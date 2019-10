Tak to tu ještě nebylo. Nová kniha od autora románu Habermannův mlýn

31. 10. 2019 14:00

Do rukou se nám v těchto dnech dostává publikace závažného obsahu, kniha Josefa Urbana Návrat do Valbone. Obsah nás zavádí do horské oblasti Albánie s příznačným názvem Prokletie, kde se v roce 2001 ztratili tři čeští studenti, bratři Jan a Michal Pavelkovi a Lenka Tučková. Čtenář se bude muset ponořit do mrazivého čtení, od kterého se od začátku do konce neodtrhne. Nejde však o detektivku, ale o skutečný příběh, zároveň i o velký námět, o otázky, které zůstávají dodnes bohužel nezodpovězeny, navíc nás nechává nahlédnout i do mezinárodní problematiky té doby.