-Systemu dostavěli sami, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu a podle rozhodnutí Nejvyššího soudu se mají vystěhovat. [2] (Platí opět, že tento zákon jsme si udělali sami, nikoliv EU)

Správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josef Monsport podal letos v červnu na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu žalobu na bytové družstvo Svatopluk o zaplacení 21 milionů za nájem za byty v Horoměřicích za poslední tři roky. [3] (Stále, platí, že tento zákon jsme si udělali sami, nikoliv EU)

To, co Benešová otevírá není jen diskuze o spravedlivém řešení poškozených klientů H-Systému, ale také o tom, že si sami děláme zákony proti vlastním lidem. Nedávno Ondřej Neff napsal na svém Neviditelném psu, že zákony, které prakticky znemožňují státní výstavby dálnic, železnic, či nových elektráren nám žádná EU nenadiktovala, ty jsme si „vynalezli“ a napsali sami.

Když teoreticky hovoříme o odchodu z EU, pak si musíme říci, že naše zákony jsou špatné nejen vlivem přemíry nařízení a směrnice z EU, ale sami jsme si vymysleli tolik nesmyslů a hloupostí, že soudný člověk to až nechápe. Sekundární efekt snahy ministryně Benešové to, žel, až na kůži a kost odhaluje.

Ostatně zítra si budeme připomínat 21.srpen 1968, kdy heslo „Jsme s Vámi buďte s námi“ spojovalo společnost a vládnoucí komunisty pražského jara. Ale byli to tito soudruzi, kteří sami sepsali pendrekový zákon a v roce 1969 zahájili první kroky k normalizaci. Sami za sebe.

Poslední tři dekády zákonů z dílny „českých demokratů“ sice neobsahují pendrekový zákon, ale to, co se v tisíci úpravách chrlí z Poslanecké sněmovny je pro společnost skoro tak devastující, jako to, co dělali soudruzi po srpnu 1968.

Dnešní EU je zjevně špatné uspořádání Evropy, ale že bychom měli doma lepší „kapitány“ národa se vůbec nejeví. Není divu, že většina české společnosti odchod z EU odmítá. Z bláta do louže? Někdy to totiž vypadá, že v českém Parlamentu sedí stovky Nových Smetků. U mnohých s jejich „předsudeční nenávistí“ k vlastním lidem.

Rudolf Mládek

