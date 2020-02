Rudolf Mládek: Hlas lidu, hlas boží, pane ministře

I takhle by se daly okomentovat příspěvky čtenářů pod zprávou, že spolkový ministr dopravy Andreas Scheuer spolu s vicepremiérem a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem podepsali žádost německé strany o spolufinancování přípravy výstavby tratě, která má být základem nové vysokorychlostní tratě z Prahy do Drážďan.

100% všech zveřejněných názorů k tomuto kroku obou ministrů vyjadřuje naprostou skepsi, že se něco takového podaří realizovat v přijatelném termínu. Připomeňme, že smlouvu, resp. memorandum, na výstavbu vysokorychlostní tratě mezi Berlínem, Prahou a Vídní podepsal již v roce 1994 tehdejší ministr dopravy Jan Stráský. Za tímto účelem uvolnila Klausova vláda (neboť jako stát ručila za příslušné úvěry) desítky miliard korun, které přišly vniveč. Tratě objednávali státní úředníci, na výstavbu dohlíželi titíž státní úředníci a dnes obdobní státní úředníci slibují, že budou opět stavět. Kdo tomu věří, ať tam běží.

Za třicet let tahle skupina státních, doslova, škůdců nepostavila ani metr vysokorychlostní tratě a všude jenom mlží (viz kauza Ejpovických tunelů). A pokud dnešní představitelé Správy železnic veřejně tvrdí, že se uvažovalo o tratích pouze na rychlost 160 km/h, pak naprosto evidentně lžou. Vládní materiály lze snadno dohledat. Není divu, že si tyto úředníky betonové lobby, které se na špatně provedených železničních stavbách podílelo, tak hýčká… Hovoří se o „zájmových skupinách“ a to je, přiznejme si, eufemizmus (ZDE).

Některá média se stejně tak tupě jako v socialismu neustále ptají ministra dopravy, kdy už konečně postaví dálnice či železnice, ale jaksi si nikdo nevšiml, že ministr přímý vliv na žádnou stavbu nemá. Ministr dopravy jen žebrá, aby nějaký úředník dělal alespoň to, za co je občany placen. Dodejme, že na ministerstvu dopravy je nemálo úředníků, kteří se po chodbách návštěvníkům chlubí, kolik už přežili ministrů dopravy a kolik jich opět přečkají. Iluze o tom, že ministr má bůhvíjaké pravomoci jsou nebezpečnou bajkou, kterou novináři servírují lidem zčásti z naprosté hlouposti a zčásti záměrně a to doslova ve zlém úmyslu.

Jako ta bajka, že první koridor se měl postavit na rychlost 160 km v hodině, jak nedávno obhajoval dlouholetý novinář z České televize. Další z kategorie řečených presstitutů.

Tento „odborník“ na dopravu z ČT si ovšem nepoložil otázku, proč se tedy na tuto trať koupily naklápěcí skříně vlaků Pendolina, schopné provozní rychlosti 210 km/ (rekord mají 237 km/h), když na rychlost 160 km/h stačily v minulosti obyčejné vagony, dokonce tažené parní lokomotivou Albatros již v roce 1964. A tihle lidé za peníze občanů informují veřejnost….Odborníci z ČT...

Snaha ministra Havlíčka získat peníze z EU je jistě chvályhodná, ale pokud skoro titíž úředníci, co stavěli první a druhý koridor budou stavět i trať do Drážďan, pak se ministr Havlíček za svého života touto tratí neprojede a jeho vnuci možná. Správa železnic výstavbu této tratě odhadla na 31 let a realita bude ještě horší. Stačí se podívat na zpoždění, které už nyní má výstavba té nesmyslné tzv. „Pražské rychlodráhy.“ A pěkné vizualizace, které nám skoro denně státní úředníci servírují v médiích, nikoho nikam nedovezou a babičku z Horní Dolní ani zadarmo nesvezou.

Dokud tato (nebo vůbec nějaká) vláda nepochopí, že setrvání v sytému, který za třicet let naprosto prokazatelně selhal a nepřinesl žádné slušné výsledky, do té doby budou příspěvky pod podobnými „budovatelskými“ zprávami pesimistické a články k tomu stejně tak kritické. Česko je středoevropský dopravní skanzen a doslova líhní totálně neschopných státních manažerů.

Není divu, že premiér Babiš marně hledá schopné ministryně a ministry, ale otázkou je, kde je hledá. Ve státním sektoru se schopní manažeři vyskytují asi jako Modrý Mauricius na výstavě známek.

