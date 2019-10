Růžena Chrasteková: Greténizmus v Praze nebo taky Zelený Majdan

Následně budou bojovat, jak už se jich pár předvedlo, za to, aby nebyli zkoušeni, protože mají za to, že není nutné, aby něco znali (prozatím je to matematika), stačí, když něco budou cítit. A protože jsou to mladí, roztomilí lidé (ti na ulicích, ty loutky), ve své podstatě empatičtí, chtějí se podělit o své pocity, ale především navodit pocity různé, i jiným lidem, hlavně těm, kterých se jejich jednání bude týkat. A je jim jedno, že to budou pocity, no ... naštvanosti.

Pokaždé, když se někdo někde vyjádří, že to té Praze přeje, ať už jde o šílené současné vedení, směřující naše hlavní město do širé ... zmatkovitosti, neuvěřitelného hampejzu, pochodů za svobodný fet a nadřazenost normálnosti prostých menšin, ale i jiných příšerností, je třeba se Prahy zastat. Jednak, že i tam žijí lidé normální, slušní, pracovití, řádně a kvalitně vzdělaní a vychovaní lidé, obyvatelé, druhak že Praha je hlavním městem celé republiky, že je to město všech Čechů, Moravanů a Slezanů (ostatně nemálo původně nepražáků tam dnes žije), že je to sídlo prezidenta a vlády, Parlamentu i, žel, zbytečného a drahého Senátu a jejich osazenstva, které ovlivňuje životy všech občanů ČR. Praha patří všem občanům ČR, je neoddělitelnou sočástí naší krásné země.

Samozřejmě je také pravdou, že si Prahu jako takovou "zprivatizovali" především "kavárníci", umělecká fronta, ale i studenti ze všech koutů země, včetně těch nestudujících, ale o to víc vyřvávajících na stupidních demonstracích za nic a o ničem. To je ale úděl všech metropol, hlavních měst.

Novým fenoménem se stalo v současnosti zelené, klimatické šílenství, doslova greténizmus, uměle vyvolané rebelie, z pozadí řízené zase jenom, jak jinak, těmi, kteří na tom chtějí vyrejžovat co nejvíc chechtáků a jako svůj nástroj, doslova výrobní prostředky, si zvolili mladé, historicky milovníky rebelie, odporu, vzdoru a s tím vším spojeného dělání toho bordelu.

Je to lákavé, je při tom srandy kopec, nemusí se do školy, kamery tv stanic běží, selfíčka nádherná, točí se sami a mezi sebou, je to prostě bžunda, mnozí z nich věří, že jejich sláva bude nehynoucí.

Oni se nebojí, že vyhynou, oni tomu ani nevěří, alespoň ti minimálně přemýšlející, oni chtějí být vidět, chtějí dělat ten bordel, pardon, rebelie, a klidně i protizákonné, klidně omezí život nepočítaně lidem, vždyť o to jde, přec!

Scénáristé a dramaturgové zjistili, že Zlatý Majdan nevyšel, ani těch, prý přes dvěstě tisíc, lidí na Letné pořádně žádný Majdan nenastartovalo, naprostá většina mlčících občanů je má na háku, tak se začíná rozehrávat nový kus, jinak barevný Majdan. Ale už se přitvrzuje, už se bude blokovat doprava, dít věci nelegální, praktikovat občanská neposlušnost. (ZDE)

Balónek se vypustí, tato generální zkouška schopnosti fungování právního státu má za cíl prubnout, kam až mohou zajít při prosazování svých menšinových zájmů. Nějaké klima je loutkovodičům, lidem v pozadí doslova u toho pozadí.

Navíc je to zkouška, co si ta mlčící většina nechá líbit, protože dělat v Praze v den státního smutku takový bordel, to je pro ně zřejmě výzva.

V sobotu to bude klima, pokračovat se bude za Bakalovu ČT? Potom za zvrácená práva menšin, jejich diktování většině?

Je třeba zřejmě najít další a další záminky, zástupné problémy, jenom už aby se ten Majdan rozběhl konečně, aby tady byl ten správný chaos, destabilizace, nepokoje, rebelie, protože ve vařícím kotlu se schová kdeco, v rozbouřeném moři se i kapitán, lodivod, nevyhovující z různých důvodů scénátistům, může utopit lehčeji, když mu někdo podtrhne můstek v nastalém zmatku.

Inu, uvidí se, co zmohou tihle Rebelové, když Chvilkaři zklamali zadavatele, co jim dovolí, občany i Prahy placené bezpečnostní složky, které mají v popisu práce zajišťovat bezpečnost VŠECH občanů státu, pořádek a ochranu jejich zdraví, životů a majetku.

Anebo zda zvítězí greténizmus vedoucí k Majdanu a z něj plynoucí bordel, chaos a agresívní šílenství, které se může zvrtnout i v násilné střety, anebo zda občany, mlčící většinu, ochrání a pomůže jim Hamáčkovo vnitro a jeho muži, k tomu původně určeni a za to placeni tou většinou.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Růžena Chrasteková: Nesoudný soudce Rychetský Růžena Chrasteková: Zbytečný, drahý, zlo a sváry plodící Senát, zrušit ho zítra je pozdě Růžena Chrasteková: My můžeme všechno, vy nesmíte na nic ani pomýšlet Růžena Chrasteková: Novodobé gestapo bude dohlížet na zvolené. Kdy dojde i na voliče?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV