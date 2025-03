Vladimír Ustyanovič: Kvadratura kruhu podle české ministryně obrany Jany Černochové

V případě, že pan předseda není agent cizí moci a nechce vyprovokovat otevřenou válku se Spojenými státy, tak by mu v rámci míru měli dát jeho kolegové slušivý kabátek, který se nazývá svěrací kazajka.

Pro mnohé politiky, kteří rychleji mluví, než myslí, si dovolím připomenout dobu, kdy francouzský prezident Georges Pompidou vyslal francouzskou válečnou fregatu s cílem, aby si Francouzi odvezli ze Spojených států část svého zlatého pokladu z Fort Knoxu (zdroj Globální minotaurus). Jaká byla reakce prezidenta Nixona? Rozčílil se do nepříčetnosti a vyslal americké válečné loďstvo, které bylo připraveno k otevřenému přímému boji, vstříc Francouzům.

Jaký byl výsledek? Francouzi prchli jako zajíci, Pompidou ze sebe chrlil omluvy jako kulometné salvy a čekal na termín diplomatických jednání. Ta proběhla později mezi prezidentem Nixonem, jeho ministrem zahraničí Henry Kissingerem, Pompidouem a jeho ministrem zahraničí. Dovolím si konstatovat, že ministr zahraničí Spojených států Henry Kissinger byl ztělesněním špičkového diplomata, ne jako náš nedovzdělaný bakalář Lipavský, kterého mohu nazvat "špuntem do každé flašky".

Válkychtivý politik je patologický jev. Náš pan prezident Petr Pavel pokládá za prioritu investice do obrany. Hrozba míru je podle něj asi reálná a není dobré ji ignorovat. Kontroverzní ministryně obrany Jana Černochová, jak ji popsal MUDr. Jan Hnízdil v říjnu 2022: "Je nemocná, těžký narcismus, prvky sadismu, je zlá, deprivantka, má traumata z dětství, je pohrdavá, autoritářský absolutismus, získaný pocit megalomanie, nesnáší kritiku, je přesvědčená o bezchybnosti svých rozhodnutí, je přesvědčená o tom, že své pozice dosáhla z důvodu oprávněnosti svých kvalit a zásluh, a inklinuje k eliminaci kohokoliv, kdo by delegitimizoval její postavení."

S tímto hodnocením se nemusím ztotožnit, ale je určitě k zamyšlení. Jsem empirický skeptik, a proto si myslím, že Evropa prohrála. Díky našim politikům jsme navázáni pupeční šňůrou na Spojené státy nejenom my, ale také Velká Británie. Předpokládám, že když Britové budou vyskakovat, tak je Trumpova administrativa umravní. Proč? Britské ponorky, vybavené jadernými střelami Trident, mohou fungovat pouze s potvrzením Spojených států. To platí také pro všechny letouny F35 Lockheed Martin, vyjma Izraele. Čeští občané byli při nákupu letounů F35 opět uvedeni v omyl.

Zajímalo by mě, jak to myslela, nebo spíše nemyslela paní Černochová, když prohlásila, že evropští lídři musí jednat s Putinem. Měla tím na mysli francouzského prezidenta Macrona, nebo britského premiéra Starmera? Ptám se paní Černochové, zda budou o nás jednat mocnosti, jako je Francie a Velká Británie, bez nás. To jsme už zažili a vždy nás výše uvedené mocnosti zradily.

Dále se ptám, zda trička s nápisem Fuck you Putin, které nosily Černochová a Pekarová Adamová, jim otevřou cestu do Kremlu. Přičemž je pravdou, že za vlády ODS jednal tehdejší premiér Nečas s Vladimirem Putinem rovněž za účasti nynější senátorky Miroslavy Němcové. Dovolím si sarkastickou poznámku - stará láska nerezaví. Možná bych se ještě zeptal, když jsme u těch triček a pytlů, zda ministr vnitra Vít Rakušan nechystá pytel pro amerického prezidenta Donalda Trumpa - to myslím samozřejmě s nadsázkou.

Znova zopakuji slova prezidenta Trumpa, že Putinovi jde o mír, ale Ukrajina na něj není připravena a je třeba ji k tomu dotlačit. Důkazem je, že Ukrajina chce registrovat čtrnáctileté děti k vojenské službě (zdroj ECHO24). Asi jsou už v koncích. Vzbuzuje to ve mně analogii s pádem Třetí říše a povoláváním dětí z organizace Hitlerjugend k boji. Je to můj příměr a nikomu ho nevnucuji. Mohu jen spekulovat, že čím více bude Evropa zbrojit a Ukrajina ztrácet více a více území, tak Trump jako pragmatik díky neschopnosti evropských lídrů, kteří neexistují, bude jednat například o nerostných surovinách s Rusy.

Zástupci Evropské unie se pořád diví, proč nejsou u mírových jednání. Na to odpovídám otázkou, proč by tam měli být? A budu rád, když mi na to někdo odpoví. V prohlášení sděluje prezident Zeman na CNN Prima News, že jediný, kdo je schopen přivést Ukrajinu k míru, je americký prezident Donald Trump.

V mnohých názorech souzním s Elonem Muskem. Miliardářský poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa vyzval k uvalení sankcí na deset nejvýznamnějších ukrajinských oligarchů, „zejména na ty s vilami v Monaku“, poté co demonstranti rozvinuli poblíž Bílého domu mohutnou ukrajinskou vlajku, což bych vnímal jako nehoráznou drzost. Naznačil také, že právě ukrajinští oligarchové financují akce demokratů.

Tito Ukrajinci si neváží obrovské podpory Spojených států a vlastně působí jako pátá kolona proti současné vládnoucí administrativě. Myslím si, že je to součást kyjevské propagandy, neboť, jak víme, v Kyjevě se nebojuje a na síti X byly prezentovány záběry z největší kyjevské diskotéky. Rovněž se mohu ztotožnit s návrhem Trumpovy administrativy zrušit dočasný právní statut válečného uprchlíka asi 240 000 Ukrajinců, žijících v USA. To nejspíš povede k jejich urychlené deportaci.

Tento razantní krok bych přivítal od budoucí české vlády, zejména z ekonomických důvodů a pominutí důvodu výše zmíněného statutu. Mnohé části Ukrajiny, na kterých se neválčí, jsou bezpečné, a naopak bych se přimlouval za humanitární pomoc v regionech, které jsou neustále pod palbou bojujících stran.

Závěr. Pevně věřím, že Češi zvednou zadky, půjdou k volbám a budou hlasovat podle svých peněženek. A nenechají se manipulovat demagogy, jako je nějaký Jakob a jemu podobní. Myslím si, že to chce volební revoluci, protože kdo jednou zradil, zradí vždy. K zamyšlení pro české myslící voliče. Veškerá pravda je nejnižší dosažený stupeň nepravdy. Přemýšlejte, dokud je to legální.