Vladimír Ustyanovič: Generální tajemník odborových svazů Středula

reklama

Produktivita soukromého sektoru dává signál státní ekonomice respektive státu, jak vybalancovat platy ve státní sféře. U prosperujících ekonomik je běžné, že zaměstnanci ve státních službách přecházejí do privátního sektoru, protože tam získají vyšší odměnu za práci. Tomuto odborovému balvanovi nedochází, že na jeho odborářský plat 200 tisíc korun se skládají všichni daňoví poplatníci. Zamysleme se, jaký by byl jeho plat pouze a čistě z odborářských příspěvků. To by chodil ve vytahaném svetru a v manšestrácích a nikoliv v oblecích od Armaniho a podobných značkách. Plně rozumím podstatě odborů, že mají hájit zájmy pracujících v daných odvětvích. Tento postup by ale neměl vypadat jako výpalné bez ohledu na stav ekonomiky. Od tohoto všeuměla bych čekal, že vydefinuje úspory ve státní sféře, ač chápu, že to není náplní odborů. V různých odborových svazech mají špičkové ekonomy, kteří prošli dlouholetou výrobní praxí a řídili fabriky z postu finančních nebo výrobních ředitelů. Určitě by mu vysvětlili, že ekonomika podniku není nalévání peněz bez rozmyslu. Výdajová stránka se v první řadě musí odvíjet od stránky příjmové respektive od plánovaných příjmů. Vypadá směšně viz Otázky Václava Moravce, když tomuto odboráři docházejí argumenty, tak zesměšňuje oponenta, jediného zástupce soukromé sféry. Je pravdou, že takového nechtěného klauna si odboráři nezaslouží. Pan Středula si notuje s ministryní práce a sociálních věcí ,bankomatem Janou Maláčovou, protože tam se sypou nekontrolovatelně peníze daňových poplatníků bez jakýchkoliv systémových úspor nebo investic. Ukázkou nesystémového přístupu je takzvané ošetřovné, které lidi odnaučilo chodit do práce včetně pětadvacítky. Mnozí z těchto pracujících dělali v šedé sféře ekonomiky a přišli si na větší peníze než kdykoliv měli. Mohu se dotázat tohoto marxisty, proč neapeloval na vládu razantně, aby neposkytovala podporu firmám sídlících v daňových rájích jako je Holandsko, Kypr atd.? Rovněž by mu mohlo dojít, že Němci dali do ekonomiky v přepočtu 5,9 bilionu korun a na záchranu Lufthansy vyčlenili 3x 1 miliardu euro. Bláboly Středuly, že jsme průmyslovější ekonomika než Německo, jsou hodny psychiatrického vyšetření. Lhaní si do vlastní kapsy a nepřiznat si, že jsme pouze montovnou, je výsměch českým pracujícím. Rovněž jsem nezaznamenal, a to je spíše otázka pro ministryni – bankomat Janu Maláčovou, proč diskriminuje programově bílou většinu, která si musí platit vše a Cikáni mají zdarma školní pomůcky, neplatí nájmy. Proč nevytvoří a nepřinese na vládu podklady, které zaručí, že se vyplatí pracovat. Proč si tito socialisté nenavrhnou zrušení všech politických neziskovek, jako jsou parazité Člověk v tísni, které platíme z naších daní, přičemž ti jezdí na výlety do Konga. Náklady na jejich servis, včetně sekretariátu, jsou natolik vysoké, že do dané země přivezou balíky vody, sbírku starých kol a podobných šrotů. Tomu se lidově říká turecké hospodářství a je to velice výnosný byznys. Stát neboli daňový poplatník je jako obvykle dojná kráva. Asi nemáme v České republice děti, které potřebují pomoc, to budeme raději sbírat víčka na drahé operace, které pojišťovna jako obvykle neproplatí. Samozřejmě pro tuto organizaci to není lukrativní věc, protože diety neboli cestovné jsou v amerických dolarech.

Zhouba kapitalismu spočívá nejen v dotacích, které se všude na světě rozkradou, ale zejména v nenastavených pravidlech, které můžeme nepopulárně nazvat regulacemi, které aspoň částečně zabraňovaly chaosu neboli zlodějnám na trhu. Takový systém měli před krizí v roce 2007 ve Spojených státech, které měly dokonale nastavený systém recyklace přebytku, bohužel už tam není chaos ani anarchie, ale je tam nastavena zrůdná politika, jenž legitimuje teror černochů proti jiným obyvatelům USA. Pod praporem Antify se snaží legalizovat tyto činnosti. Nejvyšší prokurátor prohlásil Antifu za teroristickou organizaci. Prezident Trump podepsal zákon, zničí-li někdo nějakou historickou památku, půjde do vězení na deset let nepodmíněně. Věřím, že prezidentu Trumpovi se podaří nastolit nejen pořádek, ale zejména vymahatelnost tohoto pořádku. Cíleně to nenazývám zákonem.

A teď se ptám, kam směřují naší Kolářové, Bartošové a podobní, když likvidují a přepisují dějiny našeho státu. A taky se ptám, kam nás vedou ortodoxní marxisté jako je šéf NATO Stoltenberg s celým probruselským hnojem. Odpověď nechám na ctěném čtenáři.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Politické střepy – Alois Jirásek Temno a novodobý Koniáš (zrádce) Marian Jurečka Vladimír Ustyanovič: Kocáb, Hřib v Aréně J. S. neboli zase se mi chtělo zvracet Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Soumrak české zahraniční politiky, soudruh Petříček Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Vyjádření k článku historika Krystlíka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.