Vladimír Pelc: Kmotři a kmotříčci

reklama

Jak takovou volbu interpretovat? Osobou zvoleného. Odpověď má několik rovin.

Designovaný volební manažer se vyznačuje maximální touhou po libovolných funkcích – když byl hejtmanem Jihomoravského kraje, byl zároveň poslancem, prvním místopředsedou ČSSD a členem v dalších téměř třech desítkách správních rad, orgánů atp. A nyní? Je koncipientem v advokátní kanceláři, šéfem krajského klubu zastupitelů, poradcem ministra M. Tomana i prezidenta Zemana, vede legislativní radu ministerstva zemědělství, je poradcem ministra vnitra.

Designovaný volební manažer se nevyznačuje pravdomluvností – po sněmovních volbách se účastnil schůzky v Lánech na podzim 2013 s cílem svržení tehdejšího nominanta na předsedu vlády Bohuslava Sobotku, což se nepodařilo; ale Hašek v live televizních přenosech mnohokrát o schůzce lhal (prý jedenáctkrát). K tomu je nutné připočíst nepravdy o údajné mluvčí Jihomoravského kraje Lucii Proutníkové, z níž se vyklubala lobbyistka Jana Mrencová ( viz , 16. 7. 2016), později pravomocně odsouzena za úplatek ( viz , 7. 3. 2018).

Designovaný volební manažer se vyznačuje chorobnou touhou po odborném zviditelnění – Hašek získal titul doktora práv JUDr. na slovutné vysoké škole, pobočce Danubius, sídlící v šestitisícovém slovenském Sládkovičovu, kterou jako děkan vedl slovenský sociálnědemokratický poslanec Mojmír Mamojka ze slovenské sociální demokracie (SMER), jenž byl též vedoucím jeho rigorózní práce. Podle názoru odborníků by ta práce neměla šanci být ani prací ročníkovou, ani seminární ( viz , 9. 3. 2011, viz , 15. 2. 2019). Normální člověk by se takto získaného titulu štítil. Svou právní kvalifikaci prý zhodnotil aktuálně tím, že obce Lednice a Hodonín, kterým kvalifikovaně radil, musí finančnímu úřadu zaplatit 35 milionů korun, z toho je 5,8 milionu pokuta ( viz , 20. 4. 2020). A dále radí s legislativou ministrovi vnitra a šéfovi krizového štábu Janu Hamáčkovi (ČSSD) a vede legislativní radu ministerstva zemědělství.

Co zní z krajů od socdem členů? Objevují se názory kritické, i opačné: Je pracovitý, schopný, organizačně zdatný, pokus o Lánský puč je zapomenut, má schopnosti zvládnout tuto roli velmi dobře ( viz , 24. 4. 2020).

Z hlediska vnitrostranického je zřejmé, že volba svědčí o personální vyprázdněnosti této politické strany, o pokračování politiky kmotrů a kmotříčků. Dále je zřejmé, že jde o výsledek vnitřního politického boje v socdem. Proto také kritici této personální volby kritizují pouze jeho pokus o tzv. vnitrostranický puč (schůzka v Lánech; viz , 23. 4. 2020), naopak sympatizanti tvrdí že schůzka v Lánech je zapomenuta; odpůrci nekritizují lhaní kolem Proutníkové / Mrencové, nekritizují odpuzující způsob získání akademického titulu doktora práv; jde jim o to, že designant prokázal neserióznost ve vnitrostranických vztazích, zkrátka nedržel stranickou basu. Nejde jim o to, co udělal navenek, vně strany, nýbrž co udělal dovnitř strany.

Jak tedy uvedenou volbu interpretovat? Je výsledkem vnitrostranických bojů kmotrů a kmotříčků, bojem o stranické posty a z toho plynoucí politiko-hospodářské benefity.

ČSSD jako strana se zaklíná politikou pro občany, nikoli pro funkce jejich členů, zapřísahá se pravdomluvností, důrazem na odbornou kvalifikaci, na nutnost zvyšování úrovně školství, zaříkává se podporou vzdělanosti národa – to však jen ve svém volebním programu, ve svých předvolebních heslech. Nepochybně všechna uvedená témata Michal Hašek jako volební šéf socdem jako nosné náměty pro nadcházející volby vybere. Vždyť je sám dodržuje, že. Určitě tím socdem pomůže. Snad už konečně do politického hrobu.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Vladimír Pelc: Glosář k 1. týdnu '20 Vladimír Pelc: Nebonitní bubliny názorů Vladimír Pelc: Pražské hřibování a devótní generálská destrukce historického vědomí Vladimír Pelc: Inferiorní výjimka, která je pravidlem

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.