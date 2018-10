Václav Kovalčík: Rád bych viděl náš národ jako sjednocenou a suverénní světovou velmoc

Pro mě bude letošní 28. říjen smutný, neboť nás západ dostal do okleštěné podoby, když vítězí ve volbách politické strany, které zaprodaly a zadlužily naší zemi.

Rád bych viděl náš stát jako mocnost, která rozhoduje suverénně a zodpovědně v domácí i světové politice. To nám zatím současná politická situace nezajistí, když okleštěný český národ volí pro-imigrační a pro-kriminální politické strany.

Opravdu je mi líto těch komunistů, jak dopadli špatně v letošních komunálních a senátních volbách. Tvrdý kapitalismus v naší zemi sílí, média nám dokonce dávají najevo, že svět vstupuje do další ekonomické krize. Co je to za život, když například nebude na důchody, když se bude zvyšovat věk odchodu do důchodu, když rodiny většinové společnosti budou ztrácet sociální jistoty! Podle současného vývoje hrozí opětovné zaprodání republiky zločincům a bezohledným zlatokopům!

Ještě uvádím současné školství, které beztrestně vymývá studujícím mozky ve falešném duchu pochybné demokracie. Navíc by se měly zrušit koncesionářské poplatky, aby se zaprodaná veřejnoprávní média zbavila mamonu.

Pracovní podmínky a ohodnocení českého národa musejí být přizpůsobené moderní době 21. století, nikoliv století devatenáctému. Stejně tak i důchody starobní a invalidní, aby měli občané své jistoty a věnovali se v harmonii zodpovědné výchově dětí a mládeže.

Letošní 28. říjen, oslava národního úpadku, kdy nás ten milovaný západ považuje přímo za rozvojovou zemi. Kéž by tomu bylo jinak, a to v suverénní a velmocenské pozici našeho národa doma i ve světě.

