Rudolf Mládek: Tři sta bdělých právníků, to je opravdu nářez

Až tolik se jich podepsalo pod výzvu strachu, že by se současný ombudsman JUDr. Křeček mohl snížit k tomu, že by se doručeným podnětem občana jako veřejný ochránce nezabýval, nebo, že by byl nějaký podnět občana bez dalšího odložen.

reklama

Až tolik se jich podepsalo pod výzvu strachu, že by se současný ombudsman JUDr. Křeček mohl snížit k tomu, že by se doručeným podnětem občana jako veřejný ochránce nezabýval, nebo, že by byl nějaký podnět občana bez dalšího odložen. (viz) Ochrana občanů leží 300 právníkům na srdci, a to je jistě chvályhodné.

Škoda jen, že nebyli stejně tak hodni pochval, když „úřadovala“ předchůdkyně Šabatová. Zaznamenali jsme vskutku nechutnou provokaci na realitní kancelář pomoci romské figurantky, ale žádný protest 300 právníků.

Zaznamenali jsme nekonečný soud s ředitelkou školy, která údajně diskriminovala žačku se šátkem, ačkoliv dívenka žačkou školy nikdy nebyla. Opět žádný protest 300 právníků jsme ani nezahlédli. K potupnému rozsudku Nejvyššího soudu k této kauze, který vstoupí do dějin práva jako ostudný, jsme konstatovali, že bude zajímavé, až si česká soudkyně muslimského vyznání nasadí burku a půjde v souladu s názorem Nejvyššího soudu vyhlásit rozsudek.

Když Ministerstvo pro místní rozvoj zcela zjevně (pravděpodobně i provokativně a záměrně) prostřednictvím vlády zaútočilo na princip Ústavy a Listiny základních práv a svobod svým návrhem dne 9. dubna 2020 na omezení práv vlastníků nemovitostí (bytů) bez náhrady, kde byla petice 300 právníků proti této nehoráznosti proti které se principiálně už ohrazuje už i Rada Evropy?

Je dobré, aby právníci hájili také správnost věcí veřejných, ale je dost směšné, když se tak děje účelově, s politickým kontextem a možná se zlým záměrem. Nemusíme si asi připomínat, jak reagovala Česká advokátní komora v březnu 1939 po německé okupaci vedena horlivým proříšským vlastenectvím. A tak snad pro pamětníky uvedeme, že v projevu pražského advokáta Františka Březiny na členské schůzi Jednoty advokátů česko-slovenských zaznělo: „Denní tisk nepřestává připomínati, že zejména ve stavu advokátním a lékařském jest neúměrný počet židů a že tento křiklavý nepoměr musí býti vyrovnán.“ (viz) Z více jak šesti set židovských advokátů jich na konci války zbylo pouhých dvacet jedna.

Zbývá už je parafrázovat výrok na (nás) české právníky, že si vše kazí tím, že se nezajímají o politiku, pravidla jsou jim šumafuk, často v záplavě zákonů a novelizací už ani nevědí, podle jakých pravidel se hraje a hlavně hledí na to, jak by se dalo kde co obejít (viz).

Nejde o to snížit význam iniciativy 300 právníků, která se bojí předem (!), co tým doktorka Křečka bude vykonávat. Uvítali bychom ale podstatně více diskuzi o tom, co tato vláda činí právě teď (!) a zda omezování našich svobod je přiměřené, proporcionální a nikoliv v příkrém rozporu s demokracií. Je to totiž o mnoho více podstatné než to, co snad někdy v budoucnu bude řešit úřad ombudsmana. Ale třeba nás 300 aktivních právníků překvapí. Znovu a tentokráte snad lépe.

Rudolf Mládek

Psali jsme: Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal Hospodářská komora doporučila senátorům pozměnit dva zákony o nájemném Hon na Křečka? Drsné zastání pro ombudsmana Vyjádření ombudsmana k otevřenému dopisu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.