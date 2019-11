Vladimír Ustyanovič: Generál Petr Pavel, „takykandidát“ na prezidenta

Petr Pavel byl vždy ambiciózní a cílevědomý člověk, věřil jsem, že má zásady, které nemění. Přitom názorový vývoj je samozřejmě pochopitelný, možná.

Byl jsem velice překvapen, když jsem v tisku objevil, že by se Petr Pavel obětoval pro funkci prezidenta, aby zachránil demokracii. To by byla opravdu velká oběť. Takový novodobý Jan Hus. Bral jsem to spíše jako bonmot, protože nikdy nehýřil vtipem. Co mě ale šokovalo, byl popis pobytu prezidenta Zemana v Afghánistánu a jeho zesměšňování. Jsou to soukromé záležitosti. Důstojník je od slova důstojnost a toto by žádný důstojník neměl vypustit z úst. Kdyby byl takový hrdina, řekl by to přímo prezidentovi v daném čase. Je jasné, že pomlouváním a zesměšňováním si nikdo obdiv nezíská. Když byl prezidentem Roosevelt, byl na invalidním vozíku s absolutním servisem kvůli své nesoběstačnosti a bylo nemyslitelné, že by jeho stav někdo karikoval. Když byl později Winston Churchill také nemohoucí, nikdo z Britů by nevypustil ze svých úst jedovatý posměšek.

Když jsem s Petrem Pavlem hovořil v roce 2014, deklaroval, že největším nebezpečím je migrace. V době, kdy zastával funkci náčelníka Generálního štábu, byl velice potěšen, že prezident republiky akceptoval jeho názory. Rovněž prezentoval, že je důležité komunikovat s náčelníkem generálního štábu Ruské federace Gerasimovem a brát Rusy jako partnery. Nevím, kdy nastala v mysli Petra Pavla radikalizace názorů, že Rusko je náš úhlavní nepřítel. Toto černobílé vidění světa mi připomíná dobu nedávno minulou, kdy Američané byli ti špatní a Sověti ti dobří. Teď je to naopak. Snad by ten názorový veletoč mohla objasnit kniha Ladislava Mňačka Ako chutí moc.

Petr Pavel sloužil socialistické vlasti 14 let, jak si dobře vzpomínám, slovo „perestrojka“ nám v roce 1985 skoro nic neříkalo, protože jsme nevěděli, o čem to je, možná byl Petr v těchto vědomostech už před námi, ale silně o tom pochybuji. Věděli jsme, že se něco v Sovětském svazu děje, ale to bylo vše. Odchod z KSČ v roce 1990 zavdává mnoho nevyslovených otázek. Osobně jsem položil knížku v červenci 1989. V KSČ jsem potkal hodně dobrých a chytrých lidí, stejně jako lidí s morálním a vědomostním deficitem.

Matematika byla vždy silnou stránkou Petra Pavla, takže musí vědět, že v přímé volbě prezidenta bude potřebovat nejen voliče stávajícího prezidenta Zemana, ale také voliče premiéra Babiše. Rusofobní rétorika nezíská voliče významnějších parlamentních stran. Stejně tak znevážení lidické tragédie v návaznosti na odsun sudetských Němců mi přijde jako pletení si pojmu a průjmu. Němci zahájili 2. světovou válku a na základě dohod mocností byli po prohrané válce odsunuti. Zemřelo 250 tisíc Čechů.

Nevím, kdo stojí za předvolební kampaní Petra Pavla, ale vzhledem k těm někdy až trapným vyjádřením, ve kterých zesměšňuje i svou důstojnost, to vypadá, že je pouze bílým koněm a vzadu je připraven vážný kandidát.

