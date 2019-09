Rudolf Mládek: Moderní morové rány pro Evropu

Moderní mor

Jenomže moderní doba přinesla další tzv. mory a jsou to Poláci, kteří vtipně komentují, že po černém moru (míněna nacistická okupace) přišel mor rudý (míněna politická okupace Sovětským svazem).

Katolická církev dodává (viz), že přišel mor duhový (pochody skupin LGBT) a mnozí ekonomové dokazují, že Evropskou unii doslova devastuje i další mor, tentokráte dotační, tedy socialistické přerozdělování z Evropské unie (EU). Obě tato označení jsou sice poněkud přestřelená, ale čtenář chápe, proč tak ostré vyjádření znepokojení činitelé vydávají. Protože něco v pořádku opravdu není. A nepochybně se najdou ti, co za mor prohlásí sociální sítě a jeden německý starosta nazval invazní migraci do Evropy genocidou. Silná vyjádření zní ze všech stran.

Mory ne-mory

Všechny uvedené moderní mory ne-mory (není zde srovnáván dopad nacismu a pochody LGBT, protože to byl naprostý nesmysl (!) totiž mají jedno společné. Jsou uměle vyvolané a nemají se středočeským morem společného jmenovatele, tehdejší zkázonosnou baktérii. Za to mají společné to, že jsou začasté dílem šílenců, fanatiků, chamtivců, sociálních inženýrů a i jinak poškozených lidí. Poškození šíří jenom další poškození a přirovnání k nebezpečnému moru se může zdát být příliš expresní a emotivní, ale varující poslání to nepochybně obsahuje. Každé násilné prosazování něčeho, co lidské společnosti nic pozitivního nepřináší, je škodlivé. Každá závislost také vyvolává škody. Drogová, alkoholová, internetová či jiná.

Neřešené mory vyvolávají další

Neřešené „mory“ vyvolávají další, neboť s jídlem roste chuť. Pokud další mor (účelová manipulace, globalistické spiknutí, společenská hysterie ap. – nehodící si škrtněte) se má prosazovat v podobě extrémní ochrany klimatu tak, že jeho „učedníci“ nechodí do školy nebo dokonce hodlají v Praze stavět barikády (viz), pak by zbytek „nenakažené“ (rozumné, uvážlivé, znalostmi vybavené, odpovědné apod. - opět nehodící si škrtněte) společnosti měl přijímat opatření k tomu, aby se morové rány omezily, léčily a potlačovaly. Protože k tomu máme Parlament a k tomu máme vládu a další nástroje. Proto jim musíme klást otázku: Co s tím vším hodláte dělat? Zatím to vypadá, že nic. Ale za to jsme Vás ani nevolili ani neplatíme.

Povinnost chránit má i vedení Evropské unie (EU)

Vedení EU má chránit především prostor svobody slova a prostor práva. To první už dávno nechrání a vynucená cenzura internetových gigantů, navíc nikoliv jen proti nenávisti (to by se ještě dalo přijmout), ale především pro politickou podporu zájmů osy Brusel-Paříž-Berlín se stala realitou. Tyto zájmy jsou také jedním z morů dnešní doby. V takovém Německu už nesmíte pomalu zveřejnit ani výsledky neutrálního výzkumu, pokud se to politicky nelíbí. Že se nakonec podařilo zveřejnit kritiku elektromobilů v zemi, která bývala příkladem poválečné demokracie, je dnes skoro zázrak. Až tam se Německo propadlo.

Opět připomeneme, že podloudní výrobci z EU v dodávají všem své dvojité potraviny s tím, že ten skorošmejd se vyváží také do zemí V4, tedy do České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska.

K těmto faktům dvěma posledním uváděným je nutné připomenout, že se na cenzuře svobody slova horlivě podílela tehdejší komisařka Jourová a její údajné kroky k odstranění dvojí kvality potravin dopadly naprostým výbuchem (viz). Budou se nabízet dál. Je jen záhadou, proč dnešní vláda Jourovou opět nominovala do Bruselu, máme v České republice lepší kandidáty.

Nepodporujme mizérii

„Jourová by si měla z domova do Bruselu přinést co nejširší podporu, aby měla šanci uspět. Nejde totiž o české žabomyší války, ale pověst České republiky v celé unii.“ Tak píše komentátor Českého rozhlasu Plus Thomas Kulidakis (viz).

Není většího omylu a není větší chyby. Nikdo by neměl podporovat politika, který je spolunositelem jednoho z moderních morů ne-morů. A nevyřešené klamání spotřebitelů a cenzura mezi tyto zásadní zápory patří. Kolik z toho je přímá odpovědnost Jourové (viz), nechť si každý dovodí sám, ale Jourová si žádnou podporu nezaslouží. Ani vteřinu ne.

Rudolf Mládek

