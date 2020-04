Rudolf Mládek: Koronavir demaskuje grétismus i ekoterorismus

reklama

A není to žádné překvapení. Už v minulosti upozorňovaly někteří občané (a tiše i některé spolkové vlády v Německu), že výsledky měření jsou minimálně nepřesné, že jsou naměřené špičkové hodnoty vydávány za průměrné, a že celé tažení proti automobilů, především s dieslovými motory vypadá spíše jako účelové než vědecky podložené.

Německý odborný novinář Holger Douglas po posledních měření zcela oprávněně zpochybňuje, že 80% znečištění mají na svědomí automobily (viz). Auta z ulic prakticky zmizela, ale emise neklesly. Jako by ty emise vyslyšely názory psychiatrů, že grétisté a ekoteroristé jsou nemocní lidé, kteří se zviditelňují plány na pumové útoky (viz), šířením strachu a pasováním se do samo-zachránců lidstva.

Poslední dubnová měření ukázala, že individuální doprava a naftové motory nemají na emise NO2 až tak velký vliv, jak se dosud předpokládalo. Jistá omezení aut do centra měst asi nějaký ten stupínek ovzduší zlepší, ale ani náhodou o tolik, kolik grétisté a jejich služebníci tvrdí. Dnes se ukazuje, a čísla to dokumentují, že dopad takového opatření by byl minimální.

Hysterie za skoro zničení evropského automobilového průmyslu bude mít jiné pozadí než ekologii. Někomu se evropské třeštění vedoucí k drahým a špatně využitelným autům náramně hodí. Čím chudší bude EU, tím více získá kdo?

Za politické balamutění občanů členských států EU by někdo nést odpovědnost. Měření, která vedle Německa byla provedena i v ČR, konkrétně v Brně, potvrzují dosavadní zjištění. V době karantény se emise dokonce zvýšily. Co už může být směšnějšího než klanění se Grétě v OSN, v Parlamentu EU a k tomu servilní poskakování trapného papeže, když čísla zcela náhodně získaná díky pandemii koronaviru celou tu hysterickou a vylhanou kampaň neúprosně odhalují.

Říká se, že vše zlé, pro něco dobré. Koronavir nejenže ukázal nesmyslnou závislost západní civilizace na Číně, skutečnost, že WHO je slouhou globálních zájmů více než ochráncem zdraví, že OSN je poskokem Sorosů, Grét a jiných vykuků, ale především, že nakonec vítězí skutečnost a skutečná měření nad pavědou šířenou vygrantovanými podvodnými týmy, hýčkané globální politikou s podporou těch nejhorších lidských mizerů, co nesou neoprávněně titul „neziskové“ organizace.

A to jsme ve výčtu neskončili. Až se prokáže, že pandemie nebyla náhodná, že skutečně někdo cílil na světovou vakcínu proti nemoci COVID-19 (viz) a ovládnutí světa touto formou, tak snad konečně budou padat ideologicky zešílení klapky z očí nejen evropských parapolitiků, ale především občanů. Dokud totiž mají ještě vůbec možnost volit, měli by začít vybírat za politiky lidi, nikoliv globalisty vyživované kreatury, které vidíme dnes.

Rudolf Mládek

