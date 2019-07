Svetozár Plesník: Liberalizace politického života v Kazachstánu

Překvapením ve volbách byla celková rovnováha sil mezi kandidáty obecně. Mimořádné volby v zemi se konaly v zásadně nové dimenzi a představily novou etapu liberalizace politického života v Kazachstánu.

Ještě před půlnocí 9. června, před oficiálním vyhlášením výsledků voleb, se objevovaly v některých volebních okrscích „různé výsledky pořadí kandidátů“ s různými zaručenými výsledky. Volební preference ve prospěch Tokajeva v nich byla zanedbatelná, ale ještě nižší jako preference a výsledky jednoho z dalších kandidátů - Amirzhana Kosanova. A. Kosanov je přestavitel sjednoceného národního vlasteneckého hnutí Kazachstánu, novinář a co je nejdůležitější, představitel opozice, který má 20ti leté politické zkušenosti.

A. Kasanov měl v předvolebním klání velice málo preferencí, ale samotný výsledek, kterého dosáhl, byl překvapením i pro ty, kteří se uvedenou problematikou voleb zabývají. Na základě „zaručených zpráv“ to vypadalo, že Kosanov by mohl být vážným konkurentem pro Tokajeva, ale pro něj to nebyla žádná vážná konkurence z hlediska vzájemného porovnání sil. Tyto výsledky potvrdila Ústřední volební komise. Tokajev vyhrál předčasné volby s nesporně velkým rozdílem hlasů, kterých získal víc než 70%. Výsledek voleb pro Amirzhana Kosanova - 16% - nebyl zanedbatelný a stal se zásadně novým ukazatelem pro kazašskou opozici.

Poprvé v novodobých dějinách republiky dosáhl samostatný zástupce opozice bez společné kandidátky s další nezávislou politickou stranou tak vysokého volebního výsledku. Jak poznamenal samotný Kosanov: „Tento výsledek je lepší, než dát dohromady dvě politické strany k získání více preferencí a hlasů v parlamentních volbách.“

Výsledky voleb u Kosanova ukázaly, že doba, kdy další prezidentští kandidáti, kteří soupeřili s hlavním kandidátem, neměli šanci uspět skončila a nastal čas na zrod skutečné politické soutěže v zemi.

Jak říkají experti - Amirzhan Kosanov mohl získat ve volbách více hlasů. K nižšímu výsledku ale přispěl i sám svými výzvami k bojkotu při hlasování v předvečer voleb. Kandidát sám tvrdě vystupoval a obviňoval organizaci „zahraničního pseudo-opozičníka“, což samozřejmě přímo obviňoval Mukhtara Ablyazova. „Kazachstán nyní stojí před velkými změnami. Když v zahraničí sedíte v kavárně a pijete kávu, vidíte, že lidé se nemusí nutit, aby chodili volit. Je proto potřeba umožnit lidem uplatnit své ústavní právo, ale ne s vědomím, že poruší zákon a budou potrestáni za nesplnění povinnosti - neboť to je připravená politická provokace a podlost,“ řekl Amirzhan Kosanov.

Opoziční politici nepodali stížnosti na organizaci a průběh voleb. Konstatovali, že celkový průběh voleb byl transparentní a v souladu se zákonem. Svému soupeři Kassym-Zhomart Tokayevovi poblahopřáli k vítězství.

Sám Tokayev dal jasně najevo, že je připravený spolupracovat se všemi stranami a to, jak se svými stoupenci ale i s protivníky, tj. s těmi, kdo vládu podporují a s těmi, kdo mají k ní výhrady. Tokayev navrhl hledat možnou formu dialogu, která by každému umožnila sdílet názory a pravidelně vzniklé problémy konzultovat a řešit. Za tímto účelem bude v Kazachstánu z iniciativy Tokajeva vytvořen Výbor důvěry veřejnosti, ve kterém budou působit zástupci různých politických subjektů společnosti. „Mohou existovat různé názory, ale máme jeden národ. Různé názory, ale jeden národ “- řekl zvolený prezident Kazachstánu na tiskové konferenci, aby bylo jasné, že hodlá s opozicí spolupracovat.

Resumé: současné politické dění a události v Kazachstánu je nutné hodnotit jako velice hodnotné a pokrokové. V zemi roste občanská angažovanost, je poptávka po liberálních hodnotách a politické konkurenci. Zvyšuje se rozmanitost politických subjektů. Vláda státu tomuto procesu nebrání, ale naopak ho podporuje a otevírá možnosti dalších reforem v zemi. Noví političtí hráči jdou do politiky Kazachstánu se souhlasem úřadů. I když k osobě Amirzhana Kosanova měla vláda jakékoliv výhrady, klidně mu umožnila zapojit se do volebního souboje na post prezidenta republiky. Umožnila mu debatu na státním televizním kanálu a nakonec získal v prezidentských volbách 16% hlasů. Představitel opozice Kosanov nyní může získaná procenta využít v dalším politickém souboji v nadcházejících parlamentních volbách.

Předpokládám, že Kazachstán v blízké budoucnosti z hlediska nastolení uvedeného kurzu získá nové liberální a národní vlastenecké spolky, které budou mít v parlamentu státu své zastoupení a skutečnou politickou sílu. A tento současný scénář vypadá dnes docela reálně.

