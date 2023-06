Stanislav Zapletal: Jde přece jen o republiku! Majstrštyk pana Rychetského?

Po posledních Parlamentních volbách, kdy se voliči Pětikoalice zalykali štěstím, jsem své paní Colombové řekl: "Tak a nyní nebudu své glosy rozesílané řetězovými maily psát. Nastává zvláštní období v němž budou muset všichni, co jásají, zejména však naše vysokoškolská inteligence, politologové a většina našich novinářů, postupně měnit svůj názor. Uvidíme, jak jim to bude dlouho trvat".

Po sestavení vlády jsem ještě napsal glosu, že budeme mít vládu složenou z nul. Pak nezbylo, než svobodně a demokraticky čekat.

Nejdřív proběhlo krátké období bezvýhradného obdivu k novému premiérovi doprovázeném výsměchy, jak ten Babiš prohrál další volby. Potom se sem tam začaly objevovat pochybnosti z postupu premiéra Fialy. Doma nespěchal, věnoval se především Ukrajině, na níž si zřejmě rozhodl vybudovat svou evropskou pověst. Přišla energetická krize, která Fialu příliš neznervóznila. Opozice už začínala křičet. A přišlo oznámení reforem, které měly zachránit stát a zabezpečit "našim potomkům" lepší příští. Že jaksi okázalá podpora Ukrajiny měla přehlušit vážná varování z oblasti naší ekonomiky - to se stalo viditelnou realitou. Naši nejvýznamnější ekonomové, třeba pan Hampl či paní Zamrazilová se za vládu postavili. Na televizní obrazovce je a i jiné ekonomické radily bylo vidět nějakou dobu často.

Netajil jsem se stanoviskem, také ze zkušenosti, že ekonom nevymyslí jiné opatření než šetření. Aktivní opatření uskutečňují jiní, dosti vzácní specialisté. Říká se jim krizoví manažeři. Kdo ví o někom takovém? A kdo by ho chtěl, že?

Čas šel a rádců, jak se zdá ubývá. Zato přibývá stále ostřejší kritiky vlády se strany novinářů, odborů, podnikatelů, kde koho. Dokonce začínají trkat proti ministrovi financí i ministři. Ekonomové se jaksi vytratili, už zůstává většinou jen vládní ekonomický epigon Křeček. A na Seznamu se objevují články až s neuvěřitelnými názvy, dehonestující zejména ministra financí Stanjuru a premiéra Fialu.

Začíná převládat názor, že vláda na úkoly nestačí. Sem tam se ozve nespokojenost i z řad Pětikoalice, nicméně premiérovi se daří potížisty přemluvit, zřejmě zejména připomínáním jasné většiny Pětikoalice v Parlamentu, tedy že vlastně žádné vážné nebezpečí nehrozí. Peníze přece půjdou dál...

Ukazuje se, že jsem měl pravdu, když jsem uvedl, že nová vláda je složená z nul.

Změna myšlení většiny voličů Pětikoalice probíhá permanentně, až tak, že organizátoři volebních průzkumů uvádějí, že Babiše upřednostňují i někteří členové ODS.

Už jsme měli samozřejmě vládu vyměnit. Za špatné vládnutí však Ústava sankce nenabízí. Tak jak to tedy udělat.

Objevují se články, které konstatují, že jsme se ocitli v jakémsi patovém období. Jestliže jsme dokázali opozici proti Babišovi sjednotit dosáhli jsme toho, že pro Pětikoalici neexistuje alternativa.

Volební preference Babišovi narůstají, nezdá se však, že by ANO po vládě v současném stavu státu toužilo. Takový se bude s obtížemi hledat. Kdo by také stál o to, že by měl stát zlepšovat s rozzuřenou opozicí v zádech, když by byla od moci a významných prebent násilím odstrčena.

Ústava by měla být taková, že by nabízela východiska z patových situací. Naše Ústava nic takového nenabízí. I proto je Ústavou špatnou a nejen proto. Zde by měli nastoupit v jednom šiku naši ústavní právníci. Jsem přesvědčen, že mýdlo už fasovali. Aby je měli, až si nad situací budou mýt ruce.

Kdybych nebyl tak starý a nepamatoval všechny režimy počínající Protektorátem, když jsem se neustále snažil v každé době sloužit republice bez ohledu o jakou vládu či ideologii právě šlo, situaci bych se divil. Jelikož jsem velice aktivně prožíval i období po r. 89., jako privatizační ředitel s častým pobytem v zahraničí, se nastálé bezútěšné situaci nedivím. Byla soustavně vytvářena od počátku, od doby, kdy byly od vlády odstrčeni komunisté. Výsledek je takový jaký je. K vládě ve státě, v němž akceleruje státní dluh a v němž je příliš mnoho cizího, se zřejmě může tlačit k vládě jen gangster, blázen nebo sebevrah.

Nepochybně tuto situaci podporuje i česká povaha: nějak se to přečká...Nač si pálit prsty...

Na počátku této glosy jsem vzpomněl svou paní Colombovou. S tou si občas říkáme, zda nám to vyjde a zda stačíme včas umřít.

Ale co ti naši potomci, to je přece to, oč tu běží.

Když byli vychováni k nezájmu o politiku a upřednostňovali máchání sedinky v chorvatském moři. A pokud vůbec šli k volbám - dali hlas Pětikoalici. Nemohou se tedy ani oni na nic vymlouvat.

Vznik Pětikoalice nadchl Kalouska a Rychetského. Ten druhý se někdy líčí jako stratég sjednocení opozice proti Babišovi. Pokud tímto stratégem byl jistě si zaslouží onu odměnu čtyř milionů ročně, které pobírá.

Byl to majstrštyk.

Občan Zapletal

