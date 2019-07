Růžena Chrasteková: Kolik miliard ročně nás stojí politické a začleňovací neziskovky?

Čas od času se proti tomuto cizopasnickému fenoménu na našem státním rozpočtu někdo ozve, ale je to jenom takové zakuňkání, které záhy utichne a všichni, kteří tuto zhůvěřilost schvalují z titulu svých funkcí, mlčí, přecházejí to bez nějak důraznějších komentářů a hlavně - zase to schválí. A hlavně tají, kolik rozdává a komu.

Naprosto nepochopitelně, až se sebevraženými prvky, se chová naše vláda, potažmo téměř všechna ninisterstva rozdáváním nemalých finančních prostředků různým politickým a začleňovacím neziskovkám, které (některé) mají v "popisu práce" tuto vládu pomáhat svrhnout, destabilizovat společnost a vyvolávat neklid, chaos a změnit rozložení politických sil navzdory výsledkům voleb. V podstatě si platí, živí své likvidátory. To hlava nebere, laik se diví, odborník žasne.

Neustále se "brečí", jak a kde chybí finance, v poslední době především v sociálnách službách. Ale už nikdo nepátrá po tom, do jakých černých dír se sypou z Ministerstva práce a sociálních věcí stovky milionů, miliardy až. Na potřebné občany této země to rozhodně není, naopak, tam ty peníze, rozdávané na různé projekty politických neziskovek, na různé začleňování a integraci cizích státních příslušníků a hlavně uprchlíků, chybí. Mimochodem, jak je možné, že když tady oficiálně nemáme uprchlíky, alespoň ne v nějakém úřady přiznaním množství, tak tady máme několik desítek neziskovek pro pomoc a integraci těchto uprchlíků? Kdo lže, kdo na těchto "projektech" vydělává obrovské peníze, kdo na tom cizopasí a sosá neustále peníze ze státní kasy?

Třeba taková politicko - integrační neziskovka OPU - Organizace pro pomoc uprchlíkům (rozhodně ale není jediná, takových u nás je něúrekom) hospodařila v roce 2018 s více jak 34 miliony korun. Z toho dostala nasypáno od neustále brečící Maláčové, které chybí pořád nějaké peníze na potřebné naše občany, přes 2 miliony. Kolik celkem nasypala do jiných podobných neziskovek, laik, veřejnost nezjistí, protože na stránkách MPSV se dozví vše, podrobně, o paní ministryni, o její pilnosti a nabitém programu, ale o rozpočtu ministerstva NIC.

Nejinak je to i v jiných resortech, OPU dostala od Ministerstva vnitra sice jenom desítky tisíc (75), ale dost peněz jim nasypaly krajské úřady (Jihomoravský, Plzeňský), v řádech stovkách tisíc, magistrát Prahy atd, a tihle všichni zase brečí, že nemají finance na sociální služby. Do parazitujících politických a integračních neziskovek sypou nemalé peníze v podstatě všechny resorty, ministerstva. Vláda ještě samozřejmě také.

Politickým a integračním neziskovkám sypou peníze daňových poplatníků této země různé úřady a instituce až tak, že pokud by to veřejnost věděla, asi by ty sypače stovek ticíců, mliionů až miliard, jistě nechválila. Spíš by na ně vzala ten pomyslný klacek.

Kolik se sype různým parazitujícím neziskovkám, lze zjistit jedině z jejich výročních zpráv, pokud teda nějaké zveřejní, což zase každá, vzdor platnému zákonu, nedělá. A pokud ano, tak zase v těchto zpávách tyto údaje cudně tají.

Politické a začleňovací, integrační neziskovky, které usilují o destabilizaci poměrů u nás, o svržení vlády a které jsou spolufinancovány i ze zahraničí, jsou v podstatě pátou kolonou v našem politickém systému, v našem zatím ještě suverénním státě a je právě proto nepochopitelné, že jim ještě přisypává finance naše vláda a státní úřady, instituce.

Proč je toto téma tak tabu, proč nikdo z kompetentních orgánů nerozkrývá jejich činnost, motivace, cíle? Proč se o tom všichni tak bojí mluvit, psát, veřejně analyzovat jejich činnost a dopady této jejich činnosti na náš vnitrostátní systém? Není to také tím, že nemalé množství našich politiků, poslanců, senátorů a vysokých státních úředníků je nějak zainteresováno v těchto neziskovkách?

O v podstatě také politických, oficiálně začleňovacích neziskovkách, věnujících se Romské problematice (již desítky let, s výsledkem nula), kterých je na naše poměry víc jak neuvěřitelná stovka, se dá polemizovat a psát nekonečně. Především, jak jinak, vždyť vždy jde jen o ty peníze, o jejich financování.

Vždyť tohle vše zaplatí pracující, opravdové hodnoty tvořící, daně odvádějící občan, žádný problém...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

