Růžena Chrasteková: Hloupě arogantní mladé ženy na české politické a mediální scéně

U političky se očekává a vyžaduje tak nějak už určitá ráznost a skoro až tvrdost, protože jinak by tou političkou nemohla být, neobstála by v bitvách v těch nelítostných válkách o moc, vliv, pěkně po našem - koryta.

Není to ale nutné a bezpodmínečné, i tu politiku lze dělat s určitou grácií, laskavostí a především slušností. Jistě, vyžaduje to od té osoby nanejvýš moudrost, vzdělání, um a schopností přehršel. I takové političky se čas od času objeví a i mají úspěch. Protože i tvrdá slova se dají pronášet s určitou laskavostí a empatií, je-li třeba myšlenku dobrou a potřebnou, prospěšnou, prosadit, bojovat za ni. Ale tady je asi zakopaný ten pes, v tomto je to umění být opravdu dobrou političkou - mít myšlenku a vůbec myšlenkové pochody z ranku výše jmenovaného, být opravdu státotvornou, chtít prosazovat něco, co je přínosné a dobré pro lid obecný, občanstvo, voličstvo.

Hokynářské nezpůsoby, pavlačové poštěkávání, byť zabalené někdy do rádoby politické kultury, papouškování floskulí, z nichž jako ta pověstná sláma z bot vylézá jenom ta zlovolnost harpyje, snaha o osobní s stranický prospěch, to je to, co je charakteristické pro naše mladé političky současnosti. A jak se říká, napříč politickým spektrem.

Uštěkané jájistky, nezdravě ambiciózní, arogantní až agresívní, přímo bagroidní, jejichž neklamným poznávacím znamením je právě ta nemoudrost až hloupost, mnohdy nezkušenost a neznalost reálií běžného, normálního občanského života, je ale, naštěstí, zařazuje do čeledi jepičí, kde dřív nebo později končí. Jen si vzpomeňme na ten dívčí soubor političek z VV, který vedla ta několikadenní ministryně obrany, které pšenka nepokvetla ani náhlou změnou strany, kterou si narychlo a v nouzi vymyslela, a to tak, že bez rozumu a moudrosti úplně. Kdepak jim je ale konec...

Není třeba se obávat, spíše trpělivě čekat, až stejný konec nastane i pro novou předsedkyni TOP09, protože, jelikož patří do stejné kategorie, navíc má jenom ještě ambice se bezmozkově vyžvaňovat k politice cizího státu, aniž by jí došlo, že to je nepřípustné zasahování do vnitřních záležitostí vlády a občanů toho státu. Nelíbí se jí a hlasitě se ohrazuje proti tomu, jak občané toho státu volili a hned vzápětí přidala "moudrost", že tohle by se mohlo stát i u nás a to teda jako ne! Dle jejího tupského uvažování je totiž nerpřípustné, aby nějaká politická strana měla větší, velkou část voličstva. Až tak! Pekarová Adamová v tom chce udělat pořádek a to voličstvo už preventivně kárá, peskuje, předem, narovnává ty počty hlasů dle svého jedinečného politického přání a očekávání. Vskutku moudrost nad všechny moudrosti světa... (ZDE)

Snad ještě bojovnější, agresívnější jsou redaktorky, moderátorky, reportážnice naší/jejich už České televize, jedním slovem aktivistky, co se snaží přemostit své povolání s politickým angažováním (samo sebou že ve prospěch demobloku a kavárníků, antibabišovců a antizemanovců). A to tak, že strašně.

V posledních dnech vede a trhá přímo pásku štěkna s neuvěřitelnou kadencí vzteklých, útočných slov, nějaká Tvarůžková. Zřejmě přírodou silně nadměrně vybavena bojovností, neustupující arogancí, se ani nesnaží skrývat svoji povýšenost nad každým, kdo je jí předhozen jako objekt zpovídání. A běda, když neslyší tu správnou odpověď, kterou tvrdě vyžaduje! Zvedne ještě o drobek víc svůj důrazný hlas a tvrdě napovídá, podsouvá zpovídanému objektu to, co si vymínila slyšet. To i ta zákeřná a podlá Nora je proti tomu laskavá tetka, nemá na ni ve vedení "rozhovorů", které se v jejím podání proměňují v kárání a mentorské umravňování toho druhého. Který povětšinou ani nemá šanci dokončit jednu ucelenou větu, natož vysvětlit svůj názor a myšlenky. (ZDE)

A takových aktivistických děvčat ve na Kavkách víc, jakoby soutěžily o nejuštěkanější a nejtvrdší, nejagresívnější poučovatelku hostů, ale i diváctva jako takového. Nějaká slušnost, úcta a vědomí si toho, že ony jsou jenom zaměstnankyně (pokud nejedou na Švarcsystém) a zprostředkovatelky názorů, myšlenek, tezí hostů, tam naprosto chybí, prostě není. K těm hostům, které si né ony, ale ta námi všemi placená ČT, pozvala k rozhovorům, debatám, by se měly tyhle děvenky přidrzlé chovat s náležitou úctou a slušností, nejsou jejich slouhové, ani podřízení, které si ony vyvolily ke svému vlastnímu zviditelnění. Tohle je jedna z největších zrůdností, kterí nám ČT a její "hvězdy" předvádí za naše peníze.

Je načase s tím něco dělat, milí politici, poslanci, a nebát se jich, nebát se těch harpyjí, že vás příště doslova zkoupou v nějakém tom rozhovoru. Postavte se jim!

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

