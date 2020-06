Rudolf Mládek: „Fond dopravy loni proinvestoval 95,6 miliardy korun,“ hlásí ČT

„A to něco postavili nebo to všechno prožrali?“ ptal se soused. Jeho otázka je totiž více než logická. Informace o tom, co se proutrácelo nic občanům neříká. Nevypovídá nic o nových kilometrech dálnic (mizérie trvá), nevypovídá nic o nových vysokorychlostních železničních tratí (stále žádné nejsou), nevypovídá to vůbec o ničem.

reklama

Nevíme (resp. se nám nesděluje), jak rychle se staví u sousedů (stačí za vzor blízké Polsko, ale i vzdálenější Španělsko), nesděluje se nám, jakých kvalit bylo při výstavbě dosaženo a jakého bylo dosaženo cenového srovnání s výstavbou v Evropské unii, když už máme tu téměř nejlevnější pracovní sílu a na dálnicích se střídaly pracovní agentury jako na běžícím pásu a dovážely „prácechtivé“ zahraniční dělníky.

Informace z České televize je o ničem (viz zde), ostatně tento mediální kolos informuje o výstavbě dopravních sítích velmi podivně. To se opravdu nikdo z reportérů ČT nediví, že právě otevřené opravené části dálnice D1 se opět uzavírají a pracuje se v jejich středním pásu? To se tyto práce nemohly udělat najednou? To snad ani ten socialismus to tahle špatně nedělal.

A že socialistická veřejná výstavba za roky 1959 až 1989, tedy za třicet vlády soudruhů proti třiceti letem vlády nesoudruhů neklopýtá, to si dokazovat nemusíme, protože do deseti umí počítat i žák základní školy. Dokonce ani ten soukromý sektor ve výstavbě bytů se na více jak třetinu bytů nezmohl, protože je to státní úředník, který mu trvale hází klacky pod nohy a byty do osobního vlastnictví se pro mladé lidi se staly přáním z říše sci-fi.

A důvod je stále stejný. Státní úředník staví, státní úředník rozhoduje a tato osoba je za jakékoliv pochybení, špatnou práci, lajdáctví či pomalost nepostižitelná, neodvolatelná a podle vyjádření řady ministrů nesoudruhů dokonce nepostradatelná. Ze státních úředníků máme jakýsi nový ústřední supervýbor KSČ a všichni můžeme jenom zírat. „Samet by omyl ,“ píše komentátor Fendrych (viz zde), a i když by se dalo s tímto názorem polemizovat, v jedné věci mu můžeme dát na sto procent za pravdu: Nesoudruzi se ve veřejné výstavbě za socialismem potácejí jako kdybychom byli africkou kolonií dvě stě let zpátky. Kdo tomuhle vývoji cinkal? A proč se najednou všude tak mlčí?

Rudolf Mládek

Psali jsme: Rudolf Mládek: Trump sází na útok Premiér Babiš: Škoda, že se dálnice D6 nezačala stavět hned po revoluci Rudolf Mládek: Příliš dlouho ze sebe vlády západu dělaly hlupáky Asociace krajů ČR: Kraje požádají vládu o dvakrát 4 miliardy ze SFDI na opravy silnic II. a III. tříd pro roky 2020 a 2021

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.