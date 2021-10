Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Velký cirkus nebo velký podvod

reklama

Z dálky už je slyšet rykot prasat, která se blíží ke korytu vonícímu bezpracným ziskem. Stranu, která ve svém jménu deklaruje, že se může krást, vykradli jejich koaliční spojenci starostové. Anketa Je v pořádku spekulovat o sesazení prezidenta Zemana ze zdravotních důvodů? Ano, mělo by se nad tím uvažovat 8% Ne, je to hyenismus 90% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6456 lidí

Nezapomenutelný je výrok bývalého předsedy senátu Jaroslava Kubery, který prohlásil na sjezdu ODS, cituji: ,,Politologové se přemnožili jako hraboši.“ Tento výrok směřoval k předsedovi ODS Fialovi s charizmatem vyždímaného hadru a jeho schopnostem, respektive neschopnostem. Skvělý je i citát světově proslulého spisovatele Nassima Taleba, opět cituji: „Je to intelektuál, ale debil.“

Dalším myšlenkovým gigantem, který cílil na pozici premiéra s téměř stoprocentní jistotou je bruselský udavač Ivan Bartoš. Tento vysoce důvěryhodný a pravdomluvný politik nedávno prohlásil, že zápasil v judu s Lukášem Krpálkem. Tímto výrokem pobavil veškerá média. Další perlou, kterou vypustil ze svých úst při předvolební debatě na ČT1 na dotaz moderátora, která je nejvyšší hora v České republice, s jistotou sobě vlastní prohlásil, že je to hora Smrk. Bylo to sice trochu vedle, ale vzhledem k počtu vykouřených cigár s marjánkou šmrncnutých sem tam něčím tvrdším, můžeme být rádi, že si neplete město Mělník s městem Mírov. I když v neoficiálně plánované funkci ministra pro místní rozvoj může skončit v tom druhém výše jmenovaném městě, kde pobývaly slavné osobnosti, jako například pan Kajínek. Dalším místem vhodným pro Ivana Bartoše by byl ministr pro digitalizaci a pro Mariána Jurečku ministr pro traktorizaci.

Podle neověřených zdrojů má na místo ministra spravedlnosti usednout Benda Legenda, který se údajně narodil v poslanecké sněmovně. Tento element, který v životě nepracoval, byl studentem plzeňských práv, ten, jemuž byl odebrán titul JUDr. z důvodu plagiátorství je opravdu zárukou nezkorumpovaného systému. Systému podobnému tomu, který provozovala ODS se sociálními demokraty ve 20-ti předchozích letech. Na významu nabývají kuloárové zprávy, že na ministerstvo zahraničí má nastoupit Petr Kolář a na ministerstvo obrany Jana Černochová. Můžeme předpokládat s pravděpodobností hraničící až s jistotou, že tito dva jsou schopni vyhlásit válku Ruské federaci a v zádech budou mít poradce Armádního generála Petra Pavla, člena bývalé Československé lidové armády, potom Česlo-slovenské armády a České armády.

Závěr: v současné době všemi médii rezonuje zpráva o hospitalizaci prezidenta Miloše Zemana. V první řadě bych chtěl popřát panu prezidentovi zdraví, ať se dostane z nemocnice v dobré kondici. Ani mě moc nepřekvapilo, že novinářské hyeny chtějí za každou cenu získat záběry nemocného člověka, aby mohly více či méně spekulovat o jeho zdravotním stavu a měly témata na své reportáže. Ale co mě opravdu nemile překvapilo bylo to, že Martin Straka, primář sokolovské nemocnice, sice lékař, ale jinak zrůda v lidské podobě, se vyjádřil k prezidentovi, cituji: „Upřímnou soustrast rodině, ať je mu lehká zem. Je to nepodložené, ale prý game is over. No jo no, o pochované mrtvole není co psát, tak hájí jinou bezpáteřní ku*vu.“ Pro pana primáře Straku podle hesla přej a bude ti přáno: ,,Vážený pane primáři, přeji Vám totéž, co přejete Vy panu prezidentovi.“

