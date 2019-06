Rudolf Mládek: Kraje na plánem zpoplatnit silnice I. třídy nejásají. Není divu

Jeví se to tak, že má-li mít nový ministr dopravy Kremlík vůbec šanci uzavřenou soutěž na nový výběr mýtného ustát, pak se zpoplatnění silnic I. třídy v délce 870 km jeví jako nezbytné. Hm. Tak kdo a jak tu soutěž vlastně vůbec připravoval? Tak, aby zpoplatněním 870 km silnic I. třídy de facto jedno z účastníků vyšachoval.

Kraje se zlobí

Hněvu krajů lze rozumět, protože to přivede kamiony i tam, kde dosud nejezdily. Podle dopravců tyto silnice ale hodlají využívat jen sporadicky, prý tyto trasy pro ně nejsou výhodné. Při současném stavu oprav dálnic a jejich doslovných ucpávek je ale dost dobře možné, že dopravci své plány brzy přehodnotí. Pro kraje to bude nepříjemné a vybraná (údajně miliarda) není částkou, za kterou by stálo tak výrazně zhoršit životní prostřední a podmínky mnoha obyvatel České republiky. Nestálo by to ani za pět miliard.

Technické parametry vyhovují?

Jedna věc zaráží nejvíce. Už na středních stavebních školách se specializací doprava se studentům přednáší skladby a technické parametry vozovek a to ve všech kategoriích a k tomu přípustných zatížení. Lze se důvodně domnívat, že silnice I.a II. třídy nebyly ve velké části koncipovány a ani dnes nejsou technicky upraveny na takovou zátěž kamiónů, jaká by nastala při jejich využívání po plánovaném zpoplatnění. A pokud je to jinak, měl by někdo věrohodný (to stěží bude státní orgán či instituce) takovou obavu krajům vyvrátit.

Řešit úřední maléry na úkor občanů je netaktické

Někdo zašmodrchal tendr na mýtné, sliboval nesplnitelné a teď se to bude řešit na úkor občanů? Ministru Kremlíkovi nelze závidět při hledání, jak z toho ven, ale že případné kamióny drnčící lidem pod okny této vládě sympatie a voliče uberou si můžeme vsadit předem.

Pokud by totiž snad premiér Babiš na sociálních sítích zeptal: „Čau lidi, tak co říkáte těm skvělým kamionům, co jezdí okolo Vašich domů a zahrádek?“ těžko by se dočkal pozitivní odpovědi. O vhozeném lístku do urny ani nemluvě.

autor: PV