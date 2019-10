Růžena Chrasteková: Co tak zrušit volby, Parlament a ponechat vládnout Ústřední výbor Ústavního soudu, pár senátorů z pražských kaváren?

Ono se to stejně v jemnějších nuancích, nepatrných rozdílech, takto u nás pozvolna, nenápadně a plíživě začíná praktikovat.

Zaplaťme, alespoň díky, matce přírodě a všem prohlášeným za svaté, že zatím máme a ještě nějaký ten rok s určitostí budeme mít prezidenta, který je moudrý a prozíravý, který hájí zájmy občanů této země a nakonec i tuto krásnou zemi jako takovou.

Protože se nám také může stát, že Ústřední výbor Ústavního soudu rozhodne (mimo jiných šíleností), že máme poslouchat děti (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Ustavni-soud-vzkazal-soud…), ano, poslouchat, né naslouchat jim.

A ten zatrolený Parlament, on si dovoluje o něčem rozhodovat, pchá, kde to jsme?! Zrušit! Zrušit tím pádem i parlamentní volby! Stejně je to k ničemu, to jejich rozhodování, většinové hlasování. I opakované, po nesouhlasu Senátu (prý pojistky, hahaha), on stejně zase, opět rozhodně dle svého (svévolného) mínění Ústřední výbor Ústavního soudu, že ano ...

Koho zavřít za katr, koho odsuď vyhnat, koho naopak láskyplně a s otevřenou náručí přijmout, bude rozhodovat ten Výkonný výbor Fendrychovců (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Martin-Fendrych-po-vystup…), naco nějaké důkazy, "neserme se s nima" by souhlasil ten další Výkonný výbor milionchvilkařů, vždyť už to vykřikují na svých demonstracích.

Všechny hybridní zločince, na kterých se shodnou že jsou tací, většinově ty Výkonné výbory, samozřejmě s posvěcením Bakalovy České televize, je třeba zničit, rozprášit, zlikvidovat. A aby nechybělo, přidat k nim ty věčné nespokojence a rýpaly, ty zastánce bezpřívlastkové demokracie, poněvadž ta je špatná, nežádoucí, jediná správná je ta liberální, jejich demokracie. I kdyby se rozhodli, že vládnout bude menšina, je to jejich liberální rozhodnutí a kdo to nechce respektovat, je hybridní zločinec. Protože je potřeba společnost spojovat. Do jednoho šiku a kdo nejde s nimi, jde proti nim.

V Praze se přec nejlépe ví, v kavárnách a Senátu naprosto, co je pro tento lidi, tyto občany nejlepší a je samozřejmé, že v souladu s nařízeními, instrukcemi z Brusele, z CML, jednohlasně a jednoznačně schválené ÚV ÚS.

Tak na nás, na chásku nezvedenou, škandalózně ještě navíc nesouhlasící s tezemi, pětiletkami, světlou, multikulturní, genderově vyváženou a svobodnou ideologií. Kdo se bude hodně vzpěčovat, klidně půjde příkazem uklízet do Chánova a ještě bude tamním příspívat na kulturu (https://www.parlamentnilisty.cz/…/-Romy-k-nam-domu-Takze-ne…), pokud ho teda hned Fendrychovy milice nešoupnou za katr. Protože to určitě nebude mít ze své staré, nevzdělané, venkovské hlavy, ale hybridně mu to beztak našeptali špioni z Ruska a Číny.

Piráti nám také budou prodávat čistý vzduch, komoditu navýsost žádoucí (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Scheinherr-Praha-prodava-…), jenom musíme doufat, že na nás nebudou vulgárně sprostí, když si nekoupíme dostatečné množství, jak nám všem předvádí jejich veselejší mažoretka Krausová. A nebude nás tlouct přitom tím svým bizarně použitým válečkem na malování.

Ve zpravodajských pořadech kdysik naší, dnes už jenom jejich veřejnoprávní České televize nám to však všem řádně vysvětlí ti aktivističtí moderátoři, redaktoři a pokud jim už nebudou stačit síly, projevující se především v arogantně agresívním překřikování a křičení vůbec (ženské osazenstvo tam v tomto vysoce vede), vezmou si na pomoc různé mladé i mladší "pamětníky", kteří to všem těm starým, méně vzdělaným buranům, neobyvatelům Prahy, jasně a důrazně řeknou. Hlavně nám řeknou, jak se tady žilo, jak jsme žili před tím, než se oni narodili (https://www.parlamentnilisty.cz/…/Husto-v-CT-Ze-za-komunist…).

Zlej sen, zatím, byť už s reálními prvky, ale musíme všichni docela bdít, aby se nestal skutečností úplně.

