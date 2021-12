Václav Hošek: Veselé Vánoce, pane Písaříku

reklama

Tak ještě pár čísel. Od posledního vyúčtování za elektrickou energii jsem firmě Bohemia Energy zaplatil na zálohách celkem 2 150 Kč a vzhledem k tomu, že jsem přes léto téměř nebyl doma, spotřeboval jsem bratru tak asi 20 kilowat. A od té doby, co mi tato firma jednostranně vypověděla smlouvu, uplynulo takřka čtvrt roku a ticho po pěšině, vyúčtování žádné. Takže, sumasumárum, jedna kilowata za stovku. No, neberte to, takovou láci neobyčejně výhodnou. Škarohlíd by možná řekl zlodějna. No, nevím, mně to přijde spíš jako trestný čin podvodu, ovšem vzhledem k výši mé škody se jedná o pouhý přestupek. Tak co tomu říkáte, skoro milion přestupků za pár měsíců. To by snad nezvládli všichni naši nepřizpůsobiví ani za deset let, a jak na ně kdekdo nadává.

Já vím, mé dva tisíce vás zrovna dvakrát nevytrhnou, pane Písaříku, ale můžete za ně dětem aspoň koupit nějaké dárky. Nic moc, já vím, ale nebudete mít úplně nejchudšího Ježíška v Čechách. A kdyby každý z vašich klientů tratil jen polovinu toho co já, je to miliarda, a ta už za to stojí, ne?

Pokud tenhle článek čte nějaký poctivý Písařík, pak se předem omlouvám. A omlouvám se taky panu Písaříkovi z Básníků, ten rovněž za nic nemůže. Já si ovšem na jméno Písařík už příště dám dobrý pozor a nekoupím od něj ani děravou fusekli.

Tak veselé Vánoce, pane Písaříku. A neplačte. S miliardou v tajné kapse se přece dá žít.

