Rudolf Mládek: Předsudečná nenávist vládní politiky k městu Praha?

Nezájem mnoha vlád v této oblasti cokoliv řešit se jevil jako nedbalost, liknavost a mnozí se domnívají, že roli sehrálo i čekání na tučné úplatky. To poslední sice nikdo neprokázal (a zřejmě ani neprokáže), ale že české vlády naše Hlavní město státu téměř ignorovaly a ignorují (podíl některých vedení pražské radnice na tom je rovněž nemalý) je zřejmým a přiznejme si dost ostudným faktem.

Debata o termínech

Premiér české vlády Babiš sice přislíbil urychlení výstavby pražského okruhu, ale v plánu Státního fondu dopravní infrastruktury do roku 2026 najdeme hodně plánovaných okruhů kolem řady českých a moravských měst, ale Prahu tam nenajdete. To dost kontrastuje s mediálními vyjádřeními premiéra Babiše, ale i dalších zainteresovaných stran.

Primátor Prahy versus ministr dopravy

V současné době je nejblíže zahájení úsek 511 Pražského okruhu mezi dálnicí D1 a Běchovicemi a pražský primátor Hřib se domnívá, že by se mohlo stavě na konci jeho volebního období. Tedy v roce 2022. „Nemám informace o tom, že by se termíny měly posouvat a mělo docházet k prodlení,“ říká ministr dopravy Kremlík. Zatím předpokládám, že k zahájení stavby 511 by mělo dojít v roce 2021. V ostatních úsecích jsou termíny pořád velmi vzdálené. Úseky 518 a 519 by měly být zahájené v roce 2026 a 520 až v roce 2028,” doplnil Kremlík.(1)

Národní ostuda nebo předsudečná nenávist k Praze a Pražanům?

Tomu druhému se sice nechce věřit, ale ten neskutečný nezájem o výstavbu pražského okruhu je už do očí bijící. Při trapné rychlosti s jakou se dnes staví české dálnice, kdy Česká republika je ve výstavbě dálnic a pražského okruhu jedna z nejpomalejších v celé Evropské unii (EU), by se dalo počítat s dokončeným pražským okruhem někdy tak v roce 2035, reálněji 2039. Vypadá to, že padesát let, neskutečných padesát let od pádu socialismu bude trvat než Praha získá svůj silniční okruh. Takhle špatně nestavili ani ti nejhorší soudruzi. Jestli tomuhle někdo říká odpovědné řízení státu, tak neví, o čem mluví. A vina není na této vládě, ale především na těch předcházejících. Tato vláda by nám ale všem měla vysvětlit, proč se stav nemění a proč jsou plány na dokončení pražského okruhu tak zoufale dlouhé a nebojme se to napsat: Nepřijatelné! Pokud je to nějakou špatnou legislativou, tak proč není dodnes opravena? Na tuto opravu tato vláda sílu v Parlamentu má. Tak na co čeká?

