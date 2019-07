Václav Krása: Státy se nechají vydírat 16letou dívkou

Před pár lety by aktivistku Thunbergovou daly úřady na vyšetření k psychiatrovi a případně nařídily léčbu. Dnes, kdy svoboda se zaměňuje za anarchii, se nechají státy vydírat 16letou dívkou. Akceptují, že děti nechodí do škol a když se některá škola vzepře, tak státní aparát jí donutí "stáhnout kalhoty". Takovou "svobodu" nechci. Je paradoxní, že děti vydírají nejvyspělejší státy Evropy, kde se na ochranu klimatu věnují velké prostředky. To svědčí o slabosti naší civilizace.

https://echo24.cz/a/SPwSU/otazka-zivota-a-smrti-aktivistka-thunbergovova-ocenuje-mlade-ze-obetuji-vzdelani-boji-za-klima?fbclid=IwAR0arpgWt93YgfnoHm2eORl3Tf3yK_OOK08jYepyq3D1jLo6UQcbY2Xijz8

autor: PV