Rudolf Mládek: Vláda Babiše

Prognóza Jaroše má ale dvě roviny. Tou první je fakt, že ANO je etablované v krajích i městech a minimálně čtyři roky se nic moc dít nebude. O odchodu ANO se tedy hovořit nedá.

O sestupné tendenci ANO napoví až volby do Europarlamentu, kde jistě efekt „Jourová a Telička“ bude pro ANO brzdou, obdobně jakou se v Praze stala Krnáčová. Ale při známé až fascinující píli Babiše a téměř neomezených zdrojích se hnutí ANO odepsat předem jen tak nedá.

Zajímavější situace může nastat kolem vládního dění. Dvě sebevražedné strany, tedy ČSSD a KSČM si zvolili spolupráci s hnutím ANO a „odměna“ je za to stihla přímo ukázková. Hnutí ANO přebralo jejich voliče a obě strany utrpěly v posledních volbách debakl. Pokud by se obě strany rozhodly, že ČSSD odejde z vlády a KSČM stáhne svou podporu, tak sestavení třetí vlády bude mít Babiš hodně těžké. I bez ohledu na to, že je to právě předseda Poslanecké sněmovny Vondráček (ANO), který prezidentu Zemanovi svůj návrh předloží. Pokud ODS vytrvá v odmítavém postoji a Piráti také, pak Babišovi zbývá jen z komunálních voleb vypráskaná SPD Tomia Okamury, ale k součtu 101 se ti dva opět nedopracují.

„Proroctví“ Jaroše proto může být velmi trefné a reálné. Ukazuje se, že jakékoliv spojení s hnutím ANO je pro každou stranu či jiné hnutí polibkem smrti. Pokud to šéfům stran a hnutí dojde, zůstane Babiš sám. A pak už mu nepomohou ani miliardy…

Psali jsme: Rudolf Mládek: Co je na kauze Bretta Kavanaugha to podstatné Rudolf Mládek: Evropský parlament si pohrává s válečným řešením Maďarska? Rudolf Mládek: Každému 2 byty a 3 auta zdarma? Rudolf Mládek: Tuto pravdu se nikde nedočteme

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV