Štěpán Křeček: Vakcína vše změní

Podle profesora Gabriela Felbermayra z Institutu pro světovou ekonomiku (IfW), který je renomovanou výzkumnou institucí sídlící v Kielu, se díky vzniku koronavirové vakcíny zásadně změní hospodářský vývoj v Německu. V jeho ekonomickém gravitačním poli se přitom nachází Česká republika, která bude z pozitivního vývoje v největší ekonomice v Evropě výrazně těžit.

Profesor Felbermayr je přesvědčen, že díky účinné vakcíně se nejprve podaří ochránit ohrožené skupiny obyvatel a následně dojde k obnově celé ekonomiky. Podle jeho odhadů bychom se již v létě 2021 měli dočkat situace, kdy nebudou zapotřebí žádná restriktivní opatření. To by výrazně pomohlo nejvíce zasaženým odvětvím jako jsou kultura, gastronomie nebo hoteliérství. Přineslo by to pozitivní efekty i u většiny dalších oborů s výjimkou těch, které ze současné krize těží.

Prezident IfW Felbermayr uvádí, že by měla stačit proočkovanost populace na úrovni 50 až 60 procent. To však předpokládá, že účinná vakcína bude moci být distribuována globálně a bude podána stovkám milionů lidí. O to se snaží společnosti Biontech a Pfizer, které vyvinuly velice slibnou vakcínu bez pozorovaných vážných vedlejších účinků.

V tuto chvíli je plánováno, že společnosti Biontech a Pfizer ještě v letošním roce vyrobí 50 milionů dávek vakcíny a v roce 2021 dalších 1,3 miliardy dávek. To by mohlo stačit k výraznému potlačení onemocnění COVID-19. Tím by se postupně uzavřela jedna nepříjemná kapitola dějin a mohli bychom začít psát zcela novou.

