Vladimír Ustyanovič: Mladí vpřed a staří na svá místa

Tento titulek by mohl zobrazit kroky čerstvě zvoleného, ale neinaugurovaného prezidenta Petra Pavla. Co krok, to nápad, a co nápad, to těžko zodpověditelná otázka.

reklama

Úvodem bych chtěl sdělit, že Petr Pavel zasáhl do všech možných činností, zejména odborných, ke kterým ani nepřičichl, natož aby jim rozuměl. Někdy se cítí jako detektiv a už je v éteru podezření z trestného činu. Dalším krokem slibuje povýšení šéfovi BIS Koudelkovi, ač výsledky jím řízené služby jsou nejen slabé, ale někdy i směšné. Jako příklad uvedu jeho aktivitu zásahu do školních osnov. Rovněž se proslavil výrokem, cituji: "Když si lidé na sociálních sítích dělají srandu z ústavních činitelů, tak by to mělo být trestným činem." Ctěnému panu řediteli BIS bych rád sdělil, že nelze si nedělat legraci z postav, jako je Pekarová Adamová, Miloš Vystrčil, Miroslava Němcová, Jozef Síkela, Petr Fiala a podobně. Kdyby tento zákon pětikolka prohlasovala, tak technicky není možné toto ustanovení naplnit. Jednoduchý důvod. Devadesát pět procent obyvatel by bylo odsouzeno. Ale teď vážně, vraťme se k podstatě tématu.

Jak kdysi v televizním přenosu na České televizi prohlásil Petr Pavel, že prezident Zeman není jeho prezidentem, tak já zase prohlašuji, že Petr Pavel nebude nikdy mým prezidentem, protože nehájí zájmy občanů České republiky. Prezidentský učeň Petr Pavel se pochlubil, že hovořil s prezidentkou Tchaj-wanu a prezidentem Zelenským. Na to správně reagovala senátorka a advokátka Mgr. Hamplová dotazem, kdo svěřil Pavlovi chráněné telefonní kontakty politiků, kterým ještě stále jako soukromá osoba telefonoval. Na to můžeme dát jedinou logickou odpověď, že mu telefon držel u ucha bakalář Lipavský. Kdyby čeští obyvatelé nevěděli, kdo to je, tak je to člen úspěšné pirátské strany, která získala v parlamentních volbách dokonce celé čtyři mandáty. Další pozoruhodný výrok Pavla "Čína není v tuto chvíli přátelská země". Toto byla opravdu diplomatická "bomba" hodná čísla 107, jak psala rovněž senátorka Hamplová. Jak jsem psal už dříve, mozek vojáka je naprogramován na ničení, nikoliv tvoření, a určitě mu poděkují zástupci Škody Auto, pro které je čínský trh zásadní.

Anketa Jak zatím hodnotíte kroky zvoleného prezidenta Petra Pavla? Dobře 3% Špatně 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 16951 lidí

Velký smutek musel zavládnout v duši Petra Pavla, kdy při rozhovoru s prezidentem nejvyššího kontrolního úřadu Miroslavem Kalou, který mu sdělil, že hospodaření prezidentské kanceláře a jí podřízené subjekty jsou až na menší nedostatky v pořádku. Další deklarovanou bezmyšlenkovitostí je vybavení zařízení proti odposlechům na Hradě a s tím navazující prohlídky proti odposlouchávacím zařízením. Mezi námi děvčaty, tak platnost této prohlídky skončí s odchodem technika, a instalace protiodposlechových zařízení bude mít asi smysl pouze v jeho ložnici, aby se nevědělo, kdo vlastně velí. Výrok hodný zřetele od Pavla, že ,"je zde až příliš velká informační volnost". A premiér Fiala sdělil moudro, že "občan má právo na regulované informace". Jak se vyjádřil jeden autor na Twitteru, že s informacemi je to jako s biftekem. Když mu dáme nějaký přívlastek, je to karbanátek. Když k informacím dáme nějaký přívlastek, je to cenzura.

Neinaugurovanému prezidentu Pavlovi se podařilo urazit mnoho svých potenciálních voličů, a to jsou policisté, když prohlásil, že nevěří současné ochrance prezidenta a bude využívat ochrannou službu, která chrání ústavní činitele. Nerad bych se dotkl ochranky ústavních činitelů, ale rozdíl mezi profesionalitou ochrany prezidenta a touto ochrankou ústavních činitelů je jako mezi pravým šampaňským a dobrým vínem.

Nezapomenu na "diplomatický" výrok tehdejšího prezidentského kandidáta Petra Pavla, že doufá, že si Američané nezvolí za prezidenta Donalda Trumpa. Další ne moc diplomatický výrok Pavla, že pojedou společně s Markétou Pekarovou na návštěvu Tchaj-wanu. Tak mě zajímá, co tím Pavel 107 zamýšlí nebo sleduje, a možná si neuvědomuje, že není ředitel zeměkoule, a měl by si přečíst knihu Proti všem, protože pak může začít od téhož autora knihu Doba temna.

Další únavný a zoufalý výrok Pavla, že chce Ukrajinu v NATO, to si myslím, že si dělal nepěknou legraci z Ukrajinců. Světovým státníkům je jasné, že Ukrajina nikdy v NATO nebude. S největší pravděpodobností nebude nikdy v EU a americká strana vyslala signály k jednání o míru. Toto jednání by mělo být jedním z nejzásadnějších témat světové politické scény a toto téma jsme od Pavla nikdy neslyšeli.

Bohužel trvám na svém stanovisku, že dodávky zbraní do míst válečných konfliktů není žádným řešením, spíše naopak. Řešením je, i kdyby to muselo být nutné jako vynucený tah v šachu, mír za vícestranných kompromisů. Podle amerického deníku Bloomberg dodávky várky raket GLSDB potrvají přibližně devět měsíců. Dodávky tanků jsou pořád s velkými otazníky a za tu dobu zemřou na obou stranách tisíce mladých lidí. Jediné řešení je diplomacie a mír, viz výše. Kdyby Pavel viděl diplomacii alespoň z rychlíku, tak by se nechoval jako slon v porcelánu. Můžeme spekulovat, že jeho náklonost k Tchaj-wanu bude mít obchodní cíl pro light Nejedlého alias Petra Koláře.

Navrhuji novému prezidentovi, aby na Hradě kromě poštovních schránek zřídil i jednu mrtvou schránku, ať se cítí opravdu jako doma.

Psali jsme: Vladimír Ustyanovič: Podivnosti prezidentské volby aneb tah černým pěšcem Vladimír Ustyanovič: Zrady a podrazy nejen po Česku Vladimír Ustyanovič: Generál Petr Pavel a jeho nenávist Vladimír Ustyanovič: Kandidát Petr Pavel, pravděpodobně šokován sám sebou, šokuje své příznivce i odpůrce

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.