Vladimír Ustyanovič: Politické střepy - Video prezidenta a Máte slovo

Téma: Falšování zdravotního stavu prezidenta Zemana

Účinkující:

zahraniční herečka Džamila Stehlíková

senátorský parazit Pavel Fischer

herec Ivan Vyskočil

bývalý hradní lékař prezidenta Zemana, Lubomír Nečas

poslanec za SPD Jaroslav Foldyna

Štěkající Stehlíková, pocházející z Kazachstánu, je údajně psychiatrička. První větou na sebe prozradila v přímém přenosu, že byla zavřena v Sovětském svazu na psychiatrii. Podle toho, co předváděla ve výše uvedeném pořadu jsem přesvědčen, že si ji tam měli nechat, což jednoznačně prokázalo nejen její blekotání, ve kterém se vyjadřovala ke zdravotnímu stavu prezidenta republiky Miloše Zemana, ale i názory kterými se prezentovala, jako že prezident Zeman už nežije a potom, že mu zachránila život tím, že ho pohřbila.

Tato dáma s chováním arabské trhovkyně dokazuje už desítky let, že se neasimilovala do zdejšího kulturního prostředí, včetně znalosti jazyka. Jsem přesvědčen, že by jí zejména po psychické stránce prospělo, aby se vrátila do kazašských stepí a věnovala se pasení koz. Tím nemyslím vlastních. Určitě by byla užitečnější v rodné zemi, než škodná v České republice. Jiná varianta by byla, že by vyhledala účinnou psychiatrickou pomoc v internátním zařízení, kde jsou kliky jenom zvenčí.

Seriózní diskuzi vedli lékař Lubomír Nečas a také herec Ivan Vyskočil. Faktické argumenty pana doktora, částečně podporované panem poslancem Jaroslavem Foldynou,bylo potřebné na ČT slyšet a vidět.

Džamila ze sebe vyplodila úvahu jejímu neintelektu vlastní, že by se i při použití letecké dopravy také nejdříve ujistila, zda je pilot před odletem při vědomí. Rozhodně by měla být zbavena možnosti prezentovat tyto svoje úvahy ve veřejných médiích, ale jak jsem již zmínil, její závěry by mohly být prezentovány už ve mnou výše uvedeném zařízení s klikou pouze zvenčí, kde může klidně tvrdit, že Kolumbus připlaval vodovodem.

A teď fakta, každý prezident, když je hospitalizován, je umístěn na oddělení ARO, i kdyby měl jenom zlomený palec. Záznam, který proběhl v televizi, kdy prezident Zeman podepsal svolání poslanců sněmovny na 8. listopadu byl relevantním důkazem nejen toho, že žije, ale také toho, že je schopen vykonávat ústavní funkci. To, že je v nemocnici neznamená, že své pravomoci nemůže vykonávat. Je třeba odlišit pracovní neschopnost, tím myslím denní agendu, od vykonávání činnosti hlavy státu. Pro příklad, i notářské zápisy se dělají mnohdy v nemocnici, když je daná osoba orientovaná, a to pan prezident je. I kdyby měl v sobě flašku Becherovky, tak by se neprohlašoval za Tchajwance jako schizofrenik předseda senátu Miloš Vystrčil, kterému stačilo pouhých 8000 hlasů ke zvolení do funkce.

K jeho osobě bych směřoval snahu o přezkoumání způsobilosti vykonávat druhou nejvyšší ústavní funkci z důvodu rozdvojení osobnosti, protože se cítí být někým jiným, než ve skutečnosti je. Rád bych citoval Karla Čapka: ,,Kdo se dnes ukázal hyenou, byl hyenou vždycky." Prezident Zeman od svého zvolení musel čelit takové nenávisti, o jaké se nezdálo ani bývalému prezidentovi, alkoholikovi Václavu Havlovi, který na rozdíl od prezidenta Zemana pil absint a byl závislý na diazepamu, který mu předepisovali ještě za hluboké totality známí psychiatři jako např. docent Miroslav Plzák. Tím bych nechtěl říct, že prezident Zeman je abstinent, ale mohu potvrdit, že za svými názory stál vždy. Nikdy, ani jako premiér, sebou nenechal manipulovat do role kývala, což mohu osobně potvrdit, protože jsem měl tu čest být součástí poradního týmu tehdejšího premiéra Zemana.

Novinářská svoloč si nikdy nenechala ujít příležitost, aby nezaútočila jak na prezidenta, tak i na premiéra Babiše, přitom si rádoby fakta cucala z prstu se slovy, že musí chránit své zdroje. Je to taková naše tradice, že když je někdo na kolenou, ač zdravotně nebo má jiné problémy, tak ho dorazíme. Ukázkovým příkladem je Sarajevský atentát na tehdejšího premiéra Klause pod taktovkou a za nitky tahajícího Václava Havla. Tomu se propůjčili charakterově deficitní Ivan Philip a alkoholik Jan Ruml v domnění, že svrhnou pučem Václava Klause a převezmou moc. Tito výše uvedení pučisté byli lidé neúspěšní a pouze osobnosti, jako byli státnici Zeman a Klaus se byli schopni vždy domluvit, ač měli každý rozdílné politické směřování.

K tomuto senátorskému puči, což nejde nazvat jiným jménem, se nevyjadřuje předseda ODS profesor Petr Fiala, což je mu ke cti. Plnou hubu agresivních slov má kromě mnohých senátorů i zemědělec Jurečka, předpokládám, že vystudoval medicínu v Plzni během 14 dnů a také myšlenkový gigant ve věci ústavního práva předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, což je u ní pochopitelné, protože její empatie je hluboko pod bodem mrazu.

Největším prohřeškem při podpisu svolání do poslanecké sněmovny bylo, že daní účastníci, předseda dolní komory Radek Vondráček, hradní kancléř Vratislav Mynář a šéf protokolu Vladimír Kruliš, neměli při návštěvě pana prezidenta tzv. náhubky. Tomu se vůbec nedivím, protože se inspirovali od ministra zdravotnictví Vojtěcha, který šel všem příkladem zejména na filmovém festivalu v Karlových Varech, kde on i celá jeho suita a ostatní vyvolení tyto náhubky nepoužívali. Takže ten smrtelný virus nenapadá pouze vyvolené a ti nevyvolení si můžou z jejich počínání vzít příklad.

Zdokumentování prezidenta při podpisu bylo nezbytné, protože senátorský puč by měl pod vedením štětináče Vystrčila a parazita Fischera šanci k dokonání. Všichni prezidentovi muži, ať se to někomu líbí nebo ne, tím myslím hradního kancléře, vykonávají běžnou agendu kanceláře prezidenta, mimo jiné i šéf protokolu prezidenta Kruliš, který byl součástí výše uvedené návštěvy. Další činovníci hradu jsou lidé, kterým pan prezident věří, ať se to lidem líbí nebo ne, je to jeho volba a různí rádoby experti, kteří se třepou na koryta, můžou držet ústa a my to můžeme pouze respektovat.

Vladimír Ustyanovič

