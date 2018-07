Rudolf Mládek: S Trumpem zpět k normálu

Situace došla tak daleko, že zaměstnanci Bílého domu nejsou záměrně obslouženi v restauracích. Rasistické „Only for white“ se změnilo na „Only for our democrats“. Všichni podporovatelé a zastánci této nové politické nenávisti vědí, že globalizace je ráj, pokrok, přináší spousta výhod a funguje v ní nová bible se zaklínadlem volného pohybu osob, kapitálu služeb a zboží. A když Trump tento pohled tzv. demokratů nesdílí, tak je podle kritiků chaotický, nepředvídatelný, nezkušený, ovládaný Ruskem, klaníce se diktátorům, nerespektující své spojence atd. Takže si připomeneme dále:

TPP - Dohoda o volném obchodu v tichomořské oblasti

Projekt exprezidenta Baracka Obamy je podezřelý už z principu. Dohoda totiž poskytovala možná lepší zisky globálnímu kapitálu, ale v USA opět odebírala pracovní místa. To sice Obama trvale řešil dalšími dávkami (za jeho poslední vládu se zvýšil počet příjemců o 4 miliony), ale odchodům výrobců nezabránil, protože slovo „cla“ neznal. Argument, že výrobce motocyklů Harley-Davidson po zrušení TPP natruc postavil fabriku v Thajsku je lichý. Postavil by ji tam stejně.

Ačkoliv nikomu z ostatních států nebránilo TPP - dohodu o volném obchodu v tichomořské oblasti realizovat bez USA, všichni do jednoho to vzdali a Japonsko se vyjádřilo, že bez USA to nemá smysl (!). Kritika, že USA nepředložily jiný návrh pro TPP má otázku a proč tedy nikdo ze zbývajících 11 států nevypracoval nový návrh smlouvy podle připomínek Trumpa?

TTIP - Dohoda o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií

Projekt opět dopadl stejně jako TPP. Když Trump žádal, aby TTIP - Dohoda o volném obchodu mezi USA a Evropskou unií měla předjednání s jednotlivými státy, v EU se mu vysmály. Ale logiku to s ohledem na specifika mělo. Taková Francie například auta do USA vůbec nevyváží. Navíc jak už se všude v médiích potvrdilo, USA mají s EU deficit vzájemného obchodu. TTIP bez USA nikdy nevznikne.

Když Trump žádal, aby se EU nepodílela na reexportu čínské ocele a hliníku, na které uvalil cla, z EU slyšel opět jenom výsměšné výroky. Tak teď Trump zavedl cla na ocel a hliník i EU a navíc hrozí cly i na auta. Připomeneme si, že komisařka EU pro obchod, Cecilia Malmströmová, upozorňovala na to, že Trump má pravdu, a schválnosti se EU nevyplatí. Zůstala se třemi dalšími komisaři s tímto názorem mezi ostatními globál-fanatiky Evropské komise osamocena. Zaražena se o tom zmínila i v médiích.

NAFTA - Severoamerická dohoda o volném obchodu

Už v kampani Trump upozorňoval, že Clintonovou vyjednaná NAFTA, tady Severoamerická dohoda o volném obchodu je pro Spojené státy nevýhodná. Kanada i Mexiko se na Trumpa obořily jen ať si ji zkusí zrušit. Ale jaký má NAFTA smysl bez USA? Trump ji chce změnit a vyjednat v ní změny. Jinak hrozí, že z ní USA odejdou a uzavřou zvlášť obchodní smlouvy s Kanadou a Mexikem. Že je Mexiko a Kanada neuzavřou? A kdo na tom prodělá víc?

Když se kanadský premiér Trudeau ml. chvástal, že Kanada je otevřená migrantům Trump nevěřícně kroutil hlavou. A když ilegálové z USA (obvykle z Haiti) začali přecházet kanadské hranice, po prvních dvaceti tisících příchozích hlásila Kanada kolaps migračního systému. A jak vítali Kanaďané naše Romy pamatujeme. Ihned zavedly proti České republice víza.

A ta kanadská „naftová“ cla na mléko z USA ve výši 270%? To už ani nemá cenu komentovat.

G7 – Nejbohatší státy světa

Na poslední schůzce G 6+1 Trump navrhl, aby bylo vytvořeno mezi všemi bezcelní (nepochybně spravedlivé) pásmo. Kanada, Japonsko, Itálie, Francie Německo, Británie a EU tom odmítly. Jistěže, na současném uspořádání oni vydělávají a USA prodělávají.

Poté, co G6 Trumpovi mazaně podstrčili text v závěrečném prohlášení, ve kterém se státy jako celek „nezávazně zavazují“ usilovat o snížení celních bariér, netarifních překážek i dotací, Trump raději předčasně odletěl a nic nepodepsal. Ale bez USA je G6 významově naprosto nicotné. Tumpův pragmatický návrh na jednání s Ruskou federací G6 odmítlo. Tak si schůzku Trump dojednal s ruským prezidentem Putinem na přímo.

NATO – Severoatlantická aliance

Objektivně Trump konstatoval, že NATO je Evropě zastaralé, a upozorňoval, že Spojené státy z této aliance mohou vystoupit. Když EU Trump upozornil, že díky politice EU bude muset Amerika přehodnotit své obranné priority, (a USA představují 75% veškerých sil NATO), ostatní v NATO si asi neuvědomili, že tuto smlouvu může Trump kdykoliv vypovědět a to i bez souhlasu Senátu (!!). Selanková pohoda z posledního summitu NATO je vše, jenom ne přesvědčivá. Když Trump den poté prohlásí Evropskou unii za nepřítele USA, tak něco asi dobře nebude. A nic na tom nezmění následné prohlášení z Helsinek: „NATO nikdy nebylo tak jednotné... NATO pravděpodobně nikdy nebylo tak silné jako dnes,“ prohlásil podle agentury AFP šéf Bílého domu.

OSN

Již ve své době na prezidenta USA kandidující republikán John McCain měl v programu opustit OSN a založit Světovou organizaci demokratických států. Již tehdy OSN naprosto neplnilo svou funkci. A neplní dál. Z OSN se stala odstrašující politická organizace. Trump a jeho Amerika letos vystoupí z Organizace pro výchovu, vědu a kulturu z Rady OSN pro lidská práva.

Trvalé předpojaté rezoluce proti Izraeli jsou také vizitkou této neobjektivní organizace. Škoda, že McCain tehdy nevyhrál. Svět mohlo být o krok dál. Takhle OSN dál škodí světu a dopadne jako kdysi Společnost národů. Zánikem.

Dohoda o íránském jaderném programu

Je dobré si připomenout, že exprezidentem Obamou a některými zeměmi EU uzavřená dohoda s Íránem je pouhou politickou deklarací bez možnosti jejího právního vymáhání. Pokud ji Írán nebude dodržovat (a Izrael prokazuje, že také nedodržuje), žádné sankce za to teheránskou vládu nečekají. Trump proto odstoupil od dohody, která Írán zbavila mezinárodních sankcí výměnou za slib, že pozastaví svůj jaderný program. Sankce, které Spojené státy znovu spustily budou platit jak vůči Íránu, tak všem firmám (nejen americkým), které s perskou zemí obchodují.

EU ale izraelská zjištění bagatelizuje a vyzývá evropské firmy k bojkotu amerických sankcí. Elity v EU se bojí o své kšefty, ale bezpečnost EU a jejích občanů je jako obvykle vůbec nezajímá. Ale jak budou dělat evropské firmy globální ekonomiku bez USA? To bude hodně obtížné. Však se také washingtonská vlády vyjádřila, že Evropské unii žádnou výjimku k sankcím vůči Íránu neposkytne. Vždyť žádná dohoda s EU pomalu není možná.

WTO - Světová obchodní organizace

Ačkoliv to byli původně Američané, kteří měli zájem na volném, bezcelním obchodu a Světová obchodní organizace WTO je jejich dítětem, dnes se světový obchod řídí pokroucenými globálními pravidly a ty už nejsou pro USA (ale i další státy) přínosné. Bohatne Čína, Indie a některé země, extrémně bohatnou globalisté, ale americký národ krutě zchudl. Proto Trump navrhuje, aby Spojené státy odešly z této světové obchodní organizace. Sám k tomu říká: „Nevím, proč tam jsme. WTO je zbytkem světa nastavena tak, aby poškozovala Spojené státy.“ Připomeneme, že odchod z WTO sliboval Trump už ve své volební kampani. A jednu otázku si připomeneme: Jaký smysl má WTO, kde se stejně stále všichni baví o vzájemně uvalených existujících clech? Právě jejich nestejnost a rozdíly dopadů jsou to, proč Trump říká: „A na co nám tohle WTO je? Vždyť žádný volný obchod nikde neprobíhá.“ Neprobíhá. Probíhá zglobalizovaný obchod a to je opravdu něco jiného.

Vyjednávání s Kimem - Severní Korea

Trump alespoň jednat se Severní Koreou začal. Válka bez míru skončila na korejském poloostrově v roce 1953 a stála miliony životů. Zástupci Spojených států a Severní Koree se při poslední návštěvě ministra zahraničí USA Mikea Pompea dohodli na sestavení pracovních skupin, které se budou zabývat dosažení denuklearizace. Někde se začít musí. To platí i pro právě proběhlou schůzku s ruským prezidentem Putinem. Ten ostatně Trumpem zahájené rozhovory se Severní Koreou na společné tiskové konferenci v Helsinkách velmi ocenil.

EU na čele s Merkelovou se chodí několikrát ročně do Číny a ujednání Trumpa s Kimem kritizuje, protože vůdce Severní Koree Kim porušuje lidská práva? Nepochybně. A co dělá ta tolik obdivovaná Čína? Ta posílá sochu Marxe a v EU ji velebí a vztyčují.

A aby nedošlo k mýlce, velmoci mají pouze zájmy, nikoliv přátele. Ale nepřítele českých občanů vidíme v Bruselu, Paříži a Berlíně více než dost. A to už tu jednou bylo.

Čas ověřování

Během krátkého období se ukáže, kdo na nastolených opatřeních Trumpa vydělá a kdo prodělá. Navíc lze očekávat zahájení cyklické recese už v roce 2019. Jistěže mocní globalisté v USA Trumpa kritizují už dnes, a přitom využívají trh v USA a žádné daně tam obvykle neplatí. Levicová média v USA jsou Trumpem doslova posedlá a jejich už až absurdním zprávám už 62% Američanů nevěří. Tak proto se násilí vůči stoupencům Trumpa zvyšuje. Avšak taková politika se demokratům v podzimních volbách může vymstít.

Být připraveni na změny je nezbytné

Omyl, že se nás v tyto procesy v USA nedotknou, a že někde budeme číhat za bukem, nemá cenu vyvracet. Tak to prostě nebude. Ale nyní s EU hrajeme i my tu falešnou melodii a je na čase toho nechat. Žádné dotace za to nestojí a už vůbec ne Schengen. Navíc jak upozorňuje správně Nejvyšší státní zastupitelství a Nejvyšší soud: Hranice ČR nebyly zrušeny, stát je má chránit. Nikdo tuto povinnost z vlády nesňal. A žádná Merkelová o tom nebude rozhodovat.

Dotace a HDP

Ukazatel DPH, který tak miluje osa Brusel-Paříž-Berlín, jak se nám to prý vše v EU vyplácí, je naprosto lživý a k doslova ničemu. HND – hrubý národní důchod je vypovídající o skutečném stavu hospodářství, proto jej EU pro jistotu nepoužívá.

Z drtivého růstu českého DPH totiž nemají nic ani čeští občané, ani stát, protože jej vytváří tzv. montovny nadnárodních korporací. Velká část zboží a tím i peněz z montoven ČR jen "proteče" a jen minimum z toho v ČR zůstává. A tak zahraniční nadnárodní korporace bohatnou a Češi ostrouhali. Tak si tu nemalujme prázdná hesla z EU do našich politických výkladních skříní. Line se z nich lež a snaha nás (a nejen nás) jako národ vymazat z evropské mapy.

Psali jsme: Rudolf Mládek: Conte i Babiš k jednomu Rudolf Mládek: Už je to legrační Rudolf Mládek: Máte občané to, co jste si zasloužili Rudolf Mládek: Exekuce a vyvlastňování za bílého dne

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV