Jsem Čech a doufám, že jako většina Čechů, podporuji Čechy a nikoliv Ukrajince. K této válce nemuselo dojít, kdyby se NATO nerozpínalo přes varování Ruska neúprosně na východ, sdělil Trump. Bývalý ministr zahraničních věcí Spojených států Henry Kissinger svého času prohlásil, že Rusko by mělo být součástí NATO, nikoliv ty malé zbytečné státy, protože dobře věděl, že protivníkem USA je Čína, nikoliv Rusko. Myslím si, že už dlouhou dobu se nejen s evropskými občany hraje špinavá hra. Dovolím si citovat ekonomickou poučku bývalého šéfa FEDu Paula Volckera: "Nevím o žádné zemi, která dokázala po delší dobu spotřebovávat a investovat o šest procent více, než produkovala." Nehorázností až nenažraností musím nazvat požadavek ukrajinského ministra financí Serhije Marčenka, který požaduje, aby Evropská unie přímo financovala ukrajinské ozbrojené síly od roku 2026. Tento návrh předložil na zasedání finančního summitu zemí G7 v Kanadě. Proč, z jakého důvodu, čím je nám Ukrajina prospěšná? Stačí vyjednat mír, nebo spíše je povinnost vyjednat mír.

Vzhledem ke korupci nejvyšších představitelů Evropské unie, jako je Leyenová, u které se prokázal asi největší korupční skandál v historii existence Evropské unie, je všechno možné. Budu jen tiše doufat, že skončí za katrem společně se socialistou Timmermansem, ale to je bohužel jen špička ledovce. Varovné poselství do Kyjeva přišlo od nuceně odejitého bývalého vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil a současného velvyslance ve Velké Británii, Valerije Zalužného. Ten přímo sděluje, nečekejte na zázrak, žádný nepřijde! Ukrajina se do hranic z roku 1991 ani 2022 nevrátí! Rusko má zdroje a prostředky pro pokračování války, zatímco my máme nedostatek lidí a katastrofální ekonomickou situaci. Někteří méně bystří představitelé našeho státu přirovnávají Putina k Hitlerovi, skřehotají, kdo s kým měl jednat a nejednal, tak bych rád sdělil, že Hitler se se Stalinem nikdy nepotkal a válka zdárně skončila. Uvědomme si, že boje probíhají na jedné pětině ukrajinsko-ruského území. Zbytek Ukrajiny je bezpečný. Tak by měl ukrajinský režim donutit své občany k návratu do míst, kde neprobíhají boje. Jinak mi to připadá, že nás Ukrajinci obsadili bez jediného výstřelu za souhlasu naší protičeské vlády. Je to pouze můj názor a nikomu ho nevnucuji.

Americký ministr zahraničí Marco Rubio se ve svém prohlášení trefil do kalných vod německé demokracie, o které prohlásil, že Německo není demokracie, ale převlečená tyranie (WSJ). Je to názor k zamyšlení, zejména ve vztahu k volbám v Rumunsku. V rumunských volbách ve druhém kole údajně hlasovalo 1,6 milionu Rumunů ze zahraničí, byli mezi nimi jak nezletilí, tak mrtví. Pavel Durov, zakladatel platformy Telegram oznámil, že na něj byl vyvíjen nátlak šéfem francouzské vnější rozvědky Nicolasem Lernerem, který se objevil v Rumunsku dva dny před volbami, aby na síti potlačil konzervativní názory Simionových podporovatelů. Jsem si téměř jist, že se v České republice strany vládní koalice pokusí o korespondenční podvod. Dění ve Spojených státech není černobílé a v pořadu soudce Napolitana se vyjadřuje expert na zahraniční politiku Scott Horton. Je to údajně Trumpova válka, kterou může ukončit tím, že dá pokyn ministru obrany Petu Hegsethovi aby zavřel pomyslné kohoutky, to znamená, žádné zbraně, žádné sdílení zpravodajských informací. Trump může zrušit sankce proti Rusku a Spojené státy budou s Ruskem přátelé. Rovněž komentuje výrok prezidenta Putina, který sděluje, že orgány, které v Kyjevě provádějí mobilizaci sil, chytají lidi na tržnicích jako zatoulané psy, přitom 50 000 Rusů měsíčně se přidává dobrovolně. Napolitano toto komentuje slovy, "nad tím by Hegseth slintal" a já dodávám, že Černochová s Řehkou také. Ukrajinští vojáci jsou špatně vycvičeni, špatně připraveni a špatně vybaveni a pochodují jako žáby na smrt. Na dotaz, co by se stalo, kdyby Trump zrušil podporu Ukrajiny odpověděl, že by Ukrajinci ještě několik měsíců vydrželi. Evropa není schopna nahradit Spojené státy, pokud Trumpa tento fanatik, míněno Zelenský, vytočí. Kdyby evropské armády vstoupily na území Ruské federace, tak by kolem začaly létat jaderné bomby, a to si nikdo nedovolí. Jen vsuvka, bakaláře Lipavského na CNN Prima NEWS prohlásil, že napřed musíme porazit Rusko a potom Čínu. Jsem přesvědčen, že tento výrok je na zbavení svéprávnosti. Myslím si, že tento člověk je nebezpečný sám sobě stejně, jako širokému okolí. Doufám, že v říjnových parlamentních volbách eliminujeme tyto válečné šílence. A hlavní heslo bude mír.

Režim na Ukrajině je těžká diktatura, ke které se rovněž vyjadřuje na svém YT kanále v rozhovoru s Julií Latyninou bývalý poradce Zelenského, Alexej Arestovič. Tématem rozhovoru byla vražda bývalého poradce prezidenta Janukovyče, Andrije Portnova, kterého zastřelili, když šel vyzvednout své děti ze školy v Madridu. Vražda byla provedena profesionálním způsobem, napřed do hrudi a potom rána jistoty do hlavy. Za touto vraždou stojí Zelenský, říká Arestovič. Říká, že tyto politické vraždy realizuje speciální referát. Tomuto speciálnímu útvaru se říká ve zpravodajském slangu "mokryje děla". Arestovič opakuje, že na Ukrajině je diktatura, která využívá politický teror a nyní už přistoupila po několikáté k vraždám na zakázku. Poznámka pod čarou. Pane prezidente Pavle, opravdu tento režim chcete podporovat? Nyní probíhá trestní stíhání bývalého prezidenta Petro Porošenka, kterému dal Zelenský ochutnat jeho vlastní medicínu neboli jeden válečný zločinec likviduje druhého (poznámka autora). Nyní se chystají na populárního starostu Kyjeva Vitalije Klička, kterého mnozí lidé vnímají jako osobnost, jež se nevyhraňuje proti rusky mluvícímu obyvatelstvu na východě Ukrajiny a který mnohokrát hovořil o nesmyslnosti této občanské války a o zastavení bojů. Arestovič říká, že je otázkou času, kdy Trump vystoupí z války a zbraně bude dodávat Ukrajině za peníze. Většina zbraní, které se dodaly na Ukrajinu z USA se ztratily, proto také maďarský premiér Viktor Orbán preferuje mírové řešení a odmítá zbraně dodávat. Arestovič dále sdělil, že Trump je blízko řešení nedodávat zbraně na Ukrajinu, což bylo zmíněno výše v citovaném rozhovoru Napolitana s Hortonem. Jak řekl Trump, Putin má dobré karty, Zelenský žádné. Je to všehochuť různých názorů, ale jsem přesvědčen, že smlouva o minerálech je nějaká zástěrka, neboť například náklady na těžbu nerostných surovin jsou tak vysoké, že nemají ekonomický potenciál. Jestli je Trump opravdový obchodník, využije schopnosti Putina k vyjednávání s Íránem, využije jeho dobré vztahy s izraelským premiérem Netanjahuem. Myslím si, že tato jednání už dávno probíhají, protože tyto dvě velmoci jsou něco jako manželství z rozumu.

Pan prezident Petr Pavel by si měl uvědomit, jakou diktaturu na Ukrajině podporuje a měl by sundat ukrajinské vlajky, které se nikde ve světě nevidí. Diskriminace ruských sportovců představuje pojetí kolektivní viny, stejně jako za minulého režimu - pan prezident nespolupracoval s totalitním režimem, ON byl ten režim! Připomíná to analogii s olympiádou v roce 1936 v Berlíně, kde mnozí němečtí sportovci měli na důstojných místech fotografii Adolfa Hitlera. Náš asi slaboduchý brankář Vejmelka si dal na svoji přilbu fotografii českého prezidenta. Nevím, kolik ran pukem do hlavy musel dostat, že ho to napadlo, neboť jak se říká, hokej bez Rusů je jako vibrátor bez baterky.