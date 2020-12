Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Duševní a virová genocida C-19 aneb Tragikomické chování našich elit

reklama

O Covidu-19, testech a nemocech s ním spojenými se již napsalo hodně. Vznesl bych několik otázek. Proč byl na jaře tak šílený lockdown, když, jak říká doc. Balík, tehdy nehrozilo České republice žádné velké nebezpečí a případů přibývalo jen velmi málo? Rovněž se ztotožňuji s tím, že přímo katastrofou je zastavení výuky dětí a mládeže ve školách. Naši politici nechápou, že lití peněz do ekonomiky je zrůdné, když zároveň tuto ekonomiku uzavřou. Kapitál nejsou jen peníze, kapitál státu jsou továrny, společnosti, soukromé firmy, a v těchto celcích pracují lidé. Firmy domácích majitelů, které nemají taková zvýhodnění, jako nadnárodní korporace, by měly být i naší vládou zvýhodněny, už jenom proto, že odvádějí daně České republice (což by měla být podmínka). Toto pravidlo platilo i za první republiky.

Tuším, že tady se jedná asi už o jiný podnikatelský plán. Ten zlý virus asi není tak zlý, a nařízení se asi nemusí tak úplně dodržovat, když byl představitel naší elity, Miroslav Kalousek, nalezen v nálevně, která měla mít zavřeno. Sdělil, že tam byl na jedno pivo a zapomněl dodat, že na sedm panáků. Toto svoje číslo zopakoval dvakrát. Nebudu už komentovat bývalého ministra Prymulu, současného poslance Jurečku a spol.

Chtěl bych se podělit o zkušenost z mého blízkého okolí, kdy mého přítele, který měl mozkovou příhodu, převezli do nejmenované nemocnice v Ostravě, nebyla to nemocnice fakultní. Při nástupu byl samozřejmě negativní, den před propuštěním bylo zjištěno, že je pozitivní na koronavirus. Proto byl jeho pobyt prodloužen o 10 dní. Musím podotknout, že kamarád nemá naprosto žádné příznaky. Další případ z mého okolí, přivezli do nemocnice známého se zápalem plic, první test na koronavirus negativní, druhý test negativní, až konečně třetí test byl pozitivní. Další případ, známý ze světa, když byl miliardář Elon Musk v jednom dni čtyřikrát testovaný na Covid-19, jednou sestrou, v jedné laboratoři, byl dvakrát negativní a dvakrát pozitivní. Nebudu se opakovat, sdělili to již významní lékaři, imunologové i epidemiologové, že PCR testy nemají seriózní vypovídající schopnost. Je to honba za penězi, protože jak je jistě všem známo, což potvrdil i doc. Balík, lůžko na intenzivní péči je hrazeno pojišťovnou ve výši 2600 Kč, lůžko Covid přes 60000 Kč.

A teď pár faktů a otázek. Na propagaci očkování na Covid-19 půjde 50 milionů z kapes nás všech. PCR testy, jak to popsal doc. Balík, je to malá domů za 3,5 miliardy, otázka pro koho. Další otázka, kolik lidí nebylo testováno. Další otázka, už Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo data ohledně odložených operací kvůli covidovému fašismu, byla již zveřejněna data, kolik letos zemřelo lidí na chřipku, nebo to už není populární (protože málo placená) nemoc? Jak může ministr zdravotnictví nařídit používání roušek při fyzických aktivitách, když primář 1. kliniky tuberkulózy a respiračních onemocnění na Karlově náměstí Jiří Votruba označil propagované ústenky za „kusy hadru k ničemu“, je to blázen? Jak může tento absolutně empaticky plochý ministr žádat exemplární sankce pro hospodské za nedodržení večerky? Uvědomuje si, že žije z daní těchto podnikatelů stejně jako z daní nás, běžných daňových poplatníků? Jak se může tato odborná nula vyjadřovat ke světově uznávanému profesoru Beranovi, který mu dal kuchařku, respektive návod, jak by se mělo rozvolňovat, a prohlásit tohoto profesora za dezinformátora? Rovněž profesor Michálek sdělil, že roušky jsou škodlivé a jejich účel byl prospěšný na počátku epidemie, teď už však škodí.

Ministerstvo zdravotnictví by se mělo přejmenovat na Ministerstvo destrukce národního hospodářství. Každá „zbraň“ v rukou šílence, zejména ve zdravotnictví, natropí nedozírné škody na zdraví, na duši a v ekonomice. Naštěstí je psychopat Flegr již trestně stíhaný za šíření poplašné zprávy.

Soudruzi z Eurokomisariátu nakoupili 200 milionů vakcín k povinnému očkování. Tak se ptám, proč švýcarské úřady pozastavily povolení pro vakcíny společností Pfizer BioNTech, Astra Zeneca a Moderna? Nikdo z výrobců negarantuje bezpečnost vakcíny. Naši přední imunologové, kteří nejsou zaplaceni za rozhovory v ČT a podobně, sdělili, že by se nechali očkovat nejdříve za 5 let. Také se ptám, proč 40 států upřednostnilo a nakoupilo vakcínu Sputnik V? Možná proto, že je to vakcína vytvořená klasickým ověřeným způsobem bez modifikace RNA v lidské buňce.

Ať se to líbí nebo ne, je to obchod se zdravím lidí. Vážím si lékařů a sester napříč všemi specializacemi, kteří jsou u lůžek pacientů.

Pozdrav politikům, nepodceňujte zdravý selský rozum lidí, žádné stromy nerostou do nebe.

