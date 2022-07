Václav Klaus: Iracionální Síkelův (či Fialův) tarif

reklama

To, co dělá vláda je naprosto nepochopitelné. Je to evidentní kličkování, aby to nebylo stejné s tím, co připravovala Babišova vláda, aby to neohrozilo image údajně stále ještě jako pravicové se tvářící ODS a aby to všechny paní na nejen kobyliských ulicích zmátlo. A natěšilo. Slovo tarif je naprostou mystifikací, protože je to forma plošné dotace. O její neúplné plošnosti se teprve bude rozhodovat. Žádný „tarif“ ještě nebyl schválen.

Exministr Havlíček správně říká, že nebyla schválena podpora, ale „zákonný rámec pro to, aby vláda v budoucnu nějakou podporu vytvořila“. Nechci se pošklebovat, zvýšení cen energií, které nastalo díky zelenému šílenství (převedenému v poslední době do evropského „grýndýlu“), řešení žádné nemá. Je to prosté, ale někteří to nechtějí slyšet. Energie jsme si my – Západ – záměrně a uměle zdražili. Ministr Síkela lže, když říká, že nám je zdražil Putin. Navíc je půvabné, že nám tento ministr v rozhovoru v Respektu (10. července) přiznal, že je pro něj sprchování „poměrně důležitý rituál“, že je ve sprše „patnáct minut určitě“ a že si „pod sprchou i čistí zuby“. Nevím, jaký sám sobě určí ministerským rozhodnutím svůj tarif, já bych mu ho dal hodně vysoký. Je tragické, že tento člověk spolurozhoduje o našich životech.

Schizofrenie je u jednotlivce vážnou nemocí. U institucí typu vláda je to však přijímáno jako normálnost. Jinak si nedovedu představit, jak může jeden orgán, česká vláda, ve stejný den, ministrem průmyslu a obchodu „řešit“ důsledky zvyšujících se cen energií, a ministryní životního prostředí v rámci našeho „evropského předsednictví“ předsedat summitu těchto ministrů a diskutovat, jak uskutečňovat ekologický projekt „Fit for 55“. Schizofrenik by byl poslán k psychiatrovi.

Mé názory na tragickou ukrajinskou válku jsou známé. Nepřetržitě žádám zahájení vážných jednání o jejím ukončení. Mé názory se neshodují s postoji ukrajinského prezidenta. Přesto mi London Speaker Bureau, které mi občas organizovalo mé různé přednášky v zahraničí, poslalo pozvánku, abych se dostavil do Kyjeva (jakkoli do Varšavy a vlakem do Kyjeva) a promluvil na druhém summitu „of First Ladies and Gentlemen“, který pořádá paní Zelenská. Život tropí hlouposti.

