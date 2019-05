Václav Kovalčík: Rezort kultury je vydírán pochybnými individui

Rezort kultury je dosti ovlivněn, dalo by se říci, vydírán mnohými individui, jež si říkají umělci a umělkyně. Mám na mysli lidi, kteří podporují současný režim a jeho marasmus, kteří si myslí, že jejich názor je ten nejlepší.

Pokud ministr kultury Staněk a jeho pracovníci našli nějaké nesrovnalosti v hospodaření nějaké instituce, tak by ti prorežimní a prohnilí umělci měli říci pravdu. Mám obavu, že peníze putují do daňových rájů, když je naše kultura reálnou popelkou.

Situaci kolem rezortu kultury hodnotím jako instituci, jež je neustále škrcena prospěcháři, co se týče podřízených. Ti by pro peníze zaprodali i vlastní národ, občany a republiku!

Situace jde chapadlovitě ještě dále, umělci, kteří nepoznali práci obyčejných lidí, se pokládají za bohy. Právě uvedení umělci se neštítí demonstrovat proti republice, dále oni blokují možnosti nováčkům, dalo by se říci svým oprávněným konkurentům.

Pýcha a snobárna dělá z rezortu kultury nedůvěryhodnou instituci. Právě vyvolení si myslí, že mohou být řediteli Zeměkoule, a tak jejich diktát plive na všechny nepohodlné. Těmi nepohodlnými jsou další umělci považováni za umělce menšího významu.

Rezort kultury by měl zastavit přísuny peněz problémovým individuím, měl by dát šanci těm, kdo to myslí s kulturou opravdu vážně, kdo touží, aby národní kultura vzkvétala a vedla řádný život - i kulturní památky a budovy potřebují kvalitní údržbu.

Václav Kovalčík, Zlín

autor: PV