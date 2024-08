Vladimír Ustyanovič: Pirát je politikem moře

Předseda této mini strany Ivan Bartoš vystudoval informační studia a knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Je zodpovědný, nebo spíše nezodpovědný, za digitalizaci a vede Ministerstvo pro místní rozvoj. Myslím si, že kdyby tento úkol dali dalšímu absolventovi Filozofické fakulty PhDr. Luboši Zaorálkovi, který vystudoval marxismus-leninismus, tak by to vyšlo nastejno, ne-li lépe.

Nyní si dovolím odbočit k dalšímu pirátovi na jedné z nejdůležitějších exekutivních funkcí, nedovzdělanému bakaláři Janu Lipavskému. Jak pravil v rozhovoru s Janou Bobošíkovou chartista, a poté pracovník BIS Jan Šnajdr, vyčítá prezidentu Zemanovi, že jmenoval Lipavského do funkce ministra zahraničí. Musím se zastat prezidenta Zemana, který byl, nechci říct přímo podveden Fialou a Blažkem, ale uveden v omyl, když tito dva jmenovaní slíbili něco, co nesplnili.

Tuto dobu po návratu prezidenta z dlouhodobé hospitalizace přesně dokumentuje kniha Spiknutí, na které se rovněž podílel první zástupce šéfredaktora Parlamentních listů Radim Panenka. Věřím, nejen z mé částečné znalosti prezidenta Zemana, kterému jsem dělal poradce v době, kdy byl premiérem, že kdyby jenom vzdáleně tušil, jak katastrofální politiku Lipavský povede, tak by takového blba, jak Jan Šnajdr označil Lipavského, nejmenoval. Jan Šnajdr jmenoval některé záležitosti včetně fotografií a dalších okolností intimního charakteru z Ninisterstva zahraničí a skandálů, které jsou známy zpravodajským službám. Zahraniční služba České republiky je absolutně zdiskreditována.

Lipavský odvolal jednoho z nejzkušenějších diplomatů na Blízkém východě, paní Evu Filipi, kterou do této funkce instaloval tehdejší ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, a díky paní Evě Filipi využívaly české velvyslanectví nejen Spojené státy, ale celá západní Evropa. Odvoláním této dámy bez jakéhokoliv poděkování a náhrady jsem přesvědčen, že Lipavský našemu státu škodí. Jeho nemístná kritika, že paní Filipi poskytuje českým médiím rozhovory, je trochu za hranou.

Touto dámou by se Ministerstvo zahraničí mělo chlubit, a nikoliv ji izolovat. Jak říká Šnajdr: ,,Jestli se paní velvyslankyně kriticky vyjadřuje k práci BIS, která působí na našem území, je to oprávněná kritika. Lipavský je celosvětová ostuda české zahraniční politiky a kompromitace naší zahraniční služby a bude nad námi viset jako černý mrak.“ Pirát Lipavský škodí. Co se dělá se škodnou v civilizovaném světě? Odvolá se okamžitě.

A co mnozí další Piráti, kteří v životě nezavadili o práci a nemůžeme jim věřit ani pozdrav? Uvedu příklad, digitální ministr Bartoš tvrdil, že kdysi zápasil v judu s Lukášem Krpálkem, na další dotaz tvrdil, že nejvyšší hora ČR je Smrk a další tvrzení při nástupu do funkce ministra pro místní rozvoj, že postaví 40 000 bytů. Jsou to pirátské bláboly včetně stavebního řízení, které už mělo být dávno digitalizováno. Jeho cesta by měla následovat cestu ministra Lipavského, protože škody, které Piráti způsobují, jsou těžko vyčíslitelné.

A to ani nevzpomínám cesty pirátů na Tchai-wan, tím myslím slavného piráta Hřiba, který zlikvidoval vztahy s Čínou, a myšlenkového giganta Michálka, jenž v přímém přenosu České televize prohlásil, že už Masaryk říkal: "Co se dočtete na internetu, nemusí být vždy pravda.“ Další pirátští bakaláři, jako Kolaja, který se chystal po eurovolbách na vyjednávání do Bruselu, bohudík tam ale nedocestoval a jako jediná tam setrvala Markéta Gregorová. Ta v televizním pořadu na Primě s JUDr. Ondřejem Dostálem svým projevem a vulgaritou štamgasta čtvrté cenové skupiny ukázala pravou tvář pirátů a doufám, že odradila jejich veškeré potenciální voliče.

Věřím, že občané v příštích volbách nebudou experimentovat a nebudou volit stranu, která má v genetickém kódu bohatým brát a chudým taky.