Vladimír Ustyanovič: Výbuch našich generálních lhářů

Pár příkladů, které, kdyby nebyly tak tragické, by se mohly zhmotnit ve filmovou komedii.

Můžeme se vrátit do počátku roku 98, kdy pohůnek amerických zájmů, člen logopedického spolku, tragická osoba československých dějin ve funkci prezidenta, zavedla pojem humanitární bombardování a jako vrchní velitel ozbrojených sil nařídil bombardování Srbska, potažmo Jugoslávie. Další jeho zásluhou, ruku v ruce s pozdějším likvidátorem české armády, byla likvidace českého zbrojního průmyslu včetně brigády pro záchranu životů při živelných pohromách.

Tito antivlastenci pracující v žoldu USA krákorali souhlasně jako postřelení havrani, když prezident Bush sdělil světu, že Irák má zbraně hromadného ničení a že je třeba zaútočit a vymýtit to ďáblovo doupě dříve, než Saddám Hussein tyto zbraně použije.

Věříme americkým tajným službám. Výsledek – je známo, že v této válce zahynuly statisíce lidí.

Výroky některých generálů, kteří se asi shlédli v Pinochetově juntě a sypou moudra jako kouzelník z rukávu. Příklad – při bombardování Bělehradu zemřely tisíce dětí, ALE (cituji) museli jsme to udělat, abychom ty lidi osvobodili. Takovou pitomost může vyplodit jen tupý zelený mozek a ne politik.

Generál Pinochet rozvinul čile prosperující stát. Tito naši „odborníci“, generálové či negenerálové, vyjadřující se ke všemu, náš stát destruují. Vzpomeňme na špionománii, kdy chtěl ruský agent otrávit ricinem tři idioty z Prahy. Další estrádní vystoupení se konalo ve Velké Británii, kde ruští agenti otrávili novičokem otce a dceru Skripalovy. Bohužel ani novičok už není to, co býval, protože tito dva se opalují na Floridě. A další dějství komedie s novičokem, kdy ho údajně podvodníkovi Navalnému, který byl odsouzen na tři roky za podvody, nastříkali takzvaní atentátníci do trenek. Tak nevím, co chtěli Navalnému umrtvit. I ten zázračně přežil po ozdravném pobytu v německých lázních. Je to známý rukopis MI 6, která ho pravděpodobně řídí jako autíčko na dálkové ovládání.

Vrcholem tohoto obludária byl výbuch prachárny ve Vrběticích, samozřejmě za to mohli špioni z Ruska, kteří zamordovali nyní už opět živého Skripala a jeho dceru. Tragédií je, že při výbuchu zemřeli dva lidé. Podle znalců by se do objektu muselo navézt 7 náklaďáků výbušnin, aby prachárna vyletěla do vzduchu. Prozaičtější vysvětlení, a reálné, je to, že se jednalo o boj mezi skupinami, které měly licenci na vývoz zbrojního materiálu. Když pomineme mediální masáž, že se tam plížili pod rouškou tmy tajní agenti ruské vojenské rozvědky dírou v plotě, tak soudný člověk uzná, že je to absolutní nesmysl. Není důvod, proč by se česká vojenská rozvědka nemohla zeptat zástupce ruské vojenské rozvědky, který sedí na ruské ambasádě v Praze, aby získala alespoň dílčí informaci.

V roce 2016 proběhl ve Zlíně soud, kde byli obžalovány dotčené firmy, všichni byli zproštěni žaloby z obecného ohrožení z nedbalosti.

K těmto událostem se vyjadřuje hodně mudrců, hlupců, politiků (což je mnohdy to samé), některých generálů, i přímo prezidentských kandidátů, kteří v uniformě Československé lidové armády přísahali na partnerství a bratrství se Sovětským svazem na věčné časy. Prohlášení Petra Pavla, že Rusové nejsou naši bratři, vnímám v kontextu toho, že Rusové jsou Slované jako my, a generál právě zjistil, že je ryzí novodobý euroobčan s americkým pasem.

Generál Petr Pavel pronesl zajímavou úvahu, že kdyby měl věřit plukovníku Koudelkovi, nebo plukovníku Putinovi, tak by věřil Koudelkovi. Tato prohlášení mi už připadají nejen nechutná, ale také proti zájmům Českého státu. Koudelka, který přijal nejvyšší vyznamenání od ředitelky CIA, která byla mimo jiné obžalována z týrání vězňů na Guantanamu a prošla do této funkce jen díky jedinému hlasu v Senátu, mi připadá stejně „pod úroveň“, jako kdyby vyznamenal šéf německé Stazi amerického šéfa CIA.

Slavná BIS je expoziturou CIA, která řídí a určuje strategii a směr této služby stejně jako za minulého režimu řídila a určovala strategii naší zpravodajské služby KGB. Co byla výjimka, neexistovaly neziskovky, a přesně se vědělo, kdo proti komu nebo s kým kope.

Kdybych si měl vybrat mezi plukovníkem Koudelkou a plukovníkem Putinem, tak bych si vybral toho, který trochu více dokázal.

Vladimír Ustyanovič

