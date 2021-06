Vladimír Ustyanovič: Nepolitické střepy - zločin a test

Není to parafráze na skvělý román Dostojevského zločin a trest. Vysvětlování k daným opatřením je vysvětlovat nevysvětlitelné ještě více nevysvětlitelnějším. Připadá mi to, že nás tito pseudoodborníci nutí studovat peří ptáka, protože létá, místo toho abychom pochopili jeho aerodynamiku. Těžko si můžeme myslet, že je to náhoda, je to záměr.

Nebudu hodnotit testování zdravých lidí, protože to nemá se zdravím lidí nic společného. Rovněž to nebudu nazývat obrovským byznysem, pouze to nazvu nechutným kšeftováním a manipulací vystrašených a znechucených obyvatel. Jenom stručně zopakuji, že tato virová nákaza je nákazou respirační. Desítky zkušených profesorů a primářů infekčních oddělení daly jasné stanovisko. K ochraně před touto kapénkovou nákazou stačí jednoduchá chirurgická rouška. Tato výše zmíněná chirurgická rouška slouží k tomu, aby pot páně chirurga nekapal do otevřené rány. Rovněž, jak sdělil významný slovenský profesor, po absolvování testu, například PCR, tento test za hodinu nemusí být platný, protože může dojít k nákaze při jakémkoliv kontaktu nebo styku s nakaženou osobu. Omlouvám se, čtenáři, že opakuji pořád dokola známá fakta, která jsou, myslím, lidem jasná. Tato světově nejnebezpečnější choroba, která předčila svými opatřeními léčbu různých karcinomů a rakovin všeho typu. V různých testovacích centrech připomínají zdravotníci ve svých skafandrech kosmonauty, nebo pitomce z důvodu nařízení, které vydal ještě větší pitomec.

Kdo neviděl, ten neuvěří. Dám příklad a věřím, že podobných jsou tisíce. Seděli jsme s přáteli v luxusní restauraci s názvem Restaurat Maralák. Kolem 19. hodiny přijela dáma s firemním vozidlem krevního centra Bubeník. Vstoupila do restaurace, natáhla si gumové rukavice, rozložila testovací nádobíčko, nasadila respirátor a za plného provozu restaurace začala testovat zaměstnance. Každému ze zaměstnanců vrazila klacek do nosu, zakvedlala s ním, vytáhla a vyhodnotila výsledek. První úspěch se dostavil ihned, kdy dáma, která byla hostem této restaurace, se ihned pozvracela. Naštěstí jsou blízko toalety. Další zaměstnanci se tam střídali jako svatí na orloji. Měl jsem představu, že slovo hygiena je synonymum čistoty, prevence a ochrany před nemocí. Rovněž jsem si naivně myslel, že při těchto odběrech a testech by mělo být zachováno sterilní prostředí, soukromí a daná hygienička si odvede postupně zaměstnance do svého sterilně dezinfikovaného mikrobusu, a tam bude proveden zákrok na zdravých lidech. Bohužel, jak si kolegové všimli, tak měla v autě své haranty, kteří si hráli na telefonu. Obsazeno. Během cca 20 minut zabalila své nádobíčko, sedla si do svého mikrobusu, na ústech stále měla respirátor včetně rukavic a namířila si to z výletu domů. Tak se vydělávají peníze daňových poplatníků.

Díky tomu, že virus skoro vymizel, tak můžeme vidět nepřímou úměru, že psychopat Jaroslav Flegr, cituji: "Budou umírat mladí lidé, díky různým mutacím." Mutanta Flegra by měli zavřít do laboratoře, bez kliky zevnitř, kde může zkoumat parazity stejné, jako on sám. Fanatikové, jako Hořejší, co chce vakcinovat děti, podle imunologa Šinkory brzo umře, tak je mu to jedno a já říkám, že bude po něm alespoň stopa, bohužel tragická. Vakcinovat malé děti může jenom zločinec nebo doktor Mengele, přičemž Hořejší není ani lékař. Můžeme se pouze domýšlet, že různí Kubkové a Smejkalové jsou placeni vakcinačními lobby, pouze s tím rozdílem, o kterou skupinu se jedná. Upozadění špičkových lékařů v terénu, namátkou, ať se nikoho nedotknou, jako profesor Beran, docent Balík, doktorka Zelená, kteří vnímají, že virus slábne a odchází do věčných lovišť. Samozřejmě dokud někdo nevypustí jinak převařeného netopýra z jeskyně.

