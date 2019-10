Růžena Chrasteková: Když falešní bojovnící za demokracii cupují demokracii na padrť

Demaskování svých cílů, i tak by se dalo nazvat vyjádření nedostudovaného vůdce demonstrací za svržení vlády, premiéra a nakonec i prezidenta republiky, které, snad nějakým nedomyšleným nedopatřením (?), veřejně pronesl v Českém rozhlase.

V rámci debaty, proč prý "řada lidí nevěří v demokracii", sdělil veřejnosti tento mladík, libující si v nošení nahnědlých košil nechvalně známého střihu, převelice důležitou věc, která by neměla zapadnout a měla by být důležitým mementem přímo, varováním směrem k veřejnosti, ale především k institucím, které mají dohlížet nad právě tou demokraciíí a svobodou u nás. Měly by, pravda... (ZDE)

Vůdce anarchistických demonstrací Minář doslova řekl do éteru: " ... že si nelze plést demokracii s tyranií většiny, což se v českém prostoru bohužel děje."

Nutno podotknout, že tuto tezi, zvrácenou myšlenku přímo, předtím vyslovil i bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa, známý svým ostrým vymezováním se proti prezidentovi republiky. Ten šel tak daleko, že prohlásil: " ... že si lidé demokracii často pletou s vládou většiny. Jenže demokracie podle soudce obnáší vládu práva. „Rozdíl mezi vládou práva a vládou většiny je obrovský. Tady ještě je co dohánět ...“

Těžko říct, zda toto jeho prohlášení je také jenom nepromyšlené, anebo je cíleně jakousik přípravkou, vypuštěním kontrolního balonku pro nastolení prokurátorského režimu, kdy už nebudou rozhodovat výsledky voleb, vláda vzešlá z toho volení většiny, ale čistě nějaký systém, který bude znamenat vládu práva, výklad kterého si už tito "demokraté" nějak zajistí, předvedou, posléze prosadí. Budou dohánět...

Nějak pozapomněl i tento, jistě kvalitně právně vzdělaný, pán, že lidé, občané, voliči, i přes bůhvíkde sebrané a bůhvíjaké nesmyslnosti o tom, že lidé nevěří v demokracii, volí dle své svobodné vůle a přesvědčení, že věří ve výsledky voleb a rozhodně si nepřejí, aby tady vládli ruku v ruce soudci, státní zástupci (předtím prokurátoři), za pomoci represívních složek Hamáčkova ministerstva vnitra, navrch pomocí politických aktivistů, anarchistických a ano, klidně, ale pravdivě řečeno tím profláklým - samozvaných, samojmenovaných, ale jimi zvolení politici.

Ty soudce, ani státní zástupce, lidé nevolili, nedali jim madát k výkonné moci. Proto vyjádření soudce Baxy je nejenom podivuhodné, ale ve své podstatě neskuteřně nebezpečné, takové Pinochetovské. On to teda řekl na plná ústa - ne demokratická většina a z jejího rozhodnutí, volby, vzniklá vláda, ale vláda jejich, soudců, kteří si právo mohou vykládat po svém, dle svého přání a přesvědčení. A jak, to nám v poslední době předvádí především Ústavní soud.

Demokracie vskutku rozbitá napadrť, popřena vůle většiny. Nechtěli by pánové rovnou zrušit volby? Zavést tady, třeba i násilím, novou diktaturu prapodivné justice, včetně Ústavního soudu, pozvolna se už proměňující v totalitní, všemocné instituce. Takové, kterým je rozhodnutí, volba poslanců Pralamentu ČR, zastupitelů voličů, naprosto ukradená a svými rozhodnutími je takováto justice mění dle svého (?) mínění.

V českém prostoru se začíná dít, zběhlý studente Mináři, to, že jste to právě vy a lidé, kteří vás úkolují, tou nastupující tyranií menšiny, nerespektující výsledky voleb, přání většiny obyvatel, občanů této země. Vy jste tím nebezpečím, spočívající v popření demokracie, čisté, bezpřívlastkové.

Soudce Baxa ani omylem neváží svá slova a je za nimi vidět výhrůžka, bezpečnostní riziko pro občany této země, spočívající ve skutečné demontáži demokracie a nastolení doktatury justice, která je momentálně u moci. Ale i jiní.

Nezbývá, než věřit, že ministryně spravedlnosti toto nedopustí. A je tady i vysvětlení, proč se tak vehementně vymezovali proti jejímu jmenování někteří státní zástupci, soudci a v neposlední řadě jejich servis v tomto vymezování se, řvaní přímo na náměstích, spolek milionchvilkařů.

A paní Marvanová a její obviňování prezidenta z "rozdělování společnosti"? Platí tady pravidlo, že obviňuje jiného z toho, co sama spoluvytváří. Advokátka a bývalá všechno možné, pár měsíců dokonce i náměstkyně ministryně spravedlnosti, odevšad odejita, inu pro úspěchy to rozhodně nebylo. Že by zase čula nějakou funkcičku v novém, zamýšleném, prokurátorském systému?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

