Rudolf Mládek: EU více než demokracii připomíná Maovu „kulturní revoluci“

Oficiálním záměrem evropské multi-kulturní revoluce a další evropské integrace je nastolení bruselské masové demokracie. Čínské maoistické vraždění v Evropě sice ještě nezačalo (teroristické útoky v EU zatím(!) nemají statisíce obětí), ale obrněná vozidla proti vlastním demonstrantům Francie už nasazuje. Rozvrat ekonomiky a zadlužení států Evropské unie (EU) je zřejmé a obrovské, ztráty na kulturním dědictví nepochybně brzy nastanou. Ostatně jásání některých „nových občanů“ EU nad požárem pařížského chrámu Notre-Dame bylo výmluvné.

Společenství Uhlí a ocel (předchůdce dnešní EU) založili v roce 1950 mimořádně schopní politici s vysokou morálkou. Současné junckerovské (končící) evropské vedení připomíná spíše čínskou maoistickou lůzu ze šedesátých let. A když nejhorší politička 21. století Merkel prohlašuje, jak ráda uvítá na území Spolkové republiky Německo Americké vojáky, (Zdroj: https://1url.cz/CMg66) víte, že jako vždy jen lže. Ta madam lže skoro ve všem a politici z Paříže a Bruselu jí v této průhledné politice dělají trapnou stafáž.

Špatně řízená EU se deset let doslova hrabala z hospodářské recese a už do ní opět padá. A nepomáhají ani záporné úroky, ani porušování všech pravidel eurozóny a Evropské centrální banky. A díky nesmyslné fiskální politice eurozóny EU prakticky nemá žádnou šanci ze své mizérie vybřednout. Když už tak „proevropský“ a zoufale levicový plátek Financial Times přiznává, že cesta naděje se nikde nezjevuje (Zdroj: https://1url.cz/cMg65), a že EU je nereformovaná a nereformovatelná, pak je jasné, že tato EU je mrtvá. Budeme se ještě pár let na tuto morálně i ekonomicky hnijící EU dívat. Ale vyjma několika politiků, miliardářských skupin financujících tzv. „proevropské strany“ a k nim patřících pár fanatiků tuto EU už nikdo nechce. EU přestala být užitečná a naprosto přestala být přitažlivá.

Tisíce nařízení, extrémní cenzura, přívaly většinově se neasimilujících migrantů a stupňující se ekonomický propad slušných pracovitých lidí, který se kdysi říkalo střední třída, to je dnešní EU. Vedle ní společenství Uhlí a ocel bylo nebeským rájem. K tomu přidejme současnou neskutečně vysokou nezaměstnanost mladých lidí v EU a absurdní ekošílenství, které jen maskuje zájmy těch, kteří na ekohloupostech vnucených národům EU hodlají tučně vydělat. Do tohoto maňáskového likvidačního divadla přispívá i Merkel a zdravotně postižená ekoslužtička vyhazující novináře ze sálu a plující lodičkou šířit dětské stávky do celého světa. Odporné. Rakouská císařovna Marie Terezie (6. prosince 1774 vydala Všeobecný školní řád) nepochybně někde v nebi jen zírá.

Přiznejme, že obdobné poplakávání nad stavem můžeme číst na mnoha údajných „lži-webech“, ale podstatné je si říci: A co s tím? Nářek nepomůže a nic neřeší. A na vybranou máme jen dvě věci: Najít si nové spojence a včas opustit systém, který se sám vede k naprostému zničení.

Malá Česká republika bez globálního spojence neobstojí a bez spolu-akce okolních států také ne. Této pravdy jsou si vědomi ti, co tak halasně velebí tuto EU a vykřikují o tom, jak se máme úžasně. Nepochybně je to lepší než socialismus, ale kdo se chce do něj prostřednictví EU vrátit? Nemáme ani vládu ani politickou stranu, která by oba axiomy (spojenci a odchod z EU) měla v programu. Zatím to českého většinového voliče vůbec nezajímá. Ale mělo by. Úspěchu dosahují jen připravení.

autor: PV