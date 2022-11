Vladimír Ustyanovič: Cenzor

reklama

V naší historii jsme to zažili dvakrát. Za nacistického Německa a socialistického Československa. Mohu vzpomenout amerického novináře a reportéra Williama Shirera, který podával zprávy z nacistického Německa. Jak popisuje ve své knize Berlínský deník, při vysílání reportáží prostřednictvím rozhlasu za jeho zády stál německý cenzor a přesně sledoval, co vysílá. V případě nějaké závadnosti v textu okamžitě musel přerušit vysílání, popřípadě při zásadním pochybení by hrozil těžký trest. Samozřejmě texty musely být předem připraveny a schváleny. V tomto článku popisuji pouze důsledek, ale nikoliv příčinu. Nejsem historik, proto se mohu pouze zamyslet nad příčinou a tou je nenávist. Tato nenávist má většinou ideologický a fanatický náboj a samozřejmě je většinou namířená proti určité skupině obyvatel a staví je proti zpočátku většinové populaci. Je to klasický příklad mocenské posedlosti na ideovém schématu, kdy většinová společnost je ukolébána nemožností přicházejících pogromu a nepřipouští si, teď použiju název díla od Nassima Taleba, Černé labutě. Tím autor pojmenovává určitou formu nahodilosti, kterou by lidé mohli alespoň částečně předvídat, pokud by neměli potřebu utvrzovat se v tom, co chtějí sami slyšet.

Nenávist, o které jsem se výše zmiňoval, měla hlavní příčinu v neúspěšnosti jedinců, kterým vadila schopnost úspěšných, byli to majitelé průmyslových koncernů, bank, velkostatkáři, řemeslníci, umělci a další. Tento proces prokapával společností a způsobil diverzi vyspělého státu jako bylo Německo. Důsledkem tohoto rozkladu se stalo, že se bezvýznamný učitel stal druhým nejvlivnějším mužem třetí říše a malíř pokojů, psychopat, ve sportovní terminologií jedničkou. Poznámka pod čarou, německé elity, jak generálové, tak představitelé vojenské rozvědky, v jejímž čele stál admirál Wilhelm Canaris, tušili, kam se Německo řítí, tak připravili v roce 1938 zatčení Adolfa Hitlera a měli dohodnuto, že dožije v psychiatrické léčebně na uzavřeném oddělení. Bohužel tuto věc jim zhatil přílet britského premiéra Nevilla Chamberlaina. Přesto vojenské špičky v čele s admirálem Canarisem v roce 1943 se pokusili jednat o míru se spojeneckými mocnostmi, respektive s Angličany, zdroj paměti šéfa anglické rozvědky sira Stewarta Menziese, který ji vedl až do roku 1952. Materiály byly odtajněny až po padesáti letech. Toto varovné memento, kdy v návaznosti na ztrátu veškerých svobod v nejděsivějším konfliktu v historii lidstva zahynuly desítky milionů lidí, tak se plíživě jako pach minulosti vrací cenzura, zejména v západním světě.

Je pro mne nepřijatelné, aby pod taktovkou bývalého učitele a nyní ministra vnitra Rakušana byly nálepkovány weby, například Parlamentní listy a mnohé další jako dezinformační média. Vnímám jako velice nepřijatelné, když jsou za názory odsuzováni lidé, například pravomocně odsouzený pan Craft. Rovněž je pro mne nepřijatelné, aby jako dezinformační médium nebyla označena Česká televize. Je pro mne nepřijatelné, aby lidé, kteří mají jiný názor, byli označováni jako ruští švábi a taky je nechutné, jak byla dehonestována paní magistra Jana Zwyrtek Hamplová jenom proto, že byla řádně zvolená do senátu České republiky. Kriminální kauzy, které tuto vládu provázejí, namátkou stranu ministra Rakušana STAN, dále lidovce Mariána Jurečky, zejména v Brně, by měly být spláchnuty do kanalizace dějin. Není mi známo, proč tato vláda jezdí na výlety do Kyjeva, čekal bych, že premiér donutí, nebo vyhodí ministra zdravotnictví Válka, protože je u nás historicky akutní nedostatek léků, který Česká republika nezažila. Chybí například léky na tlak, cholesterol, tlumení bolesti a základní antibiotika. Nebylo by vhodné vyhodit toho neználka, který sedí na ministerstvu zahraničí a škodí naší zemi, nebo je to záměr? Nebylo by vhodné zbavit se naší ministryně odzbrojování, pod jejíž vedením spějeme k cíli, že se staneme indiánskou armádou, to znamená, budeme mít holé zadky a pár kusů vojenské techniky? Od této vlády jsem neslyšel slovo mír. Přičemž toto slovo by mělo vládou rezonovat dennodenně a v rámci našich možností jako předsedající země Evropské unie vyzvat velké hráče k diplomatickému řešení války a nebýt válečným štváčem.

Závěr a návrh. Pane premiére Fialo, bilance vaší vlády je katastrofální. Ekonomicky i lidsky nezodpovědná a ze statistik dokonce vyplývá, že většina občanů by vám ráda co nejrychleji poděkovala, protože každému je jasné, že ten váš pětislepenec nemůže nikdy fungovat v zájmu občanů této země. Děkujeme, odejděte.

Vladimír Ustyanovič

